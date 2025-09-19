Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Személyre szabott edzés: mutasd a személyiséged, megmutatom, hogy fogysz le

Nagy Kata
2025.09.19.
Az életmódváltás egyik legnagyobb kihívása az edzés elkezdése, ugyanis nehéz megtalálni a hozzád leginkább illő testmozgást, amit nem úgy élsz meg, mintha egy kínzás lenne, hanem valóban élvezed és feltölt energiával.

Ha eddig nem találtad meg a hozzád leginkább passzoló edzéstípust, egyet se félj, segítünk! 

Nő edzés közben
Mindenki számára létezik egy ideális edzésforma. 
Forrás: Shutterstock

Ez a hozzád igazán illő edzésforma a személyiséged alapján 

Sokan mondják, hogy az edzés legnehezebb része az, hogy egyáltalán rávedd magad és lássuk be, ebben van valami: hiába futsz kilométereket, ha közben minden egyes percét gyűlölöd és maximum három hétig tudod tartani magad az edzéstervedhez, aztán feladod, mert már a hideg kiráz a testmozgás gondolatától. 

Pedig mindenki számára van egy megfelelő sport, csupán meg kell találni, de maximálisan megértjük, ha nincs kedved, vagy időd végigpróbálni az összes edzésformát, amíg meg nem találod az igazit. 

Szerencsére nem is kell: elég, ha kiválasztod a rád leginkább jellemző tulajdonságokat és a személyiséged alapján megtaláljuk a hozzád illő edzéstípust!

1. A tervező 

Imádod a táblázatokat, a pontos ütemterveket és mindig tartod magad az elhatározásaidhoz. A tények embere vagy, aki imád minden apró részletre odafigyelni és konkrét célokat kitűzni magad elé. Imádod az izgalmakat és azt, ha egy tételt kipipálhatsz a listádról. 

Ez az edzés illik hozzád: 

  • futás
  • biciklizés

Szereted, ha pontosan lemérhető a fejlődésed és konkrét célokat tudsz kitűzni magad elé, ezért a futás és a biciklizés szuper számodra, hiszen könnyen mérhető, motiváló eredményeket tudsz elérni bennük. 

2. A szociális

Te vagy a társaság lelke és akár rossz, akár jó napod van, biztos, hogy a barátaid este egy bárban vagy egy teraszon találnak. Imádod a pezsgést, szeretsz új embereket megismerni, de a legjobban mégis azt csíped, ha mindenki rád figyel. 

Ez az edzés illik hozzád: 

  • crossfit
  • pilates

A csoportos edzések szuperül illenek hozzád, mivel motiválnak az emberek és szeretsz társaságban lenni – nem mellesleg így az edzéssel töltött idő is gyorsabban elrepül. 

3. Az introvertált

Nincs bajod az emberekkel, de azért egyedül szeretsz a legjobban időt tölteni, ilyenkor olvasol, sorozatot nézel, vagy csak sétálsz egy nagyot. 

Ez az edzés illik hozzád: 

  • úszás
  • jóga

Az úszás és a jóga is remek lehetőséget teremt arra, hogy elmélyedj a gondolataidban, a jelenre összpontosíts és fokozd a koncentrációdat anélkül, hogy társas kapcsolatokat kellene létesítened. 

4. A felfedező

Imádsz mindent, ami kiragad a hétköznapokból és ami új élményekhez segít hozzá. Imádod a változatosságot és mindig örömmel teszteled, hogy milyen a komfortzónádon kívül. 

Ez az edzés illik hozzád:

  • fitneszverseny 
  • terep kerékpározás

Mindkét sportban fontos, hogy feszegesd a határaidat és hogy olyan dolgokat tapasztalj meg, amikre a hétköznapokban nem lenne lehetőség. 

5. A lázadó

Nem szereted keretek közé szorítani magad, imádod a spontaneitást és sosem tudod, hogy éppen mi fog történni veled holnap. Utálod a megtervezett, előre megírt dolgokat és imádsz lázadni. 

Ez az edzés illik hozzád:

  • túrázás
  • konditermes edzés 

Míg a túrázásban az idegen helyek, esetleg idegen emberek adnak változatosságot, úgy a konditeremben az új gépek és edzésformák kipróbálása. Mindkettő szabad teret ad a kreativitásodnak és nem szorít keretek közé. 

