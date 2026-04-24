Sokkoló diagnózis! Méhnyakrákos a 38 éves valóságshow-szereplő: a háromgyerekes édesanya maga jelentette be a rossz hírt

Méhnyakrákot diagnosztizáltak a 38 éves Nicole 'Snooki' Polizzinál. Jersey Shore sztárjának kiveszik a méhét, retteg a beavatkozástól. A diagnózis után most a szűrővizsgálatok fontosságára hívja fel a figyelmet.

Méhnyakrákot diagnosztizáltak a 38 éves Nicole Polizzinál.

Nicole „Snooki” Polizzinál méhnyakrákot diagnosztizáltak.

Méheltávolításon esik át.

Évekig rendellenes Pap-teszt-eredményeket kapott.

Másfél évig halogatta a további vizsgálatokat.

A rák nem képzett áttétet, további kezelésekre nem lesz szüksége.

Nicole Polizzi összeomlott

Nicole 'Snooki' Polizzi az Instagramon mondta el, hogy az elmúlt négy évben többször is kimutatta a Pap-teszt, hogy rákmegelőző sejteket találtak nála, ezért az orvosa féléves kontrollvizsgálatokat javasolt neki, ám ő nem jelent meg ezeken. „Tudtam, hogy baj lehet, de inkább a homokba dugtam a fejemet” − mondta a háromgyermekes édesanya. Februárban azonban mégis rávette magát a vizsgálatra, ahol első stádiumú méhnyakrákot diagnosztizáltak nála. „Összeomlottam. Hisztérikusan sírva hívtam fel anyámat és a lehető legrosszabbakra gondoltam” − idézi a People.

Méheltávolítás vár a valóságshow-sztárra

A diagnózist követő további vizsgálatok azonban megnyugtatóak: a rák nem áttétes. Az orvosok szerint a méheltávolítás után nem lesz szükség további kezelésre.

