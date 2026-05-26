3 tévhit a felfázással kapcsolatban

A felfázás kifejezés szinte minden nő számára ismerős, mégis rengeteg félreértés övezi. A kellemetlen, sokszor fájdalmas tünetektől – gyakori vizelési inger, csípő érzés vizeléskor – minél gyorsabban szabadulni szeretnénk, ám nem mindegy, hogyan kezdjük el a panaszok enyhítését. Az edukáció ebben a gyakori problémában is kulcsfontosságú, hiszen ha nem tudjuk, mi okozta a bajt, nehezebben gyógyulunk meg, és a jövőben is akadályokba ütközhetünk a megelőzést illetően.

Mi áll a felfázás hátterében?

1. tévhit: A hideg okozza a felfázást

A közhiedelemmel ellentétben a felfázást nem maga a hideg váltja ki. A tünetek mögött leggyakrabban baktériumok állnak, amelyek a húgyutakba jutva gyulladást okoznak. A hideg legfeljebb közvetett szerepet játszhat: csökkentheti a helyi védekezőképességet, így könnyebben elszaporodhatnak a kórokozók. Önmagában azonban nem a hideg kő vagy a rövid szoknya a bűnös.

2. tévhit: A felfázás fertőző

Sokan tartanak attól, hogy a felfázás elkapható, ám ez sem igaz. A húgyúti fertőzés nem klasszikus értelemben vett fertőző betegség, mint például egy influenza. A baktériumok a saját szervezetünkből származnak. Ugyanakkor bizonyos körülmények – például szexuális együttlét – elősegíthetik a baktériumok bejutását a húgyutakba, ezért a megelőzésben a megfelelő higiénés és intimszokások kiemelten fontosak.

3. tévhit: Csak antibiotikummal gyógyítható

Talán a legveszélyesebb tévhit, hogy a felfázás kizárólag antibiotikummal kezelhető. A betegség korai szakaszában a bőséges folyadékfogyasztás, a pihenés és bizonyos gyógynövények alkalmazása segítségünkre lesz. Az antibiotikumok indokolatlan használata hozzájárulhat az antibiotikumrezisztencia kialakulásához, ami globális egészségügyi probléma. Éppen ezért fontos, hogy csak indokolt esetben, orvosi javaslatra alkalmazzuk ezeket a gyógyszereket.