Tudod, mi volt Coco Chanel kedvenc étele? – Készítsd el te is!

recept divattervező Coco Chanel
2026.02.28.
A divatikonok nemcsak a kifutón hagytak nyomot, hanem az asztalnál is, ahol a luxus, az egyszerűség vagy éppen a hagyományos ízek találkoztak. Divatos ételeket keresel? A divattervezők kedvenc ételei legalább annyira árulkodók a személyiségükről, mint az általuk megálmodott ruhák.

A divat és a gasztronómia világa meglepően közel áll egymáshoz: mindkettő az érzékekről, a hangulatról és az életstílusról szól. A divattervezők kedvenc ételei sokszor gyerekkori emlékeket, kulturális gyökereket vagy éppen egy-egy korszak eleganciáját idézik meg. Coco Chanel kifinomult francia ízlése, Giorgio Armani letisztult olasz fogásai vagy Christian Dior klasszikus konyhája mind azt mutatják, hogy a stílus nem ér véget a ruhatárnál. Ha divatos ételeket keresel, próbáld ki ezeket a klasszikus fogásokat. Mutatjuk a recepteket!

az igazán divatos ételekért rajongtak a legnagyobbak
Divatos ételek, avagy divattervezők kedvenc ételei: tudod, mi volt Coco Chanelé?
Forrás: Conde Nast Collection Editorial

Divatos ételek, avagy a divattervezők kedvenc ételei

Coco Chanel kedvenc étele: Fehérboros Szent Jakab kagyló

A francia divatikon különc étkezési szokásairól is ismert volt: rajongott a pezsgőért és a kaviárért, de gyakran választotta a friss tengeri halakat is.

Divatos étlek: Coco Chanel kedvenc kagylója
A Fehérboros Szent Jakab kagyló egy igazán ikonikus és divatos étel
Forrás: South China Morning Post

Hozzávalók (4 személyre)

  • 12 db friss Szent Jakab kagyló (fésűkagyló)
  • 2 db sonkahagyma (salotta)
  • 2 ek. vaj
  • 1 ek. liszt (enyhén púpozva)
  • 2 dl száraz fehérbor (pl. rizling)
  • 2 dl habtejszín vagy zsíros főzőtejszín
  • 1 kis csokor turbolya vagy petrezselyem
  • bors

Elkészítés:

  1. A kagylóhéjakat szétnyitjuk, és kiszedjük a húst, valamint a korallszínű ikrát. A húst megmossuk, majd papírtörlőn alaposan lecsepegtetjük. Az ikrát nem muszáj felhasználni.
  2. Közben a hagymát apróra kockázzuk, és a megolvasztott vajon megpároljuk. Megszórjuk a liszttel, rózsaszínűre pirítjuk, majd felengedjük a borral és a tejszínnel. Kevergetve felforraljuk, és 3-4 percig főzzük.
  3. A turbolyát finomra aprítjuk, és a tejszínes szószba forgatjuk. Sóval, borssal ízesítjük.
    A kimosott mélyebb kagylóhéjakat szárazra töröljük, és egy tepsibe helyezzük. Elosztjuk bennük a kagylóhúst és tetszés szerint a megmosott, lecsepegtetett ikrát is, majd meglocsoljuk a szósszal, és 225 fokos sütőben 10-12 percig sütjük. Bagettel vagy fehér kenyérrel kínáljuk.

60 perc

Giorgio Armani kedvenc étele: Panettone

A milánói tervező rajongott az egyszerű, hagyományos olasz ételekért, amelyek gyerekkorára emlékeztették. Kedvenc desszertje pedig a panettone volt, amelyet családi ünnepeken szívesen fogyasztott.

A Panettone Giorgio Armani kedvenc fogása
Az olaszok egyik ikonikus desszertje, a Panettone volt Armani kedvence is
Forrás: Universal Images Group Editorial

Hozzávalók (4 személyre):

A kalácstésztához:

  • 4 ek. tej
  • 8 ek. cukor
  • 2,5 dkg élesztő
  • 22,5 dkg vaj
  • 2 tk. vaníliaaroma
  • 1 citrom
  • 1 narancs
  • 5 tojás
  • 50 dkg liszt
  • 1 csipet só
  • 7 ek. mazsola
  • 3 ek. rum
  • 8 ek. citrushéj

A lekenéshez:

  • 1 ek. tojásfehérje
  • 1 ek. porcukor

Elkészítés:

