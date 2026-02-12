Nem vagy jó matekból? Akkor lehet, hogy különlegesebb vagy, mint gondolnád

A számok világában való eligazodás képessége csupán egy a sokféle intelligenciatípus közül. Ha a matek sosem volt a kedvenced és nem is remekeltél benne, más területeken még nyújthatsz kiemelkedőt. A gyengébb teljesítmény nem jelenti azt, hogy kevésbé vagy intelligens, sőt! Sokkal fontosabb, hogy felismerd egyéni erősségeidet, mint hogy folyton másokhoz mérd magad.

Attól még, hogy nem vagy matek kiráya, rendelkezel különleges képességekkel.

Forrás: Shutterstock

Nem megy a matek? Ha az iskolában matematikából gyengébb voltál és nehézséget jelentettek számodra a geometriai feladatok vagy a másodfokú egyenletek, nincs miért szégyenkezned utólag sem.

Az élethez fontos, alapvető dolgokat bizonyára ki tudod számolni, és ennyi elég is. Na meg, hogy mennyibe kerül összesen, ha veszel egy menő cipőt, egy szép ékszert és egy ruhát, nem?

Eláruljuk, milyen külöleges képességeid vannak, ha matekból nem vagy a topon.

Kreativitással és művészi érzékkel nagyot szakíthatsz egyes szakterületeken

Azok, akik nem brillíroznak a matekban, általában a kreativitásukkal tűnnek ki. Előfordult már veled, hogy megdicsértek, amiért valami olyan ötletet vittél egy projekthez, ami előtte senkinek nem jutott eszébe? Képes vagy viszonylag hamar keresztrejtvényt fejteni? Esetleg jól bánsz a szavakkal, és meg sem kottyan, ha egy ütős, játékos reklámszöveget kell alkotnod? Na, látod!

A matektudás nem minden. Az is lehet, hogy remek a beszélőkéd, jól improvizálsz, vagy képes vagy művészi módon kifejezni magad, például festmények, zene vagy írás által. A kreativitás lehetővé teszi, hogy szabadon asszociálj és új összefüggéseket fedezz fel. Ezek a mai világban óriási előnyt jelentenek.

Nem megy a matek? Ettől még simán átlátod a lényeget a kreatív szakmákban.

Forrás: Shutterstock

Magas az EQ-d − A digitális világban az érzelmi intelligencia felértékelődik

Nem állítanánk soha olyat, hogy a közgazdászok, vagy azok, akik számokkal foglalkoznak, érzelmileg éretlenek. Azok viszont, akik nem erősek matematikából, kiemelkedő képességekkel rendelkezhetnek az emberekkel való kapcsolatok terén.

Lehetséges, hogy empatikusabbak és képesek megérezni mások legapróbb rezdüléseit is. Ezt egyébként empátia teszttel is kiderítheted.

Ez a fajta érzelmi intelligencia óriási előny, ha vezető, tanár, coach, pszichológus vagy, de jól jöhet bármilyen olyan szerepben, ahol a kapcsolatok ápolása és a mások motiválása fontosabb, mint a számokkal való bánásmód.