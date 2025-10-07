Rá sem lehet ismerni Amy Schumerre: inkább hasonlít egy Barbie babára, mint régi önmagára - FOTÓ

Amy Schumer korábban már beszélt arról, hogy a külsejét kritizáló kommentek késztették arra, hogy orvosi kivizsgálást kérjen. Az eredmény sokkolta: orvosai Cushing-szindrómát diagnosztizáltak nála – ez az állapotot akkor alakul ki, amikor a szervezet túl sok kortizolt termel.

Amy Schumer már nem így néz ki

Forrás: Getty Images

„Az internet népe tényleg rám támadt” – mesélte egy podcastban. „Először csak legyintettem, azt mondtam: Oké, mindenki nyugodjon meg!, de amikor orvosok is megjegyzéseket tettek a duzzadt arcomra, akkor már tudtam, hogy valami tényleg nincs rendben.”

A vizsgálatok során kiderült, hogy a problémát a műtétei utáni szteroid injekciók okozták. „A mellkisebbítés és a császármetszés után kaptam ezeket az injekciókat, és ez váltotta ki nálam a Cushing-szindrómát. Soha nem jöttem volna rá, ha az internetezők nem lettek volna ilyen kegyetlenek” – ismerte el őszintén.

Amy Schumer lefogyott: rá sem lehet ismerni!

Már korábban is írtunk arról, hogy Amy Schumerről olvadnak a kilók, friss fótója azonban mindenkit megdöbbentett. A hétvégén Las Vegasból posztolt egy képet, amelyen fekete miniruhában és magassarkúban pózol barátnőivel, Alex Saks-szal és Jillian Bell-lel. A színésznő olyan, mint egy Barbie baba, nyoma sincs a puffadt arcnak, lábai pedig az égig érnek.

Amy Schumerre rá sem lehet ismerni

Forrás: Instagram

A rajongók és több híresség is megdicsérte Schumer alakját, legfőképpen a lábaira irigykedtek. Amy Schumer humorosan reagált a bókokra, de elismerte, hogy az út idáig nem volt könnyű. Különböző fogyókúrás gyógyszereket is kipróbált, köztük az Ozempicet és a Mounjarót.

„Három éve kipróbáltam az Ozempicet, és szinte ágyhoz kötött. Hánytam, nem volt energiám – szörnyű élmény volt” – mesélte Howard Stern rádióműsorában. „De másoknak bevált, annak orülök.”

Később áttért a Mounjaróra, amit sokkal jobban viselt. „Óriási a különbség. Eltűntek a perimenopauza tüneteim, dúsabb lett a hajam, szebb a bőröm, több az energiám. Nagyon hálás vagyok ezért” – írta egy őszinte Instagram-posztban.

Amy Schumer kigyógyult a Cushing-szindrómából

Amy Schumer ma már jól van, és azt mondja, teljesen felépült. „A Cushing-szindrómától megszabadultam – csak idő kellett hozzá, hogy a szervezetem helyreálljon” – mondta.