10 éve önmagával házasodott össze egy nő, de most válni akar: azt is elmondta, miért

A válás sosem kellemes dolog, de különösen ijesztő, ha saját magadtól kell elválnod. Persze legalább a vagyonmegosztási kérdések leegyszerűsödnek, azonban ez nem minden. Mutatjuk Sophie Tanner történetét.

Esküvő után váláson töri a fejét Sophie Tanner.

Szologámia és válás saját magadtól?

A szologámia, vagyis az önmagunkkal kötött házasság, az utóbbi évek egyik legkülönlegesebb párkapcsolati jelensége. Sophie Tanner története 2015-ben kezdődött, amikor egy mély csalódást követően úgy döntött, hogy inkább saját magával házasodik. Azóta azonban az élete új irányt vett, és a nő most úgy érzi, eljött a válás ideje – írja a Mirror.

Sophie Tanner 37 éves volt, amikor egy évekig tartó, egészségtelen párkapcsolati válság végén elhatározta, hogy nem keresi tovább „az igazit”, helyette inkább saját magát választja.

„A végső csalódás előtt mindig a párjaim igényeit helyeztem előtérbe, és gyakran megfeledkeztem magamról. Amikor a 30. születésnapom előtt a barátom megcsalt egy közös ismerősünkkel, teljesen összetörtem” – mesélte Sophie, aki ezután döntött úgy, hogy saját magához köti az életét.

Így zajlott az esküvő

A nő Brightonban tartotta meg a ceremóniát, az apja kísérte az oltárhoz, és a barátai, valamint a családja körében ünnepelte a nagy napot. Az eseményen húsz koszorúslány vett részt, és még az első táncot is megtartották, amelyről egyedül a másik házastárs hiányzott.

„Nagyon megkönnyebbültem, amikor egy reggel újra azt éreztem, hogy én vagyok a legfontosabb. Nem akartam, hogy bárki leértékeljen” – vallotta be Sophie. A ceremónia számára fordulópontot jelentett: nem a végállomás volt, hanem az első lépés a saját boldogsága felé.

Az önmagával kötött házasság azonban nem zárta le a párkapcsolati életét. Sophie azóta találkozott új partnerével, Dommal, akivel már több éve barátságot ápoltak, mielőtt komolyabb kapcsolatba kezdtek.

„Dom is hosszú ideje egyedülálló volt, és köztünk egy különleges, kölcsönös kíváncsiság alakult ki. Ez a kapcsolat most a legegészségesebb, amiben valaha voltam” – mondta Sophie, aki hozzátette, hogy Dom soha nem érezte fenyegetőnek a nyilvános önházasságát, sőt, még a könyvét is megvásárolta, amit erről írt.

A ma már újra másik emberbe szerelmes nő tapasztalata szerint az önmagunkkal kötött házasság nem csupán szimbolikus aktus, hanem egy olyan belső munka kezdete, amely lehetővé teszi, hogy az ember később egészséges, kiegyensúlyozott kapcsolatot építsen ki másokkal. Sophie szerint a Dommal való kapcsolata elég stabil, ahhoz, hogy hamarosan hivatalosan is elváljon saját magától, hogy végleg Domhoz köthesse az életét. A gyerekvállalásról azonban így nyilatkozott: „Soha nem éreztem teljes bizonyosságot a gyermekvállalásban. Bár egyedülálló szülő is lehettem volna, de végül rájöttem, hogy ez nem nekem való” – fogalmazott.