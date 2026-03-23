Miért nem tart jól a sportmelltartó? (és hogyan válassz megfelelőt.)

Forrás: Astratex

Az egyik leggyakoribb ok a rossz méretválasztás. Ha a sportmelltartó túl nagy, nem tart stabilan, ha túl kicsi, szorít és bevág. Ahogy a leggings esetében is, itt is kulcsfontosságú a pontos méret. Érdemes lemérni a mell alatti és feletti körméretet, és a mérettáblázat alapján dönteni. Az Astratex kínálatában például külön figyelmet kap a méretezés pontossága, így könnyebb megtalálni az ideális darabot a sportmelltartók között.

Ugyanilyen fontos a tartási szint: egy alacsony vagy közepes tartású sportmelltartó nem lesz elég futáshoz vagy intenzív edzéshez – még akkor sem, ha a leggings squat-proof és jól tart.

Forrás: Astratex

A szett nem dolgozik együtt

Nem minden sport ugyanazt az alátámasztást igényli. Míg jógához egy rugalmasabb sportmelltartó és kényelmes leggings ideális, addig futáshoz stabil tartás és jól rögzítő, nem lecsúszó darabok szükségesek. A megfelelő edzőszett akkor működik igazán jól, ha minden eleme támogatja a mozgást.

Az Astratex kínálatában olyan darabokat találsz, amelyek nemcsak külön-külön, hanem együtt viselve is komfortosak és funkcionálisak.

A részleteken múlik a tartás

A nem megfelelő kialakítás – például vékony pántok, gyenge alsó gumírozás vagy nem állítható vállrész – jelentősen csökkentheti a tartást. Ugyanígy, ahogy egy rosszul szabott leggings csúszkál vagy átlátszik, a sportmelltartó sem fogja ellátni a funkcióját, ha nincs jól megtervezve.

Fontos az is, hogy a sportmelltartók idővel elhasználódnak. Ha kinyúltak vagy elvesztették rugalmasságukat, már nem biztosítanak megfelelő tartást – még egy jól kiválasztott leggings mellett sem.

A megfelelő sportmelltartó kiválasztása a méreten, a tartási szinten és a kialakításon múlik. Ha ezek rendben vannak, az edzés is magabiztosabb és kényelmesebb lesz. Az Astratex kínálatában olyan darabokat találsz, amelyek nemcsak jól néznek ki, hanem valóban működnek is – akár egy jól összeállított leggings szett részeként.