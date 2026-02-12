Türelmesebb és hűségesebb a pasidnál – Ez a TikTok kedvenc növényállatkája, a gömbmoha

Van egy zöld lény, ami nem felejt el, nem sértődik meg, nem késik el, és éveken át ugyanazzal a csendes türelemmel van jelen az életedben. A marimo, vagyis a gömbmoha nemcsak különleges lakásdekor, de egyben a hűség és a nyugalom élő szimbóluma.

A marimo, vagyis gömbmoha tökéletesen eléldegél egy befőttesüvegben is.

Forrás: 123.rf.com

Miért szeret bele mindenki első látásra a gömbmoha életmódjába? Nem kér figyelmet, mégis jelen van, ráadásul mozogni is tud.

Minimális gondoskodással és odafigyeléssel is megelégszik.

A hűség, a szerencse és a kötődés szimbóluma.

Sosem lesz annyira hűséges és türelmes a pasid, mint ez a cuki növényállatka. Ez a kijelentés kissé elhamarkodottnak tűnhet, de ha megismered a marimo életmódját, meg fogod érteni. Az itthon gömbmohának hívott marimo első ránézésre olyan, mintha egy ősrégi, japán meséből gurult volna ki. Puha tapintású, tökéletesen gömbölyű, élénkzöld lény, ami a gombához hasonlóan úgy tűnik, se nem növény, se nem állat, mégis kicsit mindkettő.

Mi az a marimo?

A Föld vizei tele vannak értékes és izgalmas élőlényekkel, elég csak az öregedésgátló zsákállatra gondolni. A gömbmoha is hasonlóan rejtélyes. Valójában egy ritka algafaj, amely természetes környezetében hűvösebb vizű tavak és folyók fenekén él, szabályos gömb alakját pedig a víz mozgásának köszönheti. Saját élőhelyén akár 150-200 évig is elél, de fogságban ez lecsökken 20-30 évre. Elsősorban Japánban, illetve az északi vidékeken őshonos. A szigetországban különleges tisztelet övezi. Ott a marimo a hosszú élet, a szerencse és a feltétel nélküli kötődés jelképe.

Ha hiszed, ha nem, a gömbmoha még úszkál is. Miközben fotoszintetizál, körülötte apró légbuborékok képződnek, ami már önmagában is mesés látvány. Abban az esetben azonban, ha az oxigén a belsejében is megreked, felemelkedik a víz felszínére, este pedig visszasüllyed.

A marimo tartása a kezdők számára is ajánlott.

Forrás: 123.rf.com

Marimo, a TikTok-sztár

Az elmúlt hónapokban szinte ellepték a közösségimédia-platformokat a gömbmohatartók. A hipermodern, vízkeringtetős akváriumokban lebegő kolóniáktól kezdve, az egymagukban kavicságyon üldögélő egykékig szinte bármilyen marimolabdácska életébe beleshetünk. Képet kapunk sérült egyedek szakszerű orvosi ellátásáról – egy cérnával szorosan összekötik a szétfoszlott részeket –, vagy épp a heti tisztításukról. Ezekből a videókból is könnyen meg lehet tanulni, hogyan kell gondoskodni egy vagy akár több marimolabdáról. Gondozásuk ugyan nem jelent akkora kihívást, mint a szobanövények átteleltetése, mi azonban mégis azt javasoljuk, hogy olvass utána minél jobban. Hiszen mégiscsak egy élőlényről van szó, akinek egészen biztosan te is a legjobbat szeretnéd.