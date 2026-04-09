Amikor felborul a ritmus – a cikluszavar és a teherbeesés nehézségeinek összefüggései

2026.04.09.
A rendszertelen menstruációt sok nő bosszantó kellemetlenségként kezeli, valójában azonban fontos jelzés lehet. Ha a cikluszavar tartósan fennáll, és nem jön össze a baba, mindenképpen kivizsgálást igényel a dolog, mert a háttérben hormonális eltérések, PCOS, magas prolaktinszint vagy akár korai petefészek-kimerülés is állhat.

A női ciklus nem csupán azt jelenti, hogy megjön a menstruáció, ez egy finoman összehangolt hormonális folyamat. A hipotalamusz, az agyalapi mirigy és a petefészek együttműködése irányítja az ösztrogén- és progeszterontermelést, az ovulációt és a méhnyálkahártya ciklikus változásait. Ha ebben a rendszerben zavar keletkezik, az elsőként gyakran a menstruáció rendszerességén látszik meg – és ez a termékenységet is befolyásolhatja.

Mit tekintünk cikluszavarnak?

Az átlagos menstruációs ciklus hossza 21–35 nap közé esik. A 21 napnál rövidebb, 35 napnál hosszabb, gyakran kimaradó vagy teljesen rendszertelen vérzés cikluszavarnak minősül. Ide tartozik az amenorrhoea (a menstruáció teljes hiánya), az oligomenorrhoea (ritka vérzés), illetve a túl gyakori vagy rendellenesen erős vérzés is.

A rendszeres ovuláció a teherbeesés alapfeltétele. Ha a ciklus rendszertelen, nagy az esélye annak, hogy az ovuláció sem zajlik megfelelően, vagy teljesen elmarad. Ez önmagában is magyarázhatja a fogantatás elhúzódását.

Hormonális okok a háttérben

A cikluszavar egyik leggyakoribb oka a hormonháztartás felborulása. A pajzsmirigy alul- vagy túlműködése például befolyásolhatja a menstruációt és a termékenységet is. Ugyancsak jelentős szerepe lehet a prolaktin nevű hormonnak, amelyet az agyalapi mirigy termel. Az emelkedett prolaktinszint – úgynevezett hiperprolaktinémia – gátolhatja az ovulációt, és rendszertelen vagy kimaradó menstruációt okozhat. A magas prolaktinszint hátterében állhat stressz, bizonyos gyógyszerek, de akár jóindulatú agyalapimirigy-daganat (prolaktinóma) is, ezért kivizsgálása elengedhetetlen.

A progeszteronhiány szintén gyakori eltérés. Ha a luteális fázis – az ovuláció utáni időszak – túl rövid, a megtermékenyült petesejt beágyazódása is nehezebb lehet.

PCOS: az egyik leggyakoribb ok

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) a fogamzóképes korú nők egyik leggyakoribb endokrin betegsége. A nemzetközi adatok szerint a nők 6–10 százalékát érintheti. A PCOS-re jellemző az ovuláció zavara, a rendszertelen menstruáció, az emelkedett androgénszint és a petefészkek ultrahangon látható policisztás képe. A hormonális eltérés miatt az ovuláció gyakran elmarad, ami jelentősen megnehezítheti a teherbeesést.

A PCOS gyakran társul inzulinrezisztenciával, ami tovább rontja a hormonális egyensúlyt. A megfelelő életmódváltás és szükség esetén gyógyszeres kezelés azonban sok esetben helyreállíthatja az ovulációt.

PMS és cikluszavar

A premenstruációs szindróma (PMS) önmagában nem feltétlenül akadálya a teherbeesésnek, de súlyos hormonális ingadozásokra utalhat. Ha a PMS tünetei erősek, rendszertelen ciklussal társulnak, érdemes hormonvizsgálatot végezni. A ciklikusan jelentkező hangulati és testi panaszok hátterében gyakran progeszteronhiány vagy ösztrogéndominancia állhat.

Korai klimax és petefészek-kimerülés

Ritkább, de súlyosabb ok lehet a korai petefészek-elégtelenség (premature ovarian insufficiency), amely 40 éves kor előtt jelentkezik. Ilyenkor a petefészek működése csökken, a menstruáció rendszertelenné válik vagy elmarad, és a termékenység jelentősen romlik. A diagnózis hormonvizsgálattal – elsősorban az FSH-szint emelkedésével – állítható fel.

Petefészekciszta és egyéb elváltozások

A petefészekciszták többsége ártalmatlan és magától felszívódik, de egyes típusok befolyásolhatják a ciklust és az ovulációt. Endometriózis, méhnyálkahártya-eltérések vagy méhpolipok szintén hozzájárulhatnak a teherbeesési nehézséghez.

Miért fontos a kivizsgálás?

Ha egy év rendszeres, védekezés nélküli együttlét után nem következik be terhesség (35 év felett hat hónap után), meddőségi kivizsgálás javasolt. Rendszertelen ciklus esetén már korábban is érdemes nőgyógyászhoz fordulni.

A kivizsgálás része lehet:

– hormonlabor (FSH, LH, prolaktin, pajzsmirigyhormonok),
– ciklushoz időzített progeszteronszint-mérés,
– ultrahangvizsgálat,
– szükség esetén inzulinrezisztencia-vizsgálat.

A cikluszavar tehát egy fontos jelzés. A rendszeres menstruáció a hormonális egyensúly egyik mutatója. Ha ez felborul, a szervezet segítséget kér. A jó hír az, hogy a legtöbb esetben az ok feltárható és kezelhető – ám ehhez elengedhetetlen a szakszerű kivizsgálás és az egyéni terápiás terv.

A cikk megjelenését a Phytotec Hungária Bt. támogatta.

