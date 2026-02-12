Intimegyensúly hormonális változások idején – BV a várandósság és szoptatás alatt

Sok nőnél a várandósság és a szoptatás időszaka során jelennek meg először hüvelyi panaszok – vagy térnek vissza olyan tünetek, amelyekkel korábban már találkoztak. A változó hormonháztartás, illetve a Lactobacillusok pusztulása a hüvelyi savas pH-érték eltolódása miatt azok az okok, amelyek ebben az időszakban sérülékenyebbé teszik a hüvely pH-alapú védekező rendszerét. A bakteriális vaginózis kialakulása nem ritka, de nem is elkerülhetetlen. Éppen ellenkezőleg: ha megértjük a folyamatok hátterét, könnyebben felismerhetjük a testünk jelzéseit, így tehetünk a megelőzésért, és időben megkezdhetjük a kíméletes kezelést.

A hormonális változások hatása a hüvelyflórára

A terhesség és a szoptatás alatti hormonális átalakulás az egész szervezetre, így a hüvelyflórára is hatással van. A progeszteron- és ösztrogénszintek megemelkedése, illetve azok későbbi ingadozása megváltoztatja a hüvelyi pH-t is. A természetes, enyhén savas közeg lúgosabb irányba tolódhat, ami kedvezőtlenül hat a jótékony Lactobacillusok életfeltételeire. Ezek a Lactobacillusok felelősek azért, hogy a hüvelyben fenntartsák az egészséges pH-egyensúlyt. Tejsavat termelnek, amely savas pH-t biztosít, és ez nem kedvez a kórokozók szaporodásának. Amikor a számuk csökken, a helyükre a megváltozott pH mellett könnyen elszaporodó baktériumok léphetnek, amelyek BV-t okozhatnak.

BV: nem veszélytelen, de kezelhető

A bakteriális vaginózis nem klasszikus fertőzés, hanem a hüvely pH-zavara. Ilyenkor a Lactobacillusok visszaszorulnak, és helyüket anaerob baktériumok foglalják el. Ennek következménye lehet a jellegzetes szürkésfehér folyás és a kellemetlen szag. Bár a BV nem számít súlyos betegségnek, a várandósság alatt különösen fontos odafigyelni rá. Kezeletlen esetben növelheti a koraszülés és a magzatburok idő előtti megrepedésének kockázatát. Szoptatás alatt a veszély nem ilyen drámai, de a kiújulással járó tünetek ekkor is megterhelőek lehetnek az újdonsült anyuka számára.

Mi számít normálisnak, és mikor kell lépni?

Várandósság és szoptatás idején a hüvelyváladék mennyisége természetesen fokozódhat. Ez önmagában még nem jelez bajt. A normális váladék fehér vagy áttetsző, szagtalan vagy enyhén savanykás szagú. A BV-t ezzel szemben kellemetlen szag és szürkés, híg folyás, valamint gyakran kellemetlen érzés kíséri.