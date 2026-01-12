A változókorban a hormonális ingadozások gyakran nemcsak hőhullámokban és alvászavarban jelentkeznek, hanem az étellel való kapcsolatunkat is mélyen átrendezik. Sokan ekkor tapasztalják meg először, hogy az érzelmi evés nem egyszerű gyengeség, hanem a szervezet kétségbeesett válasza a belső egyensúly felborulására.

Forrás: Shutterstock

Miért kívánunk több ételt – és főleg több szénhidrátot?

A változókor egyik leggyakoribb jelensége, hogy a nők hajlamosabbá válnak a vigaszevésre. Nem véletlen: ilyenkor nemcsak többet, hanem más ételeket is eszünk. Egyre több nő számol be arról, hogy sokkal nagyobb vonzalmat érez a tésztafélék, kenyerek, édességek iránt, mint korábban. Minden jöhet, ami gyorsan ad energiát és átmenetileg megemeli a kedélyállapotot.

Nem a gyenge akarat jele, hanem élettani folyamatok eredménye

1. Hormonális változások

Az ösztrogénszint csökkenése jelentősen hat az inzulinérzékenységre és a vércukorszint stabilitására. Ha a vércukorszint ingadozik, természetes, hogy erősebben kívánjuk a gyors felszívódású szénhidrátokat. Emiatt fordulhat elő, hogy a változókor idején a korábban jól működő étkezési ritmus felborul, és sokkal nehezebb ellenállni a csábító falatoknak.

2. A szerotoninszint csökkenése

Az ösztrogén a szerotonin – vagyis az úgynevezett boldogsághormon – termelődésére is hat. Ha ez visszaesik, romlik a hangulat, könnyebben leszünk szorongók, ingerlékenyek vagy levertek. Ilyenkor az agy szó szerint szénhidrátot kér, mert ezek elősegítik, a szerotonintermelést. Az, hogy a csokievés megnyugtat, biokémiai tény, nem csupán népi bölcsesség vagy városi legenda.

3. Stressz és alvászavar

A változókorban gyakori az éjszakai felébredés, a nyugtalan alvás és a fokozott stressz. Ha fáradtak vagyunk, a szervezet több ghrelint – vagyis éhségérzetet fokozó hormont – termel, miközben csökken a jóllakottságérzetért felelős leptin szintje. Az egyensúly felborulása szinte garantálja, hogy édesség vagy tészta után nyúljunk, mert ezek adják a leggyorsabb energiát.

A test változik, a mozgás pedig háttérbe szorul

A változókorban a lelki és testi fáradtság gyakran eléri azt a szintet, hogy a mozgás háttérbe szorul. Aki korábban rendszeresen sportolt, most könnyen találja magát abban a helyzetben, hogy sem ereje, sem kedve nincs hozzá. Ez teljesen természetes, ugyanakkor ördögi kört indít el: minél kevesebbet mozgunk, annál lassabb az anyagcsere, így a bevitt szénhidrátok még könnyebben alakulnak át pluszkilókká. És ami még fontosabb: a túlzott szénhidrátbevitel a változókor hormonális eltolódásával együtt növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.