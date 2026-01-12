Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 12., hétfő Ernő

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Golden Globe 2026 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szponzorált tartalom változókor menopauza
Life.hu
2026.01.12.
A változókor sok nő számára nem csupán fizikai átalakulást jelent, hanem egy olyan lelki hullámzást is, amelyhez ritkán kapunk valódi kapaszkodót.

A változókorban a hormonális ingadozások gyakran nemcsak hőhullámokban és alvászavarban jelentkeznek, hanem az étellel való kapcsolatunkat is mélyen átrendezik. Sokan ekkor tapasztalják meg először, hogy az érzelmi evés nem egyszerű gyengeség, hanem a szervezet kétségbeesett válasza a belső egyensúly felborulására.

Napi 20–30 perc könnyed mozgás már jelentős javulást hozhat hangulatban és anyagcserében is.
Forrás: Shutterstock

Miért kívánunk több ételt – és főleg több szénhidrátot?

A változókor egyik leggyakoribb jelensége, hogy a nők hajlamosabbá válnak a vigaszevésre. Nem véletlen: ilyenkor nemcsak többet, hanem más ételeket is eszünk. Egyre több nő számol be arról, hogy sokkal nagyobb vonzalmat érez a tésztafélék, kenyerek, édességek iránt, mint korábban. Minden jöhet, ami gyorsan ad energiát és átmenetileg megemeli a kedélyállapotot.

Hirdetés

Nem a gyenge akarat jele, hanem élettani folyamatok eredménye

1. Hormonális változások

Az ösztrogénszint csökkenése jelentősen hat az inzulinérzékenységre és a vércukorszint stabilitására. Ha a vércukorszint ingadozik, természetes, hogy erősebben kívánjuk a gyors felszívódású szénhidrátokat. Emiatt fordulhat elő, hogy a változókor idején a korábban jól működő étkezési ritmus felborul, és sokkal nehezebb ellenállni a csábító falatoknak.

2. A szerotoninszint csökkenése

Az ösztrogén a szerotonin – vagyis az úgynevezett boldogsághormon – termelődésére is hat. Ha ez visszaesik, romlik a hangulat, könnyebben leszünk szorongók, ingerlékenyek vagy levertek. Ilyenkor az agy szó szerint szénhidrátot kér, mert ezek elősegítik, a szerotonintermelést. Az, hogy a csokievés megnyugtat, biokémiai tény, nem csupán népi bölcsesség vagy városi legenda.

3. Stressz és alvászavar

A változókorban gyakori az éjszakai felébredés, a nyugtalan alvás és a fokozott stressz. Ha fáradtak vagyunk, a szervezet több ghrelint – vagyis éhségérzetet fokozó hormont – termel, miközben csökken a jóllakottságérzetért felelős leptin szintje. Az egyensúly felborulása szinte garantálja, hogy édesség vagy tészta után nyúljunk, mert ezek adják a leggyorsabb energiát.

A test változik, a mozgás pedig háttérbe szorul

A változókorban a lelki és testi fáradtság gyakran eléri azt a szintet, hogy a mozgás háttérbe szorul. Aki korábban rendszeresen sportolt, most könnyen találja magát abban a helyzetben, hogy sem ereje, sem kedve nincs hozzá. Ez teljesen természetes, ugyanakkor ördögi kört indít el: minél kevesebbet mozgunk, annál lassabb az anyagcsere, így a bevitt szénhidrátok még könnyebben alakulnak át pluszkilókká. És ami még fontosabb: a túlzott szénhidrátbevitel a változókor hormonális eltolódásával együtt növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.

Mit tehetünk, ha úgy érezzük, már nem mi irányítunk?

A jó hír az, hogy ez az időszak nem végállomás, hanem átmenet, amelyhez igenis lehet alkalmazkodni, testileg és lelkileg is. Érdemes fehérjedúsabb menüt összeállítani és lassú felszívódású szénhidrátokat választani, amelyek kevésbé ingadoztatják a vércukorszintet. Napi 20–30 perc könnyed mozgás már jelentős javulást hozhat hangulatban és anyagcserében is. A stresszkezelés kulcsfontosságú, legyen az meditáció, séta vagy beszélgetés valakivel, aki megért. A lelki folyamatok felismerése felszabadító: ha tudjuk, hogy az édesség utáni vágy hormonális eredetű, máris csökken a bűntudat és nő az önkontroll. 

A változókor egy új életszakasz, néha nehéz, néha kiszámíthatatlan, de egyáltalán nem reménytelen. Ha megértjük, mi zajlik a testünkben és a lelkünkben, sokkal könnyebb visszavenni az irányítást, és újra olyan kapcsolatba kerülni saját magunkkal, amelyben nem a kényszeres sóvárgás diktál, hanem a tudatos öngondoskodás.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta. 

Hirdetés

A Cikatridina plus és Cikatridina hüvelykúp patikában kapható gyógyászati segédeszközök.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!

https://www.cikatridina.hu/

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu