A rejtett cukrok veszélyei: diétás ételek, amelyek észrevétlenül növelik meg a vércukrodat

Az életmódváltás, a diéta és a kalóriadeficit ma már olyan hívószavak, amelyekre biztosan te is felkapod a fejed. Azonban hiába a kemény elhatározás, a kalóriadeficit, a csokoládé és a torta kizárása az életedből, ha közben olyan ételeket fogyasztasz, amelyek bővelkednek rejtett cukrokban. Rengeteg olyan termék van, amiről egyszerűen nem gondolnád, mennyi cukrot tartalmaznak, és számtalan olyan is, amiben ugyan nincs hozzáadott cukor, mégis megdobja a vércukrodat.

A diétás ételekben található rejtett cukrok észrevétlenül növelik meg a vércukrot

A rejtett cukrok sunyi módon gátolják a fogyást A rejtett cukrok észrevétlenül emelik meg a vércukorszintet.

Sok diétásnak hitt élelmiszer tartalmaz gyors felszívódású szénhidrátokat.

A vércukorszint-ingadozás fokozza az éhségérzetet és a nassolási vágyat.

Tudd mit eszel: ezt figyeld a címkéken.

Rejtett cukrok a diétás ételekben: ezeket nézd, mielőtt megennéd

A diétásnak hitt élelmiszerek legnagyobb csapdája az, hogy a jóhiszeműségedre hatnak: a csomagolás letisztult, a felirat megnyugtató, de ha elolvasod az összetevőket és a kalóriatáblázatot, dobsz egy hátast.

A cukormentesség ugyanis sokszor csak annyit jelent, hogy nincs benne hozzáadott cukor, cserébe viszont akad más gyorsan felszívódó szénhidrát. Ilyenek az agávészirup, a rizsszirup, a maltodextrin vagy éppen a datolya különböző formái. Ezek rendkívül gyors vércukorszint-emelkedést okoznak, onnan pedig zuhanórepülésben esel vissza, ami fáradtsághoz, kedvetlenséghez, éhségérzethez, majd újabb nassoláshoz vezet.

Milyen ételek emelik meg észrevétlenül a vércukrot?

Meg fogsz lepődni, de ide nem csak a csokoládék és a sütemények tartoznak. Rejtett cukrokat tartalmaznak például a:

müzlik, granolák

növényi tejek, főleg a rizs- és zabitalok

gyümölcsjoghurtok, ivójoghurtok

fehérje- és energiaszeletek

smoothie-k és „detox” italok.

Datolyával édesített ételek: jó alternatíva, de észnél kell lenned

A datolya az egyik legnépszerűbb természetes édesítő alapanyag. Több formában is használják a különböző élelmiszerekben, a cukrot kerülők körében pedig igen kelendő.

Bár valóban a javára lehet írni, hogy tartalmaz rostot és ásványi anyagokat, a glikémiás indexe magas, vagyis gyorsan megemeli a vércukrot, így inzulinrezisztencia, cukorbetegség vagy fogyókúra esetén igen meg kell gondolni a fogyasztását.