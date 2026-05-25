Második gyerekét várja Alec Baldwin lánya: ultrahangfotóval jelentette be az örömhírt Ireland Baldwin

anyaság terhesség Ireland Baldwin Alec Baldwin
Ireland Baldwin a közösségi médiában osztotta meg boldogságát.

Ireland Baldwin és párja, RAC második közös gyermeküket várják. A 30 éves színésznő és a portugál-amerikai zenész egy közös Instagram-bejegyzésben osztották meg a hírt.

Ireland Baldwin babát vár.
A pár május 23-án, szombaton tette közzé az örömhírt egy rövid videómontázzsal, amelyben ultrahang-képeket is mutatott a babáról, de egy kis betekintést engedtek magánéletükbe is. Ireland Baldwin és RAC – André Allen Anjos – 2023 májusában jelentették be első gyermekük, Holland születését. A közös Instagram-poszthoz a pár mindössze egyetlen piros szív emojit tett.

Ireland Baldwin az elmúlt években több alkalommal beszélt arról, hogy számára a családalapítás és az anyaság kiemelten fontos − írja a People

Traumatikusnak élte meg gyerekkorát

Ireland nemrégiben kendőzetlen őszinteséggel beszélt a gyerekkora nehézségeiről, és arról, hogy mit szeretne máshogy csinálni, mint a szülei. Kim Basinger és Alec Baldwin lánya brutális vádakat fogalmazott meg a családtagjaival szemben, és rámutatott, hogy nem bánja, hogy a saját gyermeke már nem ebben a közegben nő fel. Később arról lehetett olvasni, hogy édesanyjával, Kim Basingerrel kibékültek

