11 méteres hajuk sztárokká tette a Sutherland nővérek, mégis sötét véget ért történetük

A 19. századi szépségideál a hosszú, egészséges női haj volt, mely az erényt és ártatlanságot szimbolizálta. Ez hatalmas piacot teremtett a különféle hajápoló és hajnövesztő szérumoknak, melyek Rapunzelt kispadra száműző fürtöket ígértek. Ezt a trendet lovagolta meg egy amerikai család, akiknek hét lányának összesen 11 méter hosszú haja volt. A Sutherland nővérek valóságos sztárok lettek, kastélyba költöztek, mégis jelöletlen sírba kerültek.

Pulykafarmról a cirkuszba: hosszú hajjal fogott siker

1845 és 62 között hét lánya született egy New York állambeli pulykafarmer házaspárnak. A lányoknak rendkívül hosszú haja volt, amit édesanyjuk nem engedett levágatni. Sőt, egy büdös kotyvalékkal kente be hajukat, abbeli reményben, hogy attól majd még hosszabbra nőnek fürtjeik.

Hajuk nem feltétlenül ettől lett hosszabb, ellenben a bűz miatt állandóan szekálták őket az iskolában. Mivel a pulykák nem termeltek elég bevételt, apjuk, Fletcher Sutherland gyerekeit állította csatasorba. Az egyetlen fiú, Charles templomokban és vásárokban vállalt fellépéseket, ami ihletet adott egy családi zenekar alapításához. Hamar rájött arra is, hogy nem elsősorban a lányok hangszeres játéka, hanem hosszú hajuk vonzotta a tapsvihart, így a teljes produkciót aköré építették fel.

A hét lány – név szerint Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora és Mary Sutherland – haja összesen a 11 métert is meghaladta, ami komoly látványosság volt. Apjuk a „Hét csoda” címmel reklámozta lányait, akiket hamarosan cirkuszok és freak-show-k ostromoltak ajánlataikkal.

Egy 1881-es broadway-i kitérő után a Sutherland nővérek a Barnum and Bailey’s társulatához szegődtek, ahol az előadás mindig ugyanaz volt. Először feltűzött hajjal zenéltek, majd megfordultak kioldották a fonatokat, hogy mindenki megcsodálhassa földig érő hajkoronájukat.