Ízletes köret a hasi zsír ellen? Ezzel a gabonával valósággal olvadnak rólunk a zsírpárnák

Aki alakformálásra adja a fejét, és diétás recepteket keres, legtöbbször leragad a barnarizs-köles-quinoa szentháromságban. Azonban az egészséges életmód szerelmesei örülhetnek, mert újabb erős versenyző érkezik a diétás köretek közé. Egy egzotikus növény minden korábbinál hatékonyabban veszi fel a kesztyűt a hasi zsír ellen és kiütéses győzelemre játszik. Ismerd meg az ínycsiklandó szuperélelmiszert!

Trópusi gabona a lapos hasért Létezik egy egzotikus gabonaféle, ami enyhíti a puffadást, serkenti az emésztést.

Nem csak hasi zsír ellen jó, de még finom, laktató is, egy bibliai alakról kapta a nevét.

Ugyan Magyarországon egyelőre jobbára diétás éttermekben lehet hozzájutni, nálunk is mind elterjedtebb egy különleges gabonaféle, mely a diétázók legjobb barátja. Az olyan superfoodok, mint a quinoa, kuszkusz, barnarizs és köles régóta szerves részei a diétakultúrának, melléjük kerülhet fel egy Délkelet-Ázsiában honos növény.

Nemcsak, hogy támogatja az emésztést, de vízhajtó, közérzetjavító hatása is ismert, magas rosttartalma révén pedig csökkenti a puffadást és teltségérzetet, gördülékennyé téve a hasi zsír elleni küzdelmet. Mivel egy lassan felszívódó szénhidrátról van szó, hosszú ideig ellát minket energiával, miközben nem elhanyagolható, hogy gluténmentes és gazdag fehérjeforrás.

Ez a különleges gabonaféle nem más, mint a csodálatos Jób könnye, mely több ázsiai nép konyhájának kedvelt alapanyaga.

Érdekesség, hogy nem csupán köretként ismerik, hisz a Jób könnye gyógynövényként is ismert. Íze enyhén diós, állaga főzés után kissé ragacsos, mely kiváló köret húsok, saláták mellé, de különleges aromája miatt édességekhez is felhasználható. Főzés előtt érdemes pár órára beáztatni, hogy gyorsabban megpuhuljon, utána sós vízben 30-40 perc alatt fogyaszthatóra fő.

Annak érdekében, hogy a fogyás hasról minél hatékonyabb legyen, érdemes bőséges folyadékkal és zöldségekkel fogyasztani, mindennek csak kreativitásunk szabhat határt.

Az ún. szuperélelmiszerek olyan alapanyagok, melyek nagy mennyiségben tartalmaznak a szervezetünk számára nélkülözhetetlen tápanyagokat. Ezeknek legújabb üdvöskéje a Jób könnye, ami hatékony segítség lehet a lapos has elérésében.

