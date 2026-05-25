Megszületett a legendás brit lánybanda sztárjának első gyermeke – Fotók

Megszületett Nicola Roberts első gyermeke. A Girls Aloud 40 éves sztárja vasárnap jelentette be az örömhírt Instagram-oldalán: Mitch Hahnnal néhány hete titokban világra jött kislányuk.

A Girls Aloud énekesnője, Nicola Roberts úszik a boldogságban.

Az énekesnő több meghitt fotót is megosztott követőivel, amelyeken szeretettel öleli újszülött gyermekét. Az egyik képen a 37 éves Mitch Hahn is látható, amint a kórházból távozik a babával. „Megérkezett gyönyörű kislányunk. Nem tudunk betelni a tökéletes kis arcával, és folyamatosan puszilgatjuk a puha kis fejét” – írta Nicola. Azt is elárulta, hogy a baba 38 hétre, egészségesen született, 2,95 kilogrammos súllyal, és remekül van. „Olyan érzés vele az élet, mintha a mennyországban lennénk, alig hisszük el, hogy ő a miénk” – fogalmazott az énekesnő.

A lánybanda tagjai közül Nicola Roberts az utolsó, aki édesanya lett. A zenekar egykori tagja, Sarah Harding 2021-ben hunyt el mellrák következtében, mindössze 39 évesen, gyermeke nem született. Cheryl Cole-nak egy fia született a néhai Liam Payne-től, Kimberley Walsh pedig három kisfiú édesanyja. Nadine Coyle-nak szintén van egy lánya korábbi partnerétől, Jason Belltől – írja a Daily Mail.

Az énekesnő terhessége nem volt könnyű. Nicola már januárban nyilvánosságra hozta, hogy műtéten esett át a várandóssága alatt, emiatt pedig vissza kellett mondania a West Enden futó Hadestown című musical utolsó előadásait, ahol Perszephoné szerepét játszotta a londoni Lyric Theatre-ben. A sztár akkor elárulta: az orvosok szigorú pihenést írtak elő számára, miután a terhesség 22. hetében beavatkozásra volt szükség, hogy megakadályozzák a koraszülést.

„Hatalmas megkönnyebbülés volt elérni a 34. hetet. Már csak néhány hét van hátra, de nem mondanám, hogy ez az időszak könnyű” – írta korábban közösségi oldalán. Hozzátette, egyszerre várta már, hogy újra kényelmesebben mozoghasson, ugyanakkor tudta, hiányozni fog neki a várandósság időszaka is.

Nicola Roberts és Mitch Hahn egy évvel ezelőtt jegyezték el egymást egy dél-franciaországi romantikus utazás során. A férfi tavaly nyáron kérte meg az énekesnő kezét, Nicola pedig később a Brighton Pride színpadán is megmutatta hatalmas gyémántgyűrűjét.