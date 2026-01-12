A méhméreg természetes csodaszer, de ne dőljünk be a félrevezető ígéreteknek

Sokszor találkozhatunk azzal a téves ígérettel, amely szerint a méhméreg eltávolítja a szemölcsöket, anyajegyeket, sőt még fogyni is lehet tőle. A szakértő szerint a legnagyobb probléma, hogy a vásárlók nincsenek tisztában azzal, hogy az adott méhészeti termék milyen panaszoknál nyújthat valóban segítséget, ezért könnyen félrevezethetőek, ráadásul a megtévesztő hirdetésekben az allergiás reakciók veszélyére sem mindig hívják fel a figyelmet.

A méhméreg természetes csodaszer, de ne nem mindenre jó

Forrás: Getty Images

Az apiterápia, azaz a méhészeti termékek gyógyító célú felhasználása egyre népszerűbb, hiszen a méz, a propolisz, a méhpempő és a méhméreg is rendkívüli élettani hatásokkal bír, ahogyan ezt a népi hagyományok, megfigyelések és tapasztalatok is bizonyítják. Ezek a termékek hatékony segítséget nyújthatnak az immunrendszer támogatásában, és az általános fizikai jóllét erősítésében. A megnövekedett érdeklődés azonban teret ad a kétes minőségű termékeknek is.

„Az egészséghez kapcsolódó termékek világa különösen érzékeny terep. Itt nemcsak pénzről van szó, hanem bizalomról, reményről, fájdalomról. Arról, hogy valaki megoldást keres valamire, ami régóta húzódik az életében. A gond azzal van, amikor mindent egy kalap alá veszünk, és elhisszük, hogy ami „méhes”, az automatikusan „mindenre jó” – fogalmaz Hegyi József, méhész, természetgyógyász és apiterapeuta.

Méhméreg, a természetes botox

„Nap mint nap kapok megkereséseket, amikben a vásárlók arra panaszkodnak, hogy például egy méhméreg tartalmúnak hirdetett termék teljesen hatástalan. Gyakori megtévesztés az is, hogy a méhméreg eltávolítja az anyajegyeket és a szemölcsöket. Nem, a méhméregnek nem ez a feladata. Bár kozmetikai célra valóban használjuk, egyfajta természetes botox-hatása miatt, ami feszesíti a bőrt” – számolt be róla a szakértő.

A méhméreg fő hatóanyaga a melittin, amely erős gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító és regeneráló hatással bír.

„A méhméreg tartalmú krémeket elsősorban mozgásszervi problémákra javasoljuk. Kiválóan alkalmazhatók derék-, hát- és gerincfájdalmak, isiász, reuma, izomgörcsök és sportsérülések utáni izomláz esetén. A méhméreg az ízületi fájdalmakat okozó gyulladás esetében is hatékony segítség lehet” – hangsúlyozza Hegyi József.

Fontos tudni, hogy a valódi, tiszta méhméreg kereskedelmi forgalomban nem kapható!

„A méhméreg rendkívül drága (1 kg ára akár a 30 millió forintot is elérheti), és speciális eljárással gyűjtik. A megbízható készítmények ezt a különleges begyűjtött anyagot tartalmazzák oldott formában. Meg kell jegyezni, hogy az eljárás során a méhek nem pusztulnak el!”