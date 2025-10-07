5 ok, amiért már a húszas években megjelennek az ősz hajszálak

Sokan azt gondolják, hogy az ősz hajszálak kizárólag az öregedés jelei. Pedig egyre többen tapasztalják, hogy már a húszas éveikben is megjelennek az első szürkés vagy fehéres tincsek, amely akár figyelmeztető jelként is szolgálhat az egészségedről.

Az ősz hajszálak sokféle okból jelenhetnek meg a húszas éveinkben

Forrás: Shutterstock

Mi az ősz hajszálak oka a húszas években?

Annak, hogy már fiatalon őszülni kezdesz, számos oka lehet a genetikai örökségtől kezdve a táplálkozásig, de az életviteled és a metális egészséged s befolyásolhatja.

A gének dönthetnek helyetted

Az egyik leggyakoribb ok az öröklődés. Ha a szüleid vagy nagyszüleid korán őszültek, nagy eséllyel nálad is korábban kezdődik ez a folyamat. Ebben az esetben a haj pigmenttermelő sejtjei, a melanociták gyorsabban elfáradnak, így a haj színe hamarabb fakulni kezd.

Túl sok stressz a mindennapokban

A stressz nemcsak belülről emészt, hanem kívül is meglátszik. A kutatók szerint a krónikus stressz hatással van a test működésére, beleértve a hajszálak színét is. A stressz hatására a szervezet olyan hormonokat termel, amelyek megzavarják a haj növekedését és színeződését. Ezzel akár éveket is rápakolhat a haj az igazi korodra.

Vitaminhiány és egyoldalú táplálkozás

A hajadnak tápanyagokra van szüksége, különösen B12‑vitaminra, vasra, rézre és folsavra. Ha ezek hiányoznak az étrendedből, vagy nem szívódnak fel rendesen, az hatással lehet a hajszínedre is. A nagyon egyoldalú étrend is okozhat ilyen problémákat, különösen, ha nem figyelsz mellette a vitaminbevitelre.

Dohányzás és káros szokások

A cigarettázás is összefügghet a korai őszüléssel. A dohányban található vegyületek roncsolják a hajhagymákat és csökkentik a vérellátást a fejbőrben. Ez gyengíti a haj egészségét, és a pigmenttermelés hamarabb leállhat. Ugyanez vonatkozhat más káros szokásokra is, például a túlzott alkoholfogyasztásra vagy a kevés alvásra.

Autoimmun vagy hormonális betegségek

Bizonyos egészségi problémák, például a pajzsmirigy-alulműködés vagy az autoimmun betegségek is befolyásolják a haj állapotát. Ilyenkor a szervezet önmaga ellen fordulhat, és megtámadhatja a hajhagymákat is. Ez nemcsak hajhullást, hanem őszülést is okozhat. Ha korán és hirtelen sok ősz hajszálad jelenik meg, érdemes orvossal konzultálni.