Tudod, mi volt Coco Chanel kedvenc étele? – Készítsd el te is!

A divat és a gasztronómia világa meglepően közel áll egymáshoz: mindkettő az érzékekről, a hangulatról és az életstílusról szól. A divattervezők kedvenc ételei sokszor gyerekkori emlékeket, kulturális gyökereket vagy éppen egy-egy korszak eleganciáját idézik meg. Coco Chanel kifinomult francia ízlése, Giorgio Armani letisztult olasz fogásai vagy Christian Dior klasszikus konyhája mind azt mutatják, hogy a stílus nem ér véget a ruhatárnál. Ha divatos ételeket keresel, próbáld ki ezeket a klasszikus fogásokat. Mutatjuk a recepteket!
Divatos ételek, avagy a divattervezők kedvenc ételei
Coco Chanel kedvenc étele: Fehérboros Szent Jakab kagyló
A francia divatikon különc étkezési szokásairól is ismert volt: rajongott a pezsgőért és a kaviárért, de gyakran választotta a friss tengeri halakat is.
Hozzávalók (4 személyre)
- 12 db friss Szent Jakab kagyló (fésűkagyló)
- 2 db sonkahagyma (salotta)
- 2 ek. vaj
- 1 ek. liszt (enyhén púpozva)
- 2 dl száraz fehérbor (pl. rizling)
- 2 dl habtejszín vagy zsíros főzőtejszín
- 1 kis csokor turbolya vagy petrezselyem
- só
- bors
Elkészítés:
- A kagylóhéjakat szétnyitjuk, és kiszedjük a húst, valamint a korallszínű ikrát. A húst megmossuk, majd papírtörlőn alaposan lecsepegtetjük. Az ikrát nem muszáj felhasználni.
- Közben a hagymát apróra kockázzuk, és a megolvasztott vajon megpároljuk. Megszórjuk a liszttel, rózsaszínűre pirítjuk, majd felengedjük a borral és a tejszínnel. Kevergetve felforraljuk, és 3-4 percig főzzük.
- A turbolyát finomra aprítjuk, és a tejszínes szószba forgatjuk. Sóval, borssal ízesítjük.
A kimosott mélyebb kagylóhéjakat szárazra töröljük, és egy tepsibe helyezzük. Elosztjuk bennük a kagylóhúst és tetszés szerint a megmosott, lecsepegtetett ikrát is, majd meglocsoljuk a szósszal, és 225 fokos sütőben 10-12 percig sütjük. Bagettel vagy fehér kenyérrel kínáljuk.
60 perc
Giorgio Armani kedvenc étele: Panettone
A milánói tervező rajongott az egyszerű, hagyományos olasz ételekért, amelyek gyerekkorára emlékeztették. Kedvenc desszertje pedig a panettone volt, amelyet családi ünnepeken szívesen fogyasztott.
Hozzávalók (4 személyre):
A kalácstésztához:
- 4 ek. tej
- 8 ek. cukor
- 2,5 dkg élesztő
- 22,5 dkg vaj
- 2 tk. vaníliaaroma
- 1 citrom
- 1 narancs
- 5 tojás
- 50 dkg liszt
- 1 csipet só
- 7 ek. mazsola
- 3 ek. rum
- 8 ek. citrushéj
A lekenéshez:
- 1 ek. tojásfehérje
- 1 ek. porcukor
Elkészítés:
- Egy magas falú panettoneformát vagy lábast kikenünk vajjal. Használhatunk papír sütőformát is.
- A meleg tejet egy tálba öntjük, adunk hozzá 1 teáskanál cukrot és az élesztőt. Összekeverjük, és hagyjuk állni pár percig.
- A maradék cukrot egy nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a vajat és a vaníliakivonatot, kézi robotgéppel kihabosítjuk.
- A cukros vajhoz adjuk a citrom és a narancs lereszelt héjat, majd alaposan összekeverjük. Egyenként hozzáadjuk a tojásokat, és azokkal is alaposan elkeverjük. Azután egy evőkanál lisztet is adunk hozzá, és folytatjuk a keverést, míg szép sima masszát kapunk.
- A többi lisztet robotgép táljába szórjuk, hozzáadjuk a sót, és alaposan összekeverjük, majd egy mélyedést készítünk a közepébe. Ide öntjük a felfutott élesztőt és a tojásos-vajas keveréket is, majd a robotgéppel alaposan kidagasztjuk, addig, míg a tészta összeáll, és sem a kezünkhöz, sem a tál falához nem ragad.
- Egy nagy tálat vékonyan kivajazunk, beletesszük a tésztát, és meleg helyen hagyjuk 2 órát kelni.
- A mazsolát egy lábasba tesszük, ráöntjük a rumot, és alacsony hőfokon 5 percig melegítjük, míg a rumot felszívja a mazsola. Hagyjuk teljesen kihűlni.
- Ha a tészta megkelt, óvatosan enyhén lisztezett munkafelületre borítjuk, és kézzel újabb 5 percig dagasztjuk. Több részletben beledolgozzuk az áztatott mazsolát, és a kandírozott citrushéjat is.
- A tésztából cipót formázunk, és az előkészített, sütőpapírból és tortaformából készített formába tesszük. Letakarjuk egy konyharuhával, és még egy órát hagyjuk kelni. Közben a sütőt előmelegítjük 180 fokra.
- A mázhoz a tojásfehérjét összekeverjük a porcukorral, és óvatosan megkenjük vele a panettone tetejét.
- A tésztát az előmelegített sütőbe tesszük, és 50-55 perc alatt szép aranybarnára sütjük. Egy hurkapálcával ellenőrizzük, hogy átsült-e.
- A sütőből kivéve 10 percig hagyjuk a formában hűlni, majd egy rácsra fordítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni. Porcukorral megszórva tálaljuk.
Christian Dior kedvenc étele: Boeuf bourguignon
Francia származásúként divattervező mindig is rajongott a hazai ízekért, különösen azért, amely lassan főtt, gazdag ízeivel gyerekkora normandiai ebédeit idézte.
Hozzávalók:
- 25 dkg kolozsvári szalonna
- 1 kg marhahús
- 5 dl száraz vörösbor
- 1 vöröshagyma
- 1 sárgarépa
- 30 dkg gomba
- 20 gyöngyhagyma
- 2 gerezd fokhagyma
- 1 ek. paradicsompüré
- 4 szál kakukkfű
- 2 babérlevél
- 5 dl marhahúsleves
- só
- bors
Elkészítés:
- A feldarabolt szalonnát lepirítjuk. Amint elkészült, a szalonnakockákat kivesszük a serpenyőből, és a zsírjában kérget sütünk a felkockázott marhahúsnak. Ha megpirult a hús, kivesszük a serpenyőből, a maradék szaftot pedig felöntjük a vörösborral, és forrásig hevítjük.
- Egy mélyebb edénybe öntjük a vörösboros szaftot, belerakjuk a marhahúst, a pirított szalonnát, a negyedekre vágott vöröshagymát, a felszeletelt sárgarépát, a gombát, a gyöngyhagymát. Végül pedig hozzáadjuk a paradicsompürét és a fokhagymát is, a kakukkfüvet és a babérlevelet, majd felöntjük a húslevessel.
- A főzéshez használhatunk slow cookert is. Ebben az esetben a 2-es fokozaton legalább 4-6 órán át főzzük a marhahúst, végül megsózzuk, ízlés szerint borsozzuk és forrón tálaljuk. Főtt krumpli illik hozzá.
Guccio Gucci kedvenc étele: Spenótos-aszalt paradicsomos tortellini
A neves Gucci-ház alapítója gyerekkori emlékeit idéző, klasszikus olasz ízekre esküdött, és különösen a tortellinit kedvelte: ez az ízletes, mégis elegáns fogás tökéletesen tükrözte a stílusát.
