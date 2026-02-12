Hivatalos: Brendan Fraser és Rachel Weisz visszatér A múmia 4-ben

Az ezredforduló kalandfilm-dömpingjében – az Indiana Jones- és Tomb Raider-filmek mellett – A múmia is hamar közönségkedvenccé vált. A siker leginkább Brendan Fraser, Rachel Weisz és John Hannah hármasának volt köszönhető, akik meghatározták a franchise hangulatát. Bár a Universal korábban megpróbálta újraindítani a sorozatot Tom Cruise főszereplésével, a reboot nem hozta a várt eredményeket, így a stúdió most visszanyúl az eredeti recepthez.

Brendan Fraser és Rachel Weisz A múmia első részében 1999-ben

Forrás: AFP

Ekkor érkezik A múmia negyedik része

A Deadline értesülése szerint a folytatás már biztosan elkészül, jön A múmia negyedik része. A producer ismét Sean Daniel lesz, a forgatókönyvet pedig David Coggeshall írja, akinek nevéhez Az árva: Első áldozat című horror/krimi is fűződik. A rendezői feladatokat a Sikoly-filmek alkotópárosa, Matt Bettinelli-Olpin és Tyler Gillett vállalta, a munkálatokat pedig az ő cégük, a Radio Silence Productions koordinálja.

A történetről egyelőre kevés részlet ismert, annyi azonban biztos, hogy az új epizód elsősorban az első két rész eseményeihez kapcsolódik majd, és a kevésbé népszerű harmadik filmet figyelmen kívül hagyja. A készítők az eredeti filmek szellemiségét viszik tovább.

A kaland tehát 2028. május 19-én folytatódik – méghozzá azzal a szereposztással, amely annak idején A múmia világszerte meghódította a nézőket.

