400 kalória és tele van fehérjével: ez a diétás csirkés tésztasaláta igazi jolly joker

Ahogy közeledik a nyár, egyre többen vágyunk könnyedebb, frissebb fogásokra, amelyek nem terhelik meg a szervezetet, mégis laktatóak. A nehéz, zsíros ételek helyett ilyenkor előtérbe kerülnek azok a receptek, amelyek gyorsan elkészíthetők, egészségesek, és akár másnapra is tökéletesek. Egy jól összeállított saláta például nemcsak köret lehet, hanem teljes értékű főétel is – különösen akkor, ha elegendő fehérjét és rostot tartalmaz. Mutatjuk a diétás receptek királynőjét, a tésztasalátát!

Diétás recept friss alapanyagokkal, ha könnyed vacsorára vágysz

Fotó: AI

Diétás recept a nyár előtti véghajrára az unalmas csirke-rizs helyett

Ez a csirkés tésztasaláta pontosan ilyen: könnyű, mégis tartalmas, tele friss zöldségekkel, és egy pikáns, mégis visszafogott kalóriatartalmú öntettel készül. Ráadásul ideális választás akkor is, ha előre szeretnél főzni, hiszen hűtőben tárolva másnap is ugyanolyan finom.

Egy adag mindössze körülbelül 404 kalóriát tartalmaz, miközben 30 gramm fehérjét biztosít a szervezetnek. Emellett 45 gramm szénhidrátot, 10 gramm zsírt és 7 gramm rostot tartalmaz, így kiegyensúlyozott, diétába is könnyen beilleszthető ételről van szó.

Az alapját a főtt tojásos tészta adja, amelyhez roppanós zöldségek kerülnek: vékonyra szeletelt répa, piros paprika és zsenge mangetout, vagyis cukorborsó. Ezek nemcsak színt, hanem frissességet és extra rostot is adnak az ételhez. A fehérjéről a főtt, bőr nélküli csirkemell gondoskodik, amit vékony csíkokra vágva keverünk a salátához. A fogás különlegessége azonban az öntetben rejlik: egy enyhén csípős, szójaszószos dressing, amely tökéletesen összehangolja az ízeket.

Ez a saláta nemcsak vacsorára ideális, hanem könnyed ebédként is megállja a helyét, sőt, meal prepnek is kiváló, hiszen hidegen is ugyanolyan friss és ízletes marad.

Hozzávalók:

70 g közepes tojásos tészta

50 g fagyasztott szójabab vagy zöldborsó

1 sárgarépa, meghámozva

½ kisebb piros kaliforniai paprika, kimagozva, csíkokra vágva

75 g mangetout (cukorborsó), hosszában félbevágva

1 darab főtt, bőr nélküli csirkemell (kb. 125 g)

4 szál újhagyma, finomra szeletelve

1 hosszú piros chili, vékonyra vágva (ízlés szerint kimagozva)

friss korianderlevelek

friss mentalevelek

15 g pirított kesudió, durvára vágva

Az öntethez:

3 evőkanál víz

3 teáskanál kristálycukor

½–1 teáskanál chilipehely (ízlés szerint)

4 teáskanál sötét szójaszósz

1 teáskanál pirított szezámolaj

Elkészítés:

Az öntethez egy kisebb lábasban melegítsd össze a vizet, a cukrot és a chili pelyhet alacsony lángon, amíg a cukor feloldódik. Ezután forrald fel, és főzd még 30 másodpercig kevergetve, majd vedd le a tűzről, és keverd hozzá a szójaszószt és a szezámolajat. Hagyd kihűlni.

Közben forralj fel egy lábas vizet, és főzd ki benne a tésztát 3–4 perc alatt vagy a csomagoláson jelzett ideig. A főzés végén add hozzá a szójababot vagy a borsót, keverd össze, majd szűrd le. Hideg vízzel alaposan öblítsd át, hogy teljesen lehűljön, majd tedd egy nagy tálba.

A répát vágd vékony csíkokra vagy hámozóval készíts belőle hosszú szalagokat, majd add a tésztához a paprikával és a mangetout-val együtt. A csirkemellet szeleteld fel vékony csíkokra, és keverd a salátához.

Öntsd rá a kihűlt öntetet, alaposan forgasd össze, majd add hozzá az újhagymát, a chilit, a friss zöldfűszereket és a kesudiót. Finoman keverd át, és már tálalhatod is.

Ha egy könnyű, mégis laktató, diétabarát fogást keresel a melegebb napokra, ez a saláta garantáltan az egyik kedvenced lesz.