Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 12., csütörtök Lídia, Lívia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
szponzorált tartalom

Intimegyensúly hormonális változások idején – BV a várandósság és szoptatás alatt

szponzorált tartalom bakteriális vaginózis egészség
Life.hu
2026.02.12.
A várandósság és a szoptatás ideje érzékeny időszak, nemcsak lelkileg, testileg is. A hormonális változások hatással vannak a hüvelyflórára is, így megnőhet a bakteriális vaginózis (BV) kockázata. Ez azonban nem az anyaság szükségszerű velejárója – ha ismerjük a testünk működését, biztonságosan állíthatjuk helyre a hüvelyi pH-t.

Sok nőnél a várandósság és a szoptatás időszaka során jelennek meg először hüvelyi panaszok – vagy térnek vissza olyan tünetek, amelyekkel korábban már találkoztak. A változó hormonháztartás, illetve a Lactobacillusok pusztulása a hüvelyi savas pH-érték eltolódása miatt azok az okok, amelyek ebben az időszakban sérülékenyebbé teszik a hüvely pH-alapú védekező rendszerét. A bakteriális vaginózis kialakulása nem ritka, de nem is elkerülhetetlen. Éppen ellenkezőleg: ha megértjük a folyamatok hátterét, könnyebben felismerhetjük a testünk jelzéseit, így tehetünk a megelőzésért, és időben megkezdhetjük a kíméletes kezelést.

Hirdetés

A hormonális változások hatása a hüvelyflórára

A terhesség és a szoptatás alatti hormonális átalakulás az egész szervezetre, így a hüvelyflórára is hatással van. A progeszteron- és ösztrogénszintek megemelkedése, illetve azok későbbi ingadozása megváltoztatja a hüvelyi pH-t is. A természetes, enyhén savas közeg lúgosabb irányba tolódhat, ami kedvezőtlenül hat a jótékony Lactobacillusok életfeltételeire. Ezek a Lactobacillusok felelősek azért, hogy a hüvelyben fenntartsák az egészséges pH-egyensúlyt. Tejsavat termelnek, amely savas pH-t biztosít, és ez nem kedvez a kórokozók szaporodásának. Amikor a számuk csökken, a helyükre a megváltozott pH mellett könnyen elszaporodó baktériumok léphetnek, amelyek BV-t okozhatnak.

BV: nem veszélytelen, de kezelhető

A bakteriális vaginózis nem klasszikus fertőzés, hanem a hüvely pH-zavara. Ilyenkor a Lactobacillusok visszaszorulnak, és helyüket anaerob baktériumok foglalják el. Ennek következménye lehet a jellegzetes szürkésfehér folyás és a kellemetlen szag. Bár a BV nem számít súlyos betegségnek, a várandósság alatt különösen fontos odafigyelni rá. Kezeletlen esetben növelheti a koraszülés és a magzatburok idő előtti megrepedésének kockázatát. Szoptatás alatt a veszély nem ilyen drámai, de a kiújulással járó tünetek ekkor is megterhelőek lehetnek az újdonsült anyuka számára.

Mi számít normálisnak, és mikor kell lépni?

Várandósság és szoptatás idején a hüvelyváladék mennyisége természetesen fokozódhat. Ez önmagában még nem jelez bajt. A normális váladék fehér vagy áttetsző, szagtalan vagy enyhén savanykás szagú. A BV-t ezzel szemben kellemetlen szag és szürkés, híg folyás, valamint gyakran kellemetlen érzés kíséri.

Ha ezek a tünetek jelentkeznek, fontos, hogy ne várjunk arra, hogy magától elmúljanak. A test ilyenkor jelez – és ezekre a jelekre figyelni kell. Szerencsére ma már léteznek kíméletes, hormonmentes, terhesség és szoptatás alatt is biztonságosan alkalmazható készítmények, amelyek segítenek helyreállítani az egyensúlyt.

Miért ne a „fertőtlenítés” legyen az első lépés?

Sok kismama első gondolata még ma is az, hogy valamilyen fertőtlenítő hatású szerre van szükség ilyenkor. Pedig a túlzásba vitt intimhigiénia (például a hüvelyöblítők használata vagy az illatosított tisztálkodószerek) éppen azokat a Lactobacillusokat pusztíthatja el, amelyek a védekezés alappillérei. A megoldás inkább a támogatásban van: vissza kell építeni a savas pH-t. A savas pH biztosítja a hüvely védelmét – és ebben az érzékeny élethelyzetben pontosan erre van szükség.

A megelőzés kulcsa: öngondoskodás és tudatosság

A várandósság és a szoptatás időszaka nemcsak a babáról szól, hanem az anyáról is. A tudatos öngondoskodás része, hogy odafigyelünk az intimegészségünkre, megismerjük a testünk működését, és nem bagatellizáljuk a tüneteket. Érdemes olyan szokásokat kialakítani, amelyek támogatják a hüvely természetes védelmének megőrzését:

   • Rendszeres, de kíméletes tisztálkodás: a tiszta víz a legjobb.

   • Pamut fehérnemű viselése, a szintetikus, szoros ruházat mellőzése.

   • Megfelelő folyadékbevitel: segíti a nyálkahártyák hidratálását és az immunműködést.

   • Télen a megfelelő mennyiségű C- és D-vitamin-bevitel.

   • Stresszcsökkentés: a krónikus stressz az immunválasz gyengítésén keresztül a hüvelyi egyensúlyra is hatással lehet.

A jó hír, hogy léteznek olyan termékek, amelyek nem csupán a tüneteket nyomják el, hanem hosszú távon alkalmazhatók és visszaállítják a védelmező hüvelyi pH-t. Mindezt biztonságosan, kíméletesen – és az anyai test működését tiszteletben tartva.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.

Hirdetés

A Vitagyn C hüvelykrém patikában kapható gyógyászati segédeszköz.

A KOCKÁZATOKRÓL OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT! 

https://www.vitagyn.hu/


 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu