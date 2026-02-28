Tudod, mi volt Coco Chanel kedvenc étele? – Készítsd el te is!

A divat és a gasztronómia világa meglepően közel áll egymáshoz: mindkettő az érzékekről, a hangulatról és az életstílusról szól. A divattervezők kedvenc ételei sokszor gyerekkori emlékeket, kulturális gyökereket vagy éppen egy-egy korszak eleganciáját idézik meg. Coco Chanel kifinomult francia ízlése, Giorgio Armani letisztult olasz fogásai vagy Christian Dior klasszikus konyhája mind azt mutatják, hogy a stílus nem ér véget a ruhatárnál. Ha divatos ételeket keresel, próbáld ki ezeket a klasszikus fogásokat. Mutatjuk a recepteket!

Divatos ételek, avagy divattervezők kedvenc ételei: tudod, mi volt Coco Chanelé?

Forrás: Conde Nast Collection Editorial

Divatos ételek, avagy a divattervezők kedvenc ételei

Coco Chanel kedvenc étele: Fehérboros Szent Jakab kagyló

A francia divatikon különc étkezési szokásairól is ismert volt: rajongott a pezsgőért és a kaviárért, de gyakran választotta a friss tengeri halakat is.

A Fehérboros Szent Jakab kagyló egy igazán ikonikus és divatos étel

Forrás: South China Morning Post

Hozzávalók (4 személyre)

12 db friss Szent Jakab kagyló (fésűkagyló)

2 db sonkahagyma (salotta)

2 ek. vaj

1 ek. liszt (enyhén púpozva)

2 dl száraz fehérbor (pl. rizling)

2 dl habtejszín vagy zsíros főzőtejszín

1 kis csokor turbolya vagy petrezselyem

só

bors

Elkészítés:

A kagylóhéjakat szétnyitjuk, és kiszedjük a húst, valamint a korallszínű ikrát. A húst megmossuk, majd papírtörlőn alaposan lecsepegtetjük. Az ikrát nem muszáj felhasználni. Közben a hagymát apróra kockázzuk, és a megolvasztott vajon megpároljuk. Megszórjuk a liszttel, rózsaszínűre pirítjuk, majd felengedjük a borral és a tejszínnel. Kevergetve felforraljuk, és 3-4 percig főzzük. A turbolyát finomra aprítjuk, és a tejszínes szószba forgatjuk. Sóval, borssal ízesítjük.

A kimosott mélyebb kagylóhéjakat szárazra töröljük, és egy tepsibe helyezzük. Elosztjuk bennük a kagylóhúst és tetszés szerint a megmosott, lecsepegtetett ikrát is, majd meglocsoljuk a szósszal, és 225 fokos sütőben 10-12 percig sütjük. Bagettel vagy fehér kenyérrel kínáljuk.

60 perc

Giorgio Armani kedvenc étele: Panettone

A milánói tervező rajongott az egyszerű, hagyományos olasz ételekért, amelyek gyerekkorára emlékeztették. Kedvenc desszertje pedig a panettone volt, amelyet családi ünnepeken szívesen fogyasztott.