A változókorban a hormonális ingadozások gyakran nemcsak hőhullámokban és alvászavarban jelentkeznek, hanem az étellel való kapcsolatunkat is mélyen átrendezik. Sokan ekkor tapasztalják meg először, hogy az érzelmi evés nem egyszerű gyengeség, hanem a szervezet kétségbeesett válasza a belső egyensúly felborulására.
Miért kívánunk több ételt – és főleg több szénhidrátot?
A változókor egyik leggyakoribb jelensége, hogy a nők hajlamosabbá válnak a vigaszevésre. Nem véletlen: ilyenkor nemcsak többet, hanem más ételeket is eszünk. Egyre több nő számol be arról, hogy sokkal nagyobb vonzalmat érez a tésztafélék, kenyerek, édességek iránt, mint korábban. Minden jöhet, ami gyorsan ad energiát és átmenetileg megemeli a kedélyállapotot.
Nem a gyenge akarat jele, hanem élettani folyamatok eredménye
1. Hormonális változások
Az ösztrogénszint csökkenése jelentősen hat az inzulinérzékenységre és a vércukorszint stabilitására. Ha a vércukorszint ingadozik, természetes, hogy erősebben kívánjuk a gyors felszívódású szénhidrátokat. Emiatt fordulhat elő, hogy a változókor idején a korábban jól működő étkezési ritmus felborul, és sokkal nehezebb ellenállni a csábító falatoknak.
2. A szerotoninszint csökkenése
Az ösztrogén a szerotonin – vagyis az úgynevezett boldogsághormon – termelődésére is hat. Ha ez visszaesik, romlik a hangulat, könnyebben leszünk szorongók, ingerlékenyek vagy levertek. Ilyenkor az agy szó szerint szénhidrátot kér, mert ezek elősegítik, a szerotonintermelést. Az, hogy a csokievés megnyugtat, biokémiai tény, nem csupán népi bölcsesség vagy városi legenda.
3. Stressz és alvászavar
A változókorban gyakori az éjszakai felébredés, a nyugtalan alvás és a fokozott stressz. Ha fáradtak vagyunk, a szervezet több ghrelint – vagyis éhségérzetet fokozó hormont – termel, miközben csökken a jóllakottságérzetért felelős leptin szintje. Az egyensúly felborulása szinte garantálja, hogy édesség vagy tészta után nyúljunk, mert ezek adják a leggyorsabb energiát.
A test változik, a mozgás pedig háttérbe szorul
A változókorban a lelki és testi fáradtság gyakran eléri azt a szintet, hogy a mozgás háttérbe szorul. Aki korábban rendszeresen sportolt, most könnyen találja magát abban a helyzetben, hogy sem ereje, sem kedve nincs hozzá. Ez teljesen természetes, ugyanakkor ördögi kört indít el: minél kevesebbet mozgunk, annál lassabb az anyagcsere, így a bevitt szénhidrátok még könnyebben alakulnak át pluszkilókká. És ami még fontosabb: a túlzott szénhidrátbevitel a változókor hormonális eltolódásával együtt növeli az inzulinrezisztencia és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát.
Mit tehetünk, ha úgy érezzük, már nem mi irányítunk?
A jó hír az, hogy ez az időszak nem végállomás, hanem átmenet, amelyhez igenis lehet alkalmazkodni, testileg és lelkileg is. Érdemes fehérjedúsabb menüt összeállítani és lassú felszívódású szénhidrátokat választani, amelyek kevésbé ingadoztatják a vércukorszintet. Napi 20–30 perc könnyed mozgás már jelentős javulást hozhat hangulatban és anyagcserében is. A stresszkezelés kulcsfontosságú, legyen az meditáció, séta vagy beszélgetés valakivel, aki megért. A lelki folyamatok felismerése felszabadító: ha tudjuk, hogy az édesség utáni vágy hormonális eredetű, máris csökken a bűntudat és nő az önkontroll.
A változókor egy új életszakasz, néha nehéz, néha kiszámíthatatlan, de egyáltalán nem reménytelen. Ha megértjük, mi zajlik a testünkben és a lelkünkben, sokkal könnyebb visszavenni az irányítást, és újra olyan kapcsolatba kerülni saját magunkkal, amelyben nem a kényszeres sóvárgás diktál, hanem a tudatos öngondoskodás.
A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.
Hirdetés
A Cikatridina plus és Cikatridina hüvelykúp patikában kapható gyógyászati segédeszközök.
A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT!