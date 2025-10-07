Eddig titkolta: nagymama lett a legendás Michelle Pfeiffer, és ez mindent megváltoztatott az életében

„Eddig nem beszéltem erről, de ez tényleg mennyei élmény. Egyszerűen hihetetlen” – árulta el meghatottan Michelle Pfeiffer a műsorvezetőknek, Jason Batemannek, Sean Hayesnek és Will Arnettnek a Smartless című podcastban.

Michelle Pfeiffer nagymama lett

Forrás: FilmMagic

A színésznőnek két gyermeke van, Claudia Rose – akit örökbe fogadott – és John Henry. Az egyelőre nem derült ki, hogy melyikük ajándékozta meg unokával Michelle Pfeiffert.

Michelle Pfeiffer nagymama lett: már máshogy osztja be az idejét

„Ha tudtam volna, hogy milyen érzés lesz nagymamának lenni, talán nem vállalok el ennyi munkát mostanában” – mondta Pfeiffer nevetve. „De minden projektet imádok, és nagyon hálás vagyok értük.”

A színésznő jelenleg több izgalmas produkción is dolgozik: szerepel a Paramount+ új sorozatában, a Yellowstone spin-offjaként készülő The Madisonban, valamint egy karácsonyi vígjátékban, az Oh. What. Funban. Emellett Rufi Thorpe Margo’s Got Money Troubles című regényének tévéadaptációjában is látható lesz.

„Imádok színészkedni – talán most még jobban, mint valaha. Ma már sokkal nyugodtabban, felszabadultabban tudok a munkára koncentrálni” – fogalmazott.

A beszélgetés során Michelle Pfeiffer arról is mesélt, hogy az évek során megtanulta jobban beosztani az idejét. Ma már tudatosan figyel arra, hogy ne vállalja túl magát.

„Mindig szerettem a kihívásokat, és abban találtam erőt, hogy belevágok, még ha néha el is bukom. De most már máshol vannak a prioritásaim. Nincs időm és kedvem annyira mélyre merülni munkában, vagy hosszú időre eltűnni a forgatások miatt” – vallotta be őszintén a színésznő.