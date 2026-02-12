Vérfertőzés Brazíliában: az anyját kereste, de a testvérét találta meg, akiről kiderült, hogy a férje

A brazil házaspár csak később tudta meg, hogy valójában vérfertőzésben élnek, a szerelmük mégis olyan nagy volt, hogy nem érdekelte őket ez a „részlet".

A házaspár nem is tudta, hogy vérfertőzést követtek el.

Forrás: Shutterstock

Vérfertőzés, avagy családon belüli szerelem A történelemben és a mítoszokban is láthatunk példákat belterjes kapcsolatokra.

Az egyik legősibb történet Oidipuszhoz kötődik – innen ered Freud és Saussure pszichológiai elmélete is.

A genetikai szexuális vonzerő szerint azon családtagok között, akik gyermekkorban szakadtak el egymástól, könnyebben kialakulhat vonzalom a közöttük lévő hasonlóság miatt.

A brazil házaspárt, Adrianát és Leandrót csecsemőkorukban hagyta el az édesanyja.

Adriana csak akkor jött rá, hogy a testvéréhez ment feleségül, mikor megtalálta az édesanyját.

A testvérpár így is egymás mellett maradt – házaspárként.

Vérfertőzés a történelemben

Ha családon belüli szerelemről van szó, akkor mindenkinek eszébe juthat Oidipusz és családjának intő példája. Talán még emlékszel az iskolából arra a görög mítoszra, amikor a származásáról mit sem tudó Oidipusz megölte apját, feleségül vette anyját, Iokasztét, majd gyermekeket is nemzett neki, akik így nemcsak gyermekeivé, hanem testvéreivé is váltak.

Sigmund Freud Oidipusz-komplexusának meghatározása után, Raymond de Saussure az Iokaszté-szindróma fogalmát is bevezette, mely az anyáknak a fiuk iránt érzett imádatára utal. A hétköznapokban persze az Iokaszté-szindrómás anyósok esetében nem a szó szerinti vérfertőzésre, hanem inkább az „anyuci pici fia” komplexusra kell gondolni.

Miért jöhet létre egyáltalán vérfertőzés?

A feromonparfümök kapcsán már ejtettünk szót arról, hogyan működik a genetikai kiválasztódás. A testnedvekből áradó feromonok ugyanis szinte nonverbális kommunikációba lépnek a másik testtel – vagyis ha a pároddal genetikailag összeilletek, akkor vonzani fog az illető testszaga.

Viszont a genetikai szexuális vonzerő törvénye szerint a hasonló a hasonlót vonzza, vagyis ha valamelyik családtagodtól már kiskorodban elszakadtál, akkor könnyen kialakulhat egy abnormálisnak tűnő vonzalom közöttetek, mivel hasonló genetikával és külsővel rendelkeztek.

Vagyis vérfertőzésnél nemcsak a családon belüli erőszakkal kapcsolatban születnek jellemzően apa-lánya szexuális kapcsolatok, hanem sokszor a tudatlanságban tapogatózó vonzalomból valódi szerelmi kapcsolatok is kialakulhatnak.