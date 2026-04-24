2026. ápr. 24., péntek

Sokkoló diagnózis! Méhnyakrákos a 38 éves valóságshow-szereplő: a háromgyerekes édesanya maga jelentette be a rossz hírt

Drasztikus műtét vár Nicole Polizzira.

Méhnyakrákot diagnosztizáltak a 38 éves Nicole 'Snooki' Polizzinál.  Jersey Shore sztárjának kiveszik a méhét, retteg a beavatkozástól. A diagnózis után most a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet. 

  • Nicole „Snooki” Polizzinál méhnyakrákot diagnosztizáltak.
  • Méheltávolításon esik át.
  • Évekig rendellenes Pap-teszt-eredményeket kapott.
  • Másfél évig halogatta a további vizsgálatokat.
  • A rák nem képzett áttétet, további kezelésekre nem lesz szüksége. 

Nicole Polizzi összeomlott

Nicole 'Snooki' Polizzi az Instagramon mondta el, hogy az elmúlt négy évben többször is kimutatta a Pap-teszt, hogy rákmegelőző sejteket találtak nála, ezért az orvosa féléves kontrollvizsgálatokat javasolt neki, ám ő nem jelent meg ezeken. „Tudtam, hogy baj lehet, de inkább a homokba dugtam a fejemet” − mondta a háromgyermekes édesanya. Februárban azonban mégis rávette magát a vizsgálatra, ahol első stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. „Összeomlottam. Hisztérikusan sírva hívtam fel anyámat és a lehető legrosszabbakra gondoltam” − idézi a People

Méheltávolítás vár a valóságshow-sztárra

A diagnózist követő további vizsgálatok azonban megnyugtatóak: a rák nem áttétes. Az orvosok szerint a méheltávolítás után nem lesz szükség további kezelésre.

@snooki A little update for my ladies 🙏🏽 #cervicalcancer ♬ original sound - Snooki

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
