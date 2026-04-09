Amikor felborul a ritmus – a cikluszavar és a teherbeesés nehézségeinek összefüggései

A női ciklus nem csupán azt jelenti, hogy megjön a menstruáció, ez egy finoman összehangolt hormonális folyamat. A hipotalamusz, az agyalapi mirigy és a petefészek együttműködése irányítja az ösztrogén- és progeszterontermelést, az ovulációt és a méhnyálkahártya ciklikus változásait. Ha ebben a rendszerben zavar keletkezik, az elsőként gyakran a menstruáció rendszerességén látszik meg – és ez a termékenységet is befolyásolhatja.

Mit tekintünk cikluszavarnak?

Az átlagos menstruációs ciklus hossza 21–35 nap közé esik. A 21 napnál rövidebb, 35 napnál hosszabb, gyakran kimaradó vagy teljesen rendszertelen vérzés cikluszavarnak minősül. Ide tartozik az amenorrhoea (a menstruáció teljes hiánya), az oligomenorrhoea (ritka vérzés), illetve a túl gyakori vagy rendellenesen erős vérzés is.

A rendszeres ovuláció a teherbeesés alapfeltétele. Ha a ciklus rendszertelen, nagy az esélye annak, hogy az ovuláció sem zajlik megfelelően, vagy teljesen elmarad. Ez önmagában is magyarázhatja a fogantatás elhúzódását.

Hormonális okok a háttérben

A cikluszavar egyik leggyakoribb oka a hormonháztartás felborulása. A pajzsmirigy alul- vagy túlműködése például befolyásolhatja a menstruációt és a termékenységet is. Ugyancsak jelentős szerepe lehet a prolaktin nevű hormonnak, amelyet az agyalapi mirigy termel. Az emelkedett prolaktinszint – úgynevezett hiperprolaktinémia – gátolhatja az ovulációt, és rendszertelen vagy kimaradó menstruációt okozhat. A magas prolaktinszint hátterében állhat stressz, bizonyos gyógyszerek, de akár jóindulatú agyalapimirigy-daganat (prolaktinóma) is, ezért kivizsgálása elengedhetetlen.

A progeszteronhiány szintén gyakori eltérés. Ha a luteális fázis – az ovuláció utáni időszak – túl rövid, a megtermékenyült petesejt beágyazódása is nehezebb lehet.

PCOS: az egyik leggyakoribb ok

A policisztás ovárium szindróma (PCOS) a fogamzóképes korú nők egyik leggyakoribb endokrin betegsége. A nemzetközi adatok szerint a nők 6–10 százalékát érintheti. A PCOS-re jellemző az ovuláció zavara, a rendszertelen menstruáció, az emelkedett androgénszint és a petefészkek ultrahangon látható policisztás képe. A hormonális eltérés miatt az ovuláció gyakran elmarad, ami jelentősen megnehezítheti a teherbeesést.