Nemcsak a mosolya miatt különleges a Mona Lisa: döbbenetes, mit állítanak róla az orvosok

Leonardo da Vinci világhírű festménye, a Mona Lisa évszázadok óta foglalkoztatja a művészettörténészeket és a tudósokat, most pedig egy elhízáskutató állt elő egy különös elmélettel. Dr. Michael Yafi szerint a festményen látható nő túlsúllyal, magas koleszterinszinttel és pajzsmirigy alulműködéssel is küzdhetett.

Meglepő elmélet terjed Leonardo híres modelljéről: Mona Lisa beteg lehetett?

Mona Lisa túlsúllyal és pajzsmirigyproblémákkal is küzdhetett

A szakember a törökországi Isztambulban megrendezett Európai Elhízási Kongresszuson beszélt arról, hogy Leonardo da Vinci ikonikus portréján több olyan jel is felfedezhető, amelyek különböző egészségügyi problémákra utalhatnak. A Louvre-ban őrzött festményről a legtöbb kutató úgy véli, hogy Lisa del Giocondót, egy firenzei nemesasszonyt ábrázolja, aki egy gazdag selyemkereskedő felesége volt. A titokzatos mosolyáról híressé vált portré évszázadok óta számos találgatás középpontjában áll.

Dr. Yafi szerint azonban a képen látható nő testalkata és bizonyos fizikai jegyei orvosi szempontból is érdekesek lehetnek.

„Lisa alakján túlzott testzsír figyelhető meg”

– fogalmazott a szakember.

Hozzátette: az egyik legfrissebb tanulmány szerint a modell testtömegindexe magas lehetett, emellett súlyos pajzsmirigy-alulműködésre utaló jelek is láthatók rajta.

A texasi Houstoni Egészségtudományi Központ gyermekgyógyász szakorvosa ugyanakkor hangsúlyozta: biztos diagnózist természetesen lehetetlen felállítani több száz év távlatából. „Nem tudjuk biztosan, hiszen nem vizsgálhatjuk meg őt, csupán a külső jegyeket elemezzük” – mondta. A kutató szerint a nő egyenetlen bőrtónusa és a kezén látható duzzanat akár magas koleszterinszintre is utalhat. Ugyanakkor szerinte ennél egyszerűbb magyarázat is elképzelhető a teltebb alakra. „Az is lehet, hogy egyszerűen a terhesség miatt szedett fel néhány kilót. Addigra már négy gyermeke született” – jegyezte meg.

Régen a teltebb testalkat a gazdagság és a hatalom jele volt

Dr. Yafi arra is felhívta a figyelmet, hogy az elhízás megítélése a történelem során jelentősen változott. Mint mondta, évszázadokkal ezelőtt a zömökebb testalkat gyakran a gazdagságot, a hatalmat és a társadalmi rangot szimbolizálta. „Ma az elhízást sokszor negatívan ítélik meg, régen azonban egészen másként tekintettek rá. Az erős férfiakat, vezetőket, uralkodókat vagy vallási személyiségeket gyakran magas testtömegindexszel ábrázolták” – magyarázta.