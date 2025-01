99 évesen is heti háromszor kondizik: Dick Van Dyke ennyire fitt

A 99 éves Dick Van Dyke még mindig hetente háromszor jár edzőterembe. Egy podcastben beszélt arról, hogy rendszeres testmozgása kulcsfontosságú szerepet játszik abban, hogy megőrizze vitalitását.

„Mindig is edzettem, heti három napot” – mondta Dick Van Dyke. „Leülök, sokat nyújtok és jógázom.” A színész hozzátette, hogy edzés többféle gépet is használ, hogy a teljes testét átmozgassa. Úgy gondolja, aktív életmódja az oka annak, hogy korához képest is élénk és energikus. Persze, azt sem tagadja, hogy fittségéhez köze van 46 évvel fiatalabb feleségének is. Korábban tréfásan megjegyezte, Arlene Silver kényszeríti őt az edzőtermebe.

Dick Van Dyke a 100. születésnapjára készül

A podcastben Van Dyke arról is beszélt, hogy már nagyon várja 100. születésnapját, amelyet 2025. december 13-án fog ünnepelni. „Nagy bulit rendezek” – mondta lelkesen. Jimmy Kimmel műsorában pedig azzal viccelődött, hogy olyan öreg, hogy akár Joe Biden apja is lehetne.

Dick Van Dyke négy gyermek édesapja: Christian 74, Barry 73, Stacy 69 és Carrie Beth 62 éves. Első feleségével, Margie Willett-tel nevelték fel őket, házasságuk 1948-tól 1984-ig tartott. Willett 2008-ban hunyt el. Van Dyke 2012-ben újraházasodott, azóta is boldogan él Arlene Silverrel.