6 szuper egyszerű tornagyakorlat, és a vállad lesz a legszebb ékszered

edzés, mozgás, sport
Nagy Kata
2025.10.16.
Sokan hajlamosak kihagyni az edzésből a vállgyakorlatokat, pedig ezek elengedhetetlenek ahhoz, hogy szép és tónusos felsőtestünk legyen.

A vállgyakorlatokhoz nem lesz szükséged másra, mint két kézi súlyzóra és egy jó adag kitartásra. 

6 vállgyakorlat, amely heteken belül átformálja a felsőtested 
Ha az edzésről beszélünk, a legtöbb nő a fenekére, vagy a hasizmaira koncentrál, hiszen ezek a leginkább kritikus területek, közben pedig hajlamosak elfeledkezni a felsőtest-gyakorlatokról, amelyek ugyanúgy szükségesek ahhoz, hogy arányos és formás testünk legyen. 

A jó hír, hogy a vállgyakorlatok pofonegyszerűek és rövid időn belül látványos eredményt nyújtanak. 

Nem véletlen, hogy a TikTok tele van mostanában a kerek vállakat ígérő edzéstervekkel: kevés dolog mutat olyan szépen, mint egy kidolgozott váll, amin még egy egyszerű fehér póló is csodásan áll. Mutatjuk, mit kell tenned azért, hogy te is bátran kihúzhasd magad! 

1. Merőleges karnyújtás 

Fogd a kezeidbe a súlyzókat, emeld fel oldalt a karjaidat, majd hajlítsd be őket úgy, hogy a tenyereid lefelé nézzenek. Törekedj arra, hogy a gyakorlatot egyenes háttal végezd és közben ne húzd fel a vállaidat. 3 körben 10 ismétlést csinálj. 

2. Oldalsó kiemelés 

Engedd le a karjaidat és a felkarodat zárd szorosan a tested mellé. Emeld fel merőlegesen az alkarodat úgy, hogy közben felfelé nézzen a tenyered, vidd ki oldalra, majd hozd vissza. 10 ismétlést csinálj 3 körben. 

3. Keresztezett emelés 

A jobb karodat emeld kinyújtva oldalra, a bal karodat pedig ezzel egy időben ugyanúgy kinyújtva előre, majd cserélj. 3-szor 10 ismétlést végezz. 

4. Vállnyomás

Emeld fel a súlyzókat úgy, hogy a könyökeid előre nézzenek, a tenyereid pedig szemben legyenek egymással. Nyújtsd ki a karjaidat a fejed fölé, majd vissza, 3-szor 10 ismétléssel. 

5. Keresztemelés

Fogd meg a súlyzókat, nyújtsd ki a karod és húzd hátra a vállaidat. A jobb karodat emeld magad elé a bal vállad magasságában, majd cserélj. Háromszor 10 ismétlést végezz. 

6. Súlyemelés előre 

Mindkét súlyzót egyszerre emeld fel kinyújtott karokkal előre úgy, hogy a tenyered lefelé nézzen. Ebből a gyakorlatból is 3-szor 10 ismétlést végezz el. 