Hozzávalók (2 személyre):
- 0.25 bögre aszalt paradicsom
- 3 gerezd fokhagyma
- 1 csomag bébispenót
- 2 dl cukrozatlan habtejszín
- 0.25 tk. Só (+ a tortellinihez)
- 0.25 tk. pirospaprika
- 0.5 bögre mozzarella
- 1 csomag tortellini
Elkészítés:
- Az aszalt paradicsom olajából egy keveset felhevítünk, majd megpirítjuk rajta az aszalt paradicsomot és a felaprított fokhagymát.
- Hozzáadjuk a spenótot, és néhány percig pároljuk, majd meglocsoljuk a habtejszínnel. Megsózzuk, megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk a feldarabolt mozzarrellát. Kevergetve addig főzzük, amíg a sajt elolvad.
- A tortellinit a csomagoláson található utasítás szerint sós vízben kifőzzük, majd leszűrjük. A szószhoz adjuk, 1-2 perc alatt összeforraljuk. Azonnal tálaljuk.
30 perc
Gianni Versace kedvenc étele: Osso bucco
A divatszakma szereplői, köztük Versace is gyakran járt a milánói Bice étterembe, ahol olyan olasz és toszkán klasszikus ételeket szolgáltak fel, mint az ossobuco és a pappardelle.
Hozzávalók
- 2 szelet borjúlábszár (3-4 cm vastag)
- 1 szál póréhagyma
- 3 gerezd fokhagyma
- bors
- só
- 0.5 tk. római kömény
- 1 fehérrépa
- 1 sárgarépa
- 1 kápia paprika
- 1 édesburgonya
- 1 cukkini
- 1 csokor petrezselyemzöld
- 1 dl natúr paradicsompüré
- 2 dl vörösbor
- 4 ek. sertészsír
- 1 pasztinák
- A 2 gerezd fokhagymát, sárgarépát, pasztinákot, kápiát, édesburgonyát, cukkinit, petrezselyemzöldet megpucoljuk, felkockázzuk, és egy tálban félretesszük.
- A lábszárakat előkészítjük: szárazra itatjuk egy papírtörlővel, majd a velőbe mind a két oldalról fél mokkáskanál sót nyomunk az ujjunkkal. Erre azért van szükség, hogy a velő ne folyjon ki a csontból.
- Egy serpenyőben a sertészsírt és a felkarikázott pórét feltesszük közepes tűzön pirulni, és ráreszelünk egy fokhagymát.
- A húsokat sózzuk, borsozzuk, és amikor a póré barnulni kezd, a serpenyőbe tesszük őket, és minden oldalukat kérgesítjük. A vörösbort is hozzáöntjük, majd 5 percig forraljuk, miközben a húst a lével locsolgatjuk.
- A zöldeket is a serpenyőbe tesszük, megszórjuk a római köménnyel és megsózzuk. Nem kevergetjük, csak egyszerűen, egy fedővel vagy alufóliával letakarva 160 fokos sütőbe tesszük. Körülbelül három órán át sütjük, és minden órában meglocsolgatjuk a húst az alatta levő lével. Két óra elteltével a paradicsompürét is rálocsoljuk. Köret nélkül is megállja a helyét!
A divattervezők kedvenc ételei bepillantást engednek abba, milyen életérzés inspirálta a világ legismertebb alkotóit. Legyen szó elegáns tengeri fogásokról, hagyományos olasz desszertekről vagy lassan főtt francia klasszikusokról, ezek a receptek ugyanúgy történeteket mesélnek, mint a legendás kollekciók. A divat és a gasztro találkozása pedig emlékeztet arra, hogy az igazi stílus nemcsak a megjelenésben, hanem az élet apró örömeiben is ott rejlik.