  1. Egy magas falú panettoneformát vagy lábast kikenünk vajjal. Használhatunk papír sütőformát is.
  2. A meleg tejet egy tálba öntjük, adunk hozzá 1 teáskanál cukrot és az élesztőt. Összekeverjük, és hagyjuk állni pár percig.
  3. A maradék cukrot egy nagy tálba tesszük, hozzáadjuk a vajat és a vaníliakivonatot, kézi robotgéppel kihabosítjuk. 
  4. A cukros vajhoz adjuk a citrom és a narancs lereszelt héjat, majd alaposan összekeverjük. Egyenként hozzáadjuk a tojásokat, és azokkal is alaposan elkeverjük. Azután egy evőkanál lisztet is adunk hozzá, és folytatjuk a keverést, míg szép sima masszát kapunk.
  5. A többi lisztet robotgép táljába szórjuk, hozzáadjuk a sót, és alaposan összekeverjük, majd egy mélyedést készítünk a közepébe. Ide öntjük a felfutott élesztőt és a tojásos-vajas keveréket is, majd a robotgéppel alaposan kidagasztjuk, addig, míg a tészta összeáll, és sem a kezünkhöz, sem a tál falához nem ragad.
  6. Egy nagy tálat vékonyan kivajazunk, beletesszük a tésztát, és meleg helyen hagyjuk 2 órát kelni.
  7. A mazsolát egy lábasba tesszük, ráöntjük a rumot, és alacsony hőfokon 5 percig melegítjük, míg a rumot felszívja a mazsola. Hagyjuk teljesen kihűlni.
  8. Ha a tészta megkelt, óvatosan enyhén lisztezett munkafelületre borítjuk, és kézzel újabb 5 percig dagasztjuk. Több részletben beledolgozzuk az áztatott mazsolát, és a kandírozott citrushéjat is.
  9. A tésztából cipót formázunk, és az előkészített, sütőpapírból és tortaformából készített formába tesszük. Letakarjuk egy konyharuhával, és még egy órát hagyjuk kelni. Közben a sütőt előmelegítjük 180 fokra.
  10. A mázhoz a tojásfehérjét összekeverjük a porcukorral, és óvatosan megkenjük vele a panettone tetejét.
  11. A tésztát az előmelegített sütőbe tesszük, és 50-55 perc alatt szép aranybarnára sütjük. Egy hurkapálcával ellenőrizzük, hogy átsült-e.
  12. A sütőből kivéve 10 percig hagyjuk a formában hűlni, majd egy rácsra fordítjuk, és hagyjuk teljesen kihűlni. Porcukorral megszórva tálaljuk.

Christian Dior kedvenc étele: Boeuf bourguignon

Francia származásúként divattervező mindig is rajongott a hazai ízekért, különösen azért, amely lassan főtt, gazdag ízeivel gyerekkora normandiai ebédeit idézte.

Boeuf bourguignon Duior kedvenc étele
A francia származású Christian Dior rajongott a csigáért.
Forrás: Universal Images Group Editorial

Hozzávalók:

  • 25 dkg kolozsvári szalonna
  • 1 kg marhahús
  • 5 dl száraz vörösbor
  • 1 vöröshagyma
  • 1 sárgarépa
  • 30 dkg gomba
  • 20 gyöngyhagyma
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 1 ek. paradicsompüré
  • 4 szál kakukkfű
  • 2 babérlevél
  • 5 dl marhahúsleves
  • bors

Elkészítés:

  1. A feldarabolt szalonnát lepirítjuk. Amint elkészült, a szalonnakockákat kivesszük a serpenyőből, és a zsírjában kérget sütünk a felkockázott marhahúsnak. Ha megpirult a hús, kivesszük a serpenyőből, a maradék szaftot pedig felöntjük a vörösborral, és forrásig hevítjük.
  2. Egy mélyebb edénybe öntjük a vörösboros szaftot, belerakjuk a marhahúst, a pirított szalonnát, a negyedekre vágott vöröshagymát, a felszeletelt sárgarépát, a gombát, a gyöngyhagymát. Végül pedig hozzáadjuk a paradicsompürét és a fokhagymát is, a kakukkfüvet és a babérlevelet, majd felöntjük a húslevessel.
  3. A főzéshez használhatunk slow cookert is. Ebben az esetben a 2-es fokozaton legalább 4-6 órán át főzzük a marhahúst, végül megsózzuk, ízlés szerint borsozzuk és forrón tálaljuk. Főtt krumpli illik hozzá.

