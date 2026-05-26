Szenzációs csapatmunka: az apuka és a mentésirányító segített világra egy kisfiút Budapesten

Rideg Léna
2026.05.26.
Izgalmasan alakult a pünkösdi hosszú hétvége egy fővárosi családnál. A 38 hetes kismama már nem jutott el a kórházig, így férje és a mentésirányító segítségével otthon született meg a kis Zalán.

Igazi versenyfutás kezdődött az idővel egy budapesti családnál a hosszú hétvégén. A 38 hetes kismamánál az éjszaka folyamán indultak be a fájások, az események azonban a vártnál sokