Tragédiák sora után menekült Texasba James Van Der Beek családja: ezért hagyták maguk mögött Los Angelest

James Van der Beek – aki február 11-én, 48 évesen hunyt el – akkoriban nyíltan beszélt arról, hogy másfajta életet szeretnének a gyerekeiknek. Egy Instagram-bejegyzésben az üresen hagyott beverly hills-i házukról posztolt fotókat, és azt írta: néha egy teljesebb élet egy üres házzal kezdődik. Hálával búcsúztak Los Angelestől, az ott szerzett barátoktól és emlékektől, és izgatottan vágtak bele a következő nagy kalandba.

James Van Der Beek és családja 2020-ban Austinba költözött

James Van Der Beek és felesége, Kimberly 2020-ban úgy döntöttek, hogy öt gyermekükkel Texasba költöznek.

A következő évben született meg legkisebb gyermekük, Jeremiah, vele lett teljes a család.

James Van Der Beek korábban arról mesélt, mit nyert a családja azzal, hogy elköltözött Los Angelesből és Austinban telepedett le.

James Van Der Beek családja Texasba költözött: ezért kezdtek új életet

A család autóval költözött, többhetes útra vállalkoztak, közben pedig megálltak több államban is – megnézték a Grand Canyont és időztek Új-Mexikóban is. Közvetlenül a Texasba érkezésük előtt arról elmélkedett, mit jelent számára a szabadság. Gyerekként azt hitte, a szabadság az álmok beteljesülése, de amikor 1500 mérföldre költözik mindattól, amit addig ismert, úgy érzi, a szabadság inkább abban rejlik, hogy merünk teljes szívvel szeretni, és bátran az első helyre tesszük azt, ami igazán fontos.

James Van Der Beek azonban komoly megpróbáltatások miatt döntött a költözés mellett. Felesége, Kimberly kétszer is elvetélt 10 hónap alatt, és mindkét vetélés kórházi kezelést igényelt. Karácsony környékén azt hitték, hogy az asszonynak daganata van – végül kiderült, hogy téves volt a diagnózis. A színészt az egyik üzleti partnere hátba szúrta, ráadásul Van Der Beek kiesett egy valóságshow-ból, ahol esélyesként tartották számon. Közben sajnos az édesanyját is elvesztette, és mindezt tetézte a koronavírus-járvány miatti leállás. James Van Der Beek úgy érezte, ezek a helyzetek alapjaiban változtatták meg az életüket.

Két évvel a költözés után a People magazinnak arról beszélt, mennyire megnyugtatónak találja az új életüket. Úgy érezte, a gyerekeinek – Oliviának, Joshuának, Annabelnek, Emiliának, Gwendolynnek és Jeremiahnek – olyan alapot adott az új környezet, amit tanteremben soha nem lehetne megteremteni. Amiért a leghálásabb volt, az a természet közelsége. A család együtt figyelte a hold fázisait, az évszakok váltakozását. Megtanulták, hogyan igazítsák napirendjüket az időjáráshoz. A gyerekek tüzet raktak, szaladgáltak, játszottak, kisházat építettek az udvaron. James Van Der Beek azt állította, a költözés gondolkodásmódot is formált: megtanította figyelni, tervezni, alkalmazkodni.