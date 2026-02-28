11 méteres hajuk sztárokká tette a Sutherland nővérek, mégis sötét véget ért történetük

A 19. századi szépségideál a hosszú, egészséges női haj volt, mely az erényt és ártatlanságot szimbolizálta. Ez hatalmas piacot teremtett a különféle hajápoló és hajnövesztő szérumoknak, melyek Rapunzelt kispadra száműző fürtöket ígértek. Ezt a trendet lovagolta meg egy amerikai család, akiknek hét lányának összesen 11 méter hosszú haja volt. A Sutherland nővérek valóságos sztárok lettek, kastélyba költöztek, mégis jelöletlen sírba kerültek.
A Sutherland-nővérek élete
- Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora és Mary Sutherland Amerikában születtek a 19. században.
- A lányoknak összesen 11 méter hosszú hajuk volt, amire jövedelmező vállalkozást építettek föl.
- Cirkuszokkal léptek föl, kastélyba kötöztek, de végült elszegényedtek.
- Az 1920-as évek bobfrizurái vetettek véget a Sutherland nővérek karrierjének.
Pulykafarmról a cirkuszba: hosszú hajjal fogott siker
1845 és 62 között hét lánya született egy New York állambeli pulykafarmer házaspárnak. A lányoknak rendkívül hosszú haja volt, amit édesanyjuk nem engedett levágatni. Sőt, egy büdös kotyvalékkal kente be hajukat, abbeli reményben, hogy attól majd még hosszabbra nőnek fürtjeik.
Hajuk nem feltétlenül ettől lett hosszabb, ellenben a bűz miatt állandóan szekálták őket az iskolában. Mivel a pulykák nem termeltek elég bevételt, apjuk, Fletcher Sutherland gyerekeit állította csatasorba. Az egyetlen fiú, Charles templomokban és vásárokban vállalt fellépéseket, ami ihletet adott egy családi zenekar alapításához. Hamar rájött arra is, hogy nem elsősorban a lányok hangszeres játéka, hanem hosszú hajuk vonzotta a tapsvihart, így a teljes produkciót aköré építették fel.
A hét lány – név szerint Sarah, Victoria, Isabella, Grace, Naomi, Dora és Mary Sutherland – haja összesen a 11 métert is meghaladta, ami komoly látványosság volt. Apjuk a „Hét csoda” címmel reklámozta lányait, akiket hamarosan cirkuszok és freak-show-k ostromoltak ajánlataikkal.
Egy 1881-es broadway-i kitérő után a Sutherland nővérek a Barnum and Bailey’s társulatához szegődtek, ahol az előadás mindig ugyanaz volt. Először feltűzött hajjal zenéltek, majd megfordultak kioldották a fonatokat, hogy mindenki megcsodálhassa földig érő hajkoronájukat.
Sutherland nővérek a viktoriánus szépségideál nagykövetei
A hét nővér előadásai hatalmas sikereket arattak Amerika-szerte. A korszak cirkuszi látványosságihoz képest velük nagyobb tisztelttel bántak. A család anyagi helyzete is javuló tendenciát mutatott, azonban apjuknak ez sem volt elég.
Mivel a Sutherland nővérek rajongótáborának oroszlánrészét nők tették ki, Fletcher újra elkezdett hajnövesztő szérumokkal kísérletezni. Néhai felesége receptjeit felhasználva kifejlesztett egy hajnövesztő szert, amit a cirkusz egyik tulajdonosával társulva a Sutherland Sisters Corporation cég nevében forgalmaztak.
Egy-egy üvegcse ára 1,5 dollárt kóstált, ami akkoriban egy átlag munkás heti bérének felelt meg.
Mivel minden nő a Sutherland lányokra akart hasonlítani, a többek között babérrumot, varázsmogyorót, magnéziumot és nyomokban sósavat tartalmazó kencét vitték, mint a cukrot. 1884-ben már évi 90 000 dollár bevételre tettek szert, ami 1890-ben már három millió dollárra rúgott.
A hét nővér valóságos sztár lett a viktoriánus korban, címlapokon jelentek meg, még az utcán is leszólították őket. Imidzsükre persze gondosan ügyeltek: a legrövidebb hajú lány, Sarah mindig ülve fogózkodott, hogy haja földig érőnek tűnjön.
Hét vénlány egy kastélyban
Édesapjuk halála után a Sutherland nővérek saját kezükbe vették vállalkozásukat, mely eleinte nem is ment rosszul. Egy pazar kastélyt építtettek, mely 14 szobájával királyi luxust biztosított számukra. Gardróbjukban a legújabb divat szerint készült ruhák sorakoztak, féktelen partikat rendeztek. Aranytojást tojó hajuk ápolására külön szolgát tartottak fent.
A kutyákat drága ruhákba öltöztették, amikor pedig valamelyik elpusztult, díszes temetést rendeztek számára, gyászjelentését újságokban közölték.
Különféle kalandorok, kérők legyeskedtek körülöttük, amikor pedig Victoria 50 évesen egy 19 éves férfihoz ment hozzá, nővérei minden kapcsolatot megszakítottak vele.
A Sutherland nővérek sztorija a hirtelen szerzett vagyon tipikus példája. Rossz befektetéseikkel és pazarló életmódjukkal szinte csőd szélére kormányozták magukat. Ekkorra már amúgy is kezdett csillaguk leáldozni, mivel Naomi 1893-as halálával kezdték elveszteni a közönség szimpátiáját.
Eddig a pontig vállalkozásuk és hajnövesztő szereik azonban tisztes bevételt biztosítottak számukra, csakhogy az 1920-as években berobbanó Flapper korszak és bubifrizurák elűzték a hosszú haj divatját. Ami egykor a szépségideál volt, most közröhej tárgya lett. 1926-ban még megpróbáltak Hollywoodban kilincseli történetük megfilmesítéséért, de az orrukra csapták az ajtót.
Addigra amúgy is csak három nővér, Dora, Grace és Mary volt életben, akik közül Dora az utazás során életét vesztette egy autóbalesetben. A két utolsó Sutherland lánynak hamvasztásra sem volt pénze, amikor pedig kastélyukat 1938-ban felemésztette egy tűzvész, végleg koldusbotra jutottak. Mindkét nővért jelöletlen sírba temették.
A Sutherland nővérek tündöklése és bukása
A jobb sorsra érdemes nővérek valójában a kapzsiság és pénzügyi tudatosság hiányának szomorú mementói. Apjuk kihasználta adottságaikat, hogy aztán a hirtelen jött vagyon feleméssze őket és a történelem viharai végleg véget vessenek sikereiknek.
