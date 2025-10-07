5 ok, amiért már a húszas években megjelennek az ősz hajszálak

Sokan azt gondolják, hogy az ősz hajszálak kizárólag az öregedés jelei. Pedig egyre többen tapasztalják, hogy már a húszas éveikben is megjelennek az első szürkés vagy fehéres tincsek, amely akár figyelmeztető jelként is szolgálhat az egészségedről.
Annak, hogy már fiatalon őszülni kezdesz, számos oka lehet a genetikai örökségtől kezdve a táplálkozásig, de az életviteled és a metális egészséged s befolyásolhatja.
Az egyik leggyakoribb ok az öröklődés. Ha a szüleid vagy nagyszüleid korán őszültek, nagy eséllyel nálad is korábban kezdődik ez a folyamat. Ebben az esetben a haj pigmenttermelő sejtjei, a melanociták gyorsabban elfáradnak, így a haj színe hamarabb fakulni kezd.
A stressz nemcsak belülről emészt, hanem kívül is meglátszik. A kutatók szerint a krónikus stressz hatással van a test működésére, beleértve a hajszálak színét is. A stressz hatására a szervezet olyan hormonokat termel, amelyek megzavarják a haj növekedését és színeződését. Ezzel akár éveket is rápakolhat a haj az igazi korodra.
A hajadnak tápanyagokra van szüksége, különösen B12‑vitaminra, vasra, rézre és folsavra. Ha ezek hiányoznak az étrendedből, vagy nem szívódnak fel rendesen, az hatással lehet a hajszínedre is. A nagyon egyoldalú étrend is okozhat ilyen problémákat, különösen, ha nem figyelsz mellette a vitaminbevitelre.
A cigarettázás is összefügghet a korai őszüléssel. A dohányban található vegyületek roncsolják a hajhagymákat és csökkentik a vérellátást a fejbőrben. Ez gyengíti a haj egészségét, és a pigmenttermelés hamarabb leállhat. Ugyanez vonatkozhat más káros szokásokra is, például a túlzott alkoholfogyasztásra vagy a kevés alvásra.
Bizonyos egészségi problémák, például a pajzsmirigy-alulműködés vagy az autoimmun betegségek is befolyásolják a haj állapotát. Ilyenkor a szervezet önmaga ellen fordulhat, és megtámadhatja a hajhagymákat is. Ez nemcsak hajhullást, hanem őszülést is okozhat. Ha korán és hirtelen sok ősz hajszálad jelenik meg, érdemes orvossal konzultálni.
A korai őszülés önmagában nem betegség, és nem mindig jelent komoly gondot. De ha mellette más tüneteket is tapasztalsz, például fáradékonyságot, hajhullást vagy bőrproblémákat, az utalhat valamilyen hiányállapotra vagy betegségre. Ilyenkor jobb utánajárni, mi állhat a háttérben.
