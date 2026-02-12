Vérfertőzés Brazíliában: az anyját kereste, de a testvérét találta meg, akiről kiderült, hogy a férje

A brazil házaspár csak később tudta meg, hogy valójában vérfertőzésben élnek, a szerelmük mégis olyan nagy volt, hogy nem érdekelte őket ez a „részlet".
Vérfertőzés, avagy családon belüli szerelem
- A történelemben és a mítoszokban is láthatunk példákat belterjes kapcsolatokra.
- Az egyik legősibb történet Oidipuszhoz kötődik – innen ered Freud és Saussure pszichológiai elmélete is.
- A genetikai szexuális vonzerő szerint azon családtagok között, akik gyermekkorban szakadtak el egymástól, könnyebben kialakulhat vonzalom a közöttük lévő hasonlóság miatt.
- A brazil házaspárt, Adrianát és Leandrót csecsemőkorukban hagyta el az édesanyja.
- Adriana csak akkor jött rá, hogy a testvéréhez ment feleségül, mikor megtalálta az édesanyját.
- A testvérpár így is egymás mellett maradt – házaspárként.
Vérfertőzés a történelemben
Ha családon belüli szerelemről van szó, akkor mindenkinek eszébe juthat Oidipusz és családjának intő példája. Talán még emlékszel az iskolából arra a görög mítoszra, amikor a származásáról mit sem tudó Oidipusz megölte apját, feleségül vette anyját, Iokasztét, majd gyermekeket is nemzett neki, akik így nemcsak gyermekeivé, hanem testvéreivé is váltak.
Sigmund Freud Oidipusz-komplexusának meghatározása után, Raymond de Saussure az Iokaszté-szindróma fogalmát is bevezette, mely az anyáknak a fiuk iránt érzett imádatára utal. A hétköznapokban persze az Iokaszté-szindrómás anyósok esetében nem a szó szerinti vérfertőzésre, hanem inkább az „anyuci pici fia” komplexusra kell gondolni.
Miért jöhet létre egyáltalán vérfertőzés?
A feromonparfümök kapcsán már ejtettünk szót arról, hogyan működik a genetikai kiválasztódás. A testnedvekből áradó feromonok ugyanis szinte nonverbális kommunikációba lépnek a másik testtel – vagyis ha a pároddal genetikailag összeilletek, akkor vonzani fog az illető testszaga.
Viszont a genetikai szexuális vonzerő törvénye szerint a hasonló a hasonlót vonzza, vagyis ha valamelyik családtagodtól már kiskorodban elszakadtál, akkor könnyen kialakulhat egy abnormálisnak tűnő vonzalom közöttetek, mivel hasonló genetikával és külsővel rendelkeztek.
Vagyis vérfertőzésnél nemcsak a családon belüli erőszakkal kapcsolatban születnek jellemzően apa-lánya szexuális kapcsolatok, hanem sokszor a tudatlanságban tapogatózó vonzalomból valódi szerelmi kapcsolatok is kialakulhatnak.
Így történt ez a brazil házaspárral is.
A modern testvérszerelem: Adriana és Leandro története
Adriana egyévesen maradt édesapjára, miután édesanyja elhagyta őt, Leandro pedig nyolcévesen tudta meg, hogy örökbe fogadott gyermek, hiszen őt is elhagyta az anyja. Telt az idő, Adriana elköltözött egy másik városba, ahol meg is házasodott, a 15 évnyi házassága alatt pedig három gyermeke is született.
Ám amikor első férjével zátonyra futott a házasságuk, visszaköltözött a szülővárosába, ahol találkozott Leandróval. Szinte rögtön egymásba szerettek, majd össze is házasodtak (bár egyesek szerint nem legálisan), házasságukból pedig született egy gyermek is.
Mivel mindketten elhagyott gyermekek voltak, ezért együtt próbálták megtalálni az édesanyjukat – miközben azon viccelődtek, hogy mindkettejük anyját Mariának hívják. Akkor még nem is sejtették, hogy ugyanarról a Mariáról van szó.
Hogy derült ki?
Adriana megelégelte az eredménytelen kutatást, és egy helyi rádióműsorhoz fordult segítségért. Ez be is vált: a műsorban egymásra talált anya és lánya.
Az interjú közben Maria elárulta, hogy született még egy fia, akit Leandrónak hívnak, majd egye valószínűbbé vált, hogy az anyuka Adriana férjéről beszél.
Az egész kicsit szappanopera jelleggel derült ki, Adriana zokogva közölte anyjával, hogy a saját testvéréhez ment hozzá, sőt, szült is neki egy gyermeket (Iokaszté-szindróma, mi?).
Mi lett a végeredmény?
A végén a testvérpár mégis együtt maradt. Büszkén felvállalták az érzéseiket és történetüket, hiszen úgy szerettek egymásba, hogy mit sem tudtak arról, hogy vérfertőzést követnek el. (Bár azóta már pontosan tudják, szóval kicsit kellemetlenebb lehet az együttlét.)