Guccio Gucci kedvenc étele: Spenótos-aszalt paradicsomos tortellini

A neves Gucci-ház alapítója gyerekkori emlékeit idéző, klasszikus olasz ízekre esküdött, és különösen a tortellinit kedvelte: ez az ízletes, mégis elegáns fogás tökéletesen tükrözte a stílusát.

Guccio Gucci kedvenc olasz étele
Guccio Gucci az olasz konyha egyik divatos fogásáért rajongott a leginkább.
Forrás: Getty Images Europe

Hozzávalók (2 személyre):

  • 0.25 bögre aszalt paradicsom
  • 3 gerezd fokhagyma
  • 1 csomag bébispenót
  • 2 dl cukrozatlan habtejszín
  • 0.25 tk. Só (+ a tortellinihez)
  • 0.25 tk. pirospaprika
  • 0.5 bögre mozzarella
  • 1 csomag tortellini

Elkészítés:

  1. Az aszalt paradicsom olajából egy keveset felhevítünk, majd megpirítjuk rajta az aszalt paradicsomot és a felaprított fokhagymát.
  2. Hozzáadjuk a spenótot, és néhány percig pároljuk, majd meglocsoljuk a habtejszínnel. Megsózzuk, megszórjuk pirospaprikával, és hozzáadjuk a feldarabolt mozzarrellát. Kevergetve addig főzzük, amíg a sajt elolvad.
  3. A tortellinit a csomagoláson található utasítás szerint sós vízben kifőzzük, majd leszűrjük. A szószhoz adjuk, 1-2 perc alatt összeforraljuk. Azonnal tálaljuk.

30 perc

Gianni Versace kedvenc étele: Osso bucco

A divatszakma szereplői, köztük Versace is gyakran járt a milánói Bice étterembe, ahol olyan olasz és toszkán klasszikus ételeket szolgáltak fel, mint az ossobuco és a pappardelle.

Gianni Versace kedvenc fogása
A toszkán klasszikus, az Osso bucco volt Versace hatalmas kedvence.
Forrás: Hindustan Times

Hozzávalók

  • 2 szelet borjúlábszár (3-4 cm vastag)
  • 1 szál póréhagyma
  • 3 gerezd fokhagyma
  • bors
  • 0.5 tk. római kömény
  • 1 fehérrépa
  • 1 sárgarépa
  • 1 kápia paprika
  • 1 édesburgonya
  • 1 cukkini 
  • 1 csokor petrezselyemzöld
  • 1 dl natúr paradicsompüré
  • 2 dl vörösbor
  • 4 ek. sertészsír
  • 1 pasztinák

Hozzávalók:

  1. A 2 gerezd fokhagymát, sárgarépát, pasztinákot, kápiát, édesburgonyát, cukkinit, petrezselyemzöldet megpucoljuk, felkockázzuk, és egy tálban félretesszük.
  2. A lábszárakat előkészítjük: szárazra itatjuk egy papírtörlővel, majd a velőbe mind a két oldalról fél mokkáskanál sót nyomunk az ujjunkkal. Erre azért van szükség, hogy a velő ne folyjon ki a csontból.
  3. Egy serpenyőben a sertészsírt és a felkarikázott pórét feltesszük közepes tűzön pirulni, és ráreszelünk egy fokhagymát.
  4. A húsokat sózzuk, borsozzuk, és amikor a póré barnulni kezd, a serpenyőbe tesszük őket, és minden oldalukat kérgesítjük. A vörösbort is hozzáöntjük, majd 5 percig forraljuk, miközben a húst a lével locsolgatjuk.
  5. A zöldeket is a serpenyőbe tesszük, megszórjuk a római köménnyel és megsózzuk. Nem kevergetjük, csak egyszerűen, egy fedővel vagy alufóliával letakarva 160 fokos sütőbe tesszük. Körülbelül három órán át sütjük, és minden órában meglocsolgatjuk a húst az alatta levő lével. Két óra elteltével a paradicsompürét is rálocsoljuk. Köret nélkül is megállja a helyét!

A divattervezők kedvenc ételei bepillantást engednek abba, milyen életérzés inspirálta a világ legismertebb alkotóit. Legyen szó elegáns tengeri fogásokról, hagyományos olasz desszertekről vagy lassan főtt francia klasszikusokról, ezek a receptek ugyanúgy történeteket mesélnek, mint a legendás kollekciók. A divat és a gasztro találkozása pedig emlékeztet arra, hogy az igazi stílus nemcsak a megjelenésben, hanem az élet apró örömeiben is ott rejlik.

 

 

