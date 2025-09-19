Személyre szabott edzés: mutasd a személyiséged, megmutatom, hogy fogysz le

Ha eddig nem találtad meg a hozzád leginkább passzoló edzéstípust, egyet se félj, segítünk!

Mindenki számára létezik egy ideális edzésforma.

Forrás: Shutterstock

Ez a hozzád igazán illő edzésforma a személyiséged alapján

Sokan mondják, hogy az edzés legnehezebb része az, hogy egyáltalán rávedd magad és lássuk be, ebben van valami: hiába futsz kilométereket, ha közben minden egyes percét gyűlölöd és maximum három hétig tudod tartani magad az edzéstervedhez, aztán feladod, mert már a hideg kiráz a testmozgás gondolatától.

Pedig mindenki számára van egy megfelelő sport, csupán meg kell találni, de maximálisan megértjük, ha nincs kedved, vagy időd végigpróbálni az összes edzésformát, amíg meg nem találod az igazit.

Szerencsére nem is kell: elég, ha kiválasztod a rád leginkább jellemző tulajdonságokat és a személyiséged alapján megtaláljuk a hozzád illő edzéstípust!

1. A tervező

Imádod a táblázatokat, a pontos ütemterveket és mindig tartod magad az elhatározásaidhoz. A tények embere vagy, aki imád minden apró részletre odafigyelni és konkrét célokat kitűzni magad elé. Imádod az izgalmakat és azt, ha egy tételt kipipálhatsz a listádról.

Ez az edzés illik hozzád:

futás

biciklizés

Szereted, ha pontosan lemérhető a fejlődésed és konkrét célokat tudsz kitűzni magad elé, ezért a futás és a biciklizés szuper számodra, hiszen könnyen mérhető, motiváló eredményeket tudsz elérni bennük.

2. A szociális

Te vagy a társaság lelke és akár rossz, akár jó napod van, biztos, hogy a barátaid este egy bárban vagy egy teraszon találnak. Imádod a pezsgést, szeretsz új embereket megismerni, de a legjobban mégis azt csíped, ha mindenki rád figyel.

Ez az edzés illik hozzád:

crossfit

pilates

A csoportos edzések szuperül illenek hozzád, mivel motiválnak az emberek és szeretsz társaságban lenni – nem mellesleg így az edzéssel töltött idő is gyorsabban elrepül.

3. Az introvertált

Nincs bajod az emberekkel, de azért egyedül szeretsz a legjobban időt tölteni, ilyenkor olvasol, sorozatot nézel, vagy csak sétálsz egy nagyot.

Ez az edzés illik hozzád:

úszás

jóga

Az úszás és a jóga is remek lehetőséget teremt arra, hogy elmélyedj a gondolataidban, a jelenre összpontosíts és fokozd a koncentrációdat anélkül, hogy társas kapcsolatokat kellene létesítened.