Rákot is okozhat sokak kedvenc diétája − Súlyos következményei lehetnek a fogyókúrás csodafegyvernek

Félelmetes felfedezést tettek a kutatók korunk egyik legtrendibb diétatípusáról, a ketogén módszerről, ami valósággal már az egész világot hatalmába kerítette. A ketogén diéta szinte teljesen szénhidrátmentes, zsírdús étrendjének köszönhetően többen látványos fogyást érhettünk el vele, azonban nem is tudtuk, az eredményekért valójában súlyos árat kellett fizetünk az egészségünkkel.

A ketogén diéta az első hetekben rendkívül látványos és gyors fogyást eredményez, ami kezdetben főként a kiürülő szénhidrátraktárak miatti vízvesztésnek köszönhető.

Forrás: Shutterstock

A ketogén diéta a világ egyik legnépszerűbb fogyókúrás módszere.

Egy tanulmány szerint azonban folyamatos alkalmazása komoly problémákat jelenthet az egészségünkre nézve.

Néhány alapszabály betartásával teljesen elkerülhetőek a kockázatok, ezekre érdemes figyelni.

A ketogén diéta igazi fogyókúrás őrület

A ketogén diéta az elmúlt évek egyik legfelkapottabb fogyókúrás őrületévé nőtte ki magát, népszerűségének titka pedig mindennél egyszerűbb. Alkalmazásával ugyanis a szénhidrátokat szinte teljesen megvonjuk a szervezetünktől, ezáltal pedig a belső rendszer kénytelen átkapcsolni egy számára szokatlan, másik üzemmódba. Ennek hatására a szervezetünk a glükóz helyett a saját, makacs zsírraktárainkat kezdi elégetni, hogy megfelelő mennyiségű energiát szabadíthasson fel.

Ráadásul az elmélet mellett szól, hogy a módszer maximálisan beváltotta a hozzá fűzött reményeket, hiszen nemcsak villámgyors és rendkívül hatékony zsírégetést hozott, de az éhségérzetet is teljesen elnyomta, miközben kirobbanó energiaszintet biztosított az egész napra.

A legújabb felfedezés viszont kifejezetten félelmetes képet fest, a kutatók ugyanis kiderítették, hogy a fogyókúrának súlyos mellékhatása lehet a szervezetünkre, és egy olyan betegség kialakulását idézheti elő, amit már nem lehet visszafordítani.

Súlyos betegséget okozhat

A legfrissebb kutatások sokkoló bizonyítékokat tártak elénk, kiderült, hogy a keto diétás módszer valójában egy olyan súlyos betegség kialakulását segíti elő, amire eddig még nem is gondoltunk.

A diéta alkalmazásával ugyanis a szervezetünket hosszú távon tesszük ki ennek a brutális „zsír-stressznek”, ezáltal pedig az egészséges és érett májsejtjeink hirtelen pániküzemmódba kapcsolnak, hiszen egyszerűen nem tudnak mit kezdeni a rájuk zúduló hatalmas zsírrengeteggel.

A puszta túlélés érdekében pedig egy drasztikus lépésre szánják el magukat: szinte teljesen lekapcsolják a normális, mindennapi funkcióikat. Bár ez a sejtszintű átprogramozás a diéta rövid alkalmazásával még nem feltétlenül torkollhat tragikus végbe, de hosszútávú alkalmazása mellett idővel komoly árat kell fizetnünk a hosszútávú súlyvesztés eléréséért. Ez a folyamat ugyanis teljesen védtelenné teszi a májat a daganatos mutációkkal szemben, és közvetlenül, szinte észrevétlenül indítja be a májrák kialakulását.