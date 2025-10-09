A méhen kívüli terhesség korai jelei, amelyeket sokan nem vesznek komolyan

A méhen kívüli terhesség akkor alakul ki, ha a megtermékenyített petesejt nem a méh üregében, hanem leggyakrabban a petevezetékben ágyazódik be. A nőgyógyászati statisztikák szerint az összes terhesség 1–2%-át érinti ez az állapot. Bár nem gyakori, súlyos következményekkel járhat, ha nem ismerik fel időben: a petevezeték megrepedése belső vérzést okozhat, amely azonnali sebészeti beavatkozást igényel. A szakértők kiemelik, hogy a tünetek sokszor nem egyértelműek, ezért sok nő későn fordul orvoshoz.
A legelső tünet a vérzéskimaradás, mint minden várandósság esetén. Az esetek egy részében előfordul sötétebb barnás-piros vérzés. Jellemzően a terhességi tünetek gyengébben jelentkeznek, a várandósság kimutatására szolgáló teszt pozitivitása is halványabban látszik.
A méhen kívüli várandósság speciális tünetei közé tartozik az alhasi diszkomfortérzés, illetve gyakran jelentkezik a vállcsúcsban és a nyak környékén is fájdalom.
Leghamarabban két héttel a vérzéskimaradás időpontját követően érdemes felkeresni szülész-nőgyógyász szakorvosunkat a várandósság megállapítása céljából – nyilatkozta Dr. Tormási Imre, szülész-nőgyógyász szakorvos
A diagnózist nőgyógyászati ultrahangvizsgálattal és vérvétellel lehet megerősíteni. Ha a méh üregében nem látható terhesség, de a hCG hormon szintje emelkedett, az orvos méhen kívüli terhességre gyanakszik. A kezelés történhet gyógyszerrel, de sok esetben műtétre is szükség van, különösen, ha fennáll a petevezeték repedésének veszélye. Az időben elvégzett beavatkozás életmentő, és sok esetben a későbbi gyermekvállalás lehetőségét is megőrzi.
A szakértők tapasztalata szerint sok nő túl későn jut el orvoshoz, mert a tüneteket menstruációs görcsnek vagy petefészekcisztának gondolja. Ezért hangsúlyozzák: ha valaki terhességi tesztje pozitív, és ezzel egyidőben alhasi fájdalmat, valamint szokatlan vérzést tapasztal, azonnali nőgyógyászati vizsgálatra van szükség. A korai felismerés lehetővé teszi a kíméletesebb kezelést, és jelentősen csökkenti a szövődmények kockázatát.
A méhen kívüli terhesség tehát ritka, de nagyon súlyos állapot. A korai jelek felismerése, a rendszeres ellenőrzés és a tünetek komolyan vétele biztosítja, hogy a nők elkerüljék a veszélyes szövődményeket, és megőrizzék jövőbeli termékenységüket.
