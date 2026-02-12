Müller Péter: „Elengedő szeretetet csak az Isten ismeri. Ember nem."

Elengedő szeretetet csak az Isten ismeri. Ember nem. Hogyan is tudja elengedni egy anya gyermekét, akivel kilenc hónapon át mélységes szimbiózisban élt? Benne jött létre, belőle élt, s most elmegy, mert meghal, vagy megnősül s egy másik életet él? És ugyanez van a szerelemmel is. Beteljesülni csak egy időtlen világban tud. Tűz van itt is, de Örök Tűz nincs.