Nem vagy jó matekból? Akkor lehet, hogy különlegesebb vagy, mint gondolnád

Shutterstock - Andrey_Popov
számolás matekozás humán különleges képesség
Jónás Ágnes
2026.02.12.
Gyomorgörccsel ültél az iskolában a szöveges feladatok és a másodfokú egyenletek fölött? Mégis ki mondta neked, hogy mindenkinek értenie kell a matekhoz? Azok, akik nem a matematikában remekelnek, más területeken nyújtanak kiemelkedőt. Mutatjuk a 3 szuperképességet, amelyekkel kiemelkedsz a tömegből, és amihez egyáltalán nem szükséges a számtantudás.

A számok világában való eligazodás képessége csupán egy a sokféle intelligenciatípus közül. Ha a matek sosem volt a kedvenced és nem is remekeltél benne, más területeken még nyújthatsz kiemelkedőt. A gyengébb teljesítmény nem jelenti azt, hogy kevésbé vagy intelligens, sőt! Sokkal fontosabb, hogy felismerd egyéni erősségeidet, mint hogy folyton másokhoz mérd magad. 

Matek feladatok előtt ülő nő kifáradva.
Attól még, hogy nem vagy matek kiráya, rendelkezel különleges képességekkel.
Forrás: Shutterstock

Nem megy a matek?

  • Ha az iskolában matematikából gyengébb voltál és nehézséget jelentettek számodra a geometriai feladatok vagy a másodfokú egyenletek, nincs miért szégyenkezned utólag sem. 
  • Az élethez fontos, alapvető dolgokat bizonyára ki tudod számolni, és ennyi elég is. Na meg, hogy mennyibe kerül összesen, ha veszel egy menő cipőt, egy szép ékszert és egy ruhát, nem? 
  • Eláruljuk, milyen külöleges képességeid vannak, ha matekból nem vagy a topon. 

Kreativitással és művészi érzékkel nagyot szakíthatsz egyes szakterületeken

Azok, akik nem brillíroznak a matekban, általában a kreativitásukkal tűnnek ki. Előfordult már veled, hogy megdicsértek, amiért valami olyan ötletet vittél egy projekthez, ami előtte senkinek nem jutott eszébe? Képes vagy viszonylag hamar keresztrejtvényt fejteni? Esetleg jól bánsz a szavakkal, és meg sem kottyan, ha egy ütős, játékos reklámszöveget kell alkotnod? Na, látod!

A matektudás nem minden. Az is lehet, hogy remek a beszélőkéd, jól improvizálsz, vagy képes vagy művészi módon kifejezni magad, például festmények, zene vagy írás által. A kreativitás lehetővé teszi, hogy szabadon asszociálj és új összefüggéseket fedezz fel. Ezek a mai világban óriási előnyt jelentenek. 

Fiatal divattervező nő, akinek nem megy a matek.
Nem megy a matek? Ettől még simán átlátod a lényeget a kreatív szakmákban.
Forrás: Shutterstock

Magas az EQ-d − A digitális világban az érzelmi intelligencia felértékelődik

Nem állítanánk soha olyat, hogy a közgazdászok, vagy azok, akik számokkal foglalkoznak, érzelmileg éretlenek. Azok viszont, akik nem erősek matematikából, kiemelkedő képességekkel rendelkezhetnek az emberekkel való kapcsolatok terén. 

Lehetséges, hogy empatikusabbak és képesek megérezni mások legapróbb rezdüléseit is. Ezt egyébként empátia teszttel is kiderítheted.

Ez a fajta érzelmi intelligencia óriási előny, ha vezető, tanár, coach, pszichológus vagy, de jól jöhet bármilyen olyan szerepben, ahol a kapcsolatok ápolása és a mások motiválása fontosabb, mint a számokkal való bánásmód. 

2 nő, egyik empatikus orvos - akiknek nem megy a matek, állítólag empatikusabbak.
A szociális szférában sikereket érhetsz el a magas érzelmi intelligenciaszinteddel. 
Forrás: Shutterstock

Problémamegoldó képesség − Mit érsz azzal, hogy deriválsz, ha nem élsz meg a jég hátán?

Számológéppel számolsz és néha több idő kikalkulálnod dolgokat? Emiatt sem kell kellemetlenül érezned magad. Lehet, hogy te abban vagy jó, hogy képes vagy intuitívan felmérni helyzeteket. 

Talpraesett nő, aki ne bánja, hogy nem profi matekból.
Ne bánd, hogy nem értesz mindenhez. Abból hozd ki a maximumot, amiben a legjobb vagy.
Forrás: Shutterstock

Gyorsan és helyesen döntesz, feltalálod magad, a jég hátán is megélsz, jól beszélsz nyelveket (mert valljuk be, azzal külföldön nem sokra mész, ha hibátlanul deriválsz).

Ez a fajta rátermettség és józan paraszti ész a mindennapi életben, a vállalkozásokban vagy kreatív projekteknél sokkal értékesebb lehet, mint a tisztán matematikai tudás.

