Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 25., csütörtök Eufrozina, Kende

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
sport

Izomláz elleni csodaszer? Idd ezt a trópusi levet és rögtön elmúlik!

Shutterstock - Sanja Miljevic
sport izomláz kókuszvíz mozgás
Hajdú Viktória
2025.09.25.
Fáj mindened az edzés után? Ne kapj be azonnal egy fájdalomcsillapítót, inkább próbáld ki a trópusok egyik legjobb titkát. Egyszerű csodaszer izomláz ellen.

Hatalmasat edzettél, de kikészít a izomfájdalom? Ne aggódj, a trópusokon már erre is van megoldás. Egy pohár ital az izomláz ellen. Valós történet vagy csak egy újabb placebo?

zöld kókusz, kókuszvíz, ital, izomláz ellen
Kókuszvíz: az egyik legjobb hidratáló ital az izomláz ellen.
Forrás: Shutterstock

Izomláz ellen? Próbáld ki ezt a trópusi csoda levet

Te is szoktál azon töprengeni, hogy miért fáj minden izmod edzés után? Jogosan, mert az izomrostok mikrosérülései, gyulladás, kis savfelhalmozódás – ezek együtt okozzák azt a kellemetlen érzést, amit izomlázként ismerünk. Egy kis idő, egy kis nyújtás, masszázs, pihenés, ezek azért segítenek, de nem mindig. De találtunk egy plusz tippet, ami trópusi hangulatot csempész a regeneration processbe és ez nem mást, mint:  

A kókuszvíz.

Na de nézzünk csak jobban utána. A kókuszvíz - nem azonos a kókusztejjel -, zöld (éretlen) kókusz belsejéből származó tiszta folyadék. Ez a nedű tele van elektrolitokkal, például káliummal, magnéziummal, illetve kisebb mennyiségben nátriummal is. Ezek kulcsfontosságúak az izom összehúzódáshoz, az idegi impulzusok továbbításához és az izmok ellazulásához – ismerteti a Medical News Today.

Edzés közben izzadunk, dolgoznak az izmok, és ezzel együtt kiürülhetnek az elektrolitok - kálium, magnézium - amik nélkül lassabb lesz a regeneráció, több a görcsös fájdalomérzet. 

A kókuszvíz segíthet pótolni ezeket, visszaállítani a megfelelő ionegyensúlyt, ami aztán enyhíti az izomfájdalmat és gyorsítja a helyreállást. 

Hidratálás + antioxidánsok = dupla hatás

Izomlázas napokon nemcsak az elektrolit hiány, hanem a dehidratáció is gond lehet. Ha nem iszol eleget, az izmaid és az izmaidhoz vezető véráramlás is szenved - így az izomrostok nem kapják meg a kellő tápanyagokat és oxigént. A kókuszvíz „sajnos nem varázspálca”, de egész jó választás a hidratálásra. Alacsony kalóriatartalmú, és nincs benne hozzáadott cukor sok sportitallal szemben.

Ráadásul antioxidánsokat is tartalmaz, amelyek segítenek semlegesíteni a szabadgyököket – ezek olyan molekulák, amelyek az intenzív edzés hatására fokozottan képződnek, és rossz hatásuk lehet a sejtekre. Az antioxidánsok enyhíthetik a gyulladást és csökkenthetik az izomláz intenzitását.

Hogyan használd okosan, hogy tényleg hasznos legyen

Nem elég csak  az „iszom egy pohárral, hátha jobb lesz” elvet követni. Íme néhány praktikus tipp:

  • Edzés után azonnal: amikor már lecsillapodott a pulzus. Ekkor elsősorban az elektrolitpótlás segíthet.
  • Rendszeresen, napközben is: ne várd meg, hogy megszólaljanak az izmaid. Ha már alapból hidratált vagy, kisebb az esélye annak, hogy fájni fognak.
  • Válassz natúr, hozzáadott cukormentes változatot: sok gyártó édesített verziókat kínál, de ezek többet árthatnak (pl. vércukorszint ingadozást okozhatnak) mint segítenek.
  • Kiegészíteni másokkal is lehet: masszázs, nyújtás, langyos zuhany, mindezek együtt sokkal erőteljesebb hatást adnak, mint bármely egyedülálló „csodaszer”.

Melyek a tudomány korlátai?

Fontos tudni, hogy a kutatások arra utalnak, hogy a kókuszvíz ugyan segíthet, de csodát azért ne várjunk tőle. Nincs olyan tanulmány, amely garantálná, hogy azonnal elillan az izomláz - csak hogy enyhítheti a tüneteket, gyorsíthatja a regenerációt. Bizonyos esetekben kevesebb nátriumot tartalmaz, mint egy sportital, így ha sokat izzadsz (pl. hosszú ugrókötelezés, forró edzőterem), lehet, hogy ki  kell egészítened sóval vagy elektrolitos porral. 

Végre valami, ami tényleg működik: ezzel a 7 napos edzéstervvel a karácsonyi ajándékod a tökéletes test lesz

Egy személyi edző felfedte azt a hét napra leosztott edzéstervét, amivel még a legpuhányabbak is formába hozhatják magukat mindössze három hónap alatt.

Ha erre az egy dologra odafigyelsz, te leszel a legjobb anya

A gyereknevelés legfontosabb kulcsa az, hogy te milyen életet élsz.

5 tuti tipp, hogyan kezdeményezz az edzőteremben, kínos helyzetek nélkül

Mutatjuk, hogyan flörtölj magabiztosan és természetesen az edzőteremben, anélkül, hogy furcsának tűnnél.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu