Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 12., csütörtök Lídia, Lívia

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
heti útravaló

Müller Péter: „Elengedő szeretetet csak az Isten ismeri. Ember nem."

heti útravaló élet Müller Péter
Müller Péter
2026.02.12.
Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter gondolatai mélyre hatolnak, töprengésre késztetnek – sorait olvasva akarva-akaratlanul szembetalálkozunk önmagunkkal és megkapjuk a válaszokat sokat keresett kérdéseinkre.

Müller Péter gondolatai egy nő a napfényt szívja magába az ablak előtt a képen
Müller Péter gondolatai az életről.
Forrás: Shutterstock

Heti útravaló Müller Pétertől

Elengedő szeretetet csak az Isten ismeri. Ember nem. Hogyan is tudja elengedni egy anya gyermekét, akivel kilenc hónapon át mélységes szimbiózisban élt? Benne jött létre, belőle élt, s most elmegy, mert meghal, vagy megnősül s egy másik életet él? És ugyanez van a szerelemmel is. Beteljesülni csak egy időtlen világban tud. Tűz van itt is, de Örök Tűz nincs. 


További Müller Péter gondolatokért kattints az alábbi cikkekre:

Müller Péter: „Az akadályt nem legyőzni kell, hanem túljutni rajta."

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv.

Müller Péter: "Valójában nem ismerjük még a saját gyerekünket sem."

Heti útravaló Müller Pétertől.

Müller Péter: "Ha szeretlek: ismerlek. És ha nem ismerlek, nem is szerethetlek igazán."

Heti útravaló Müller Pétertől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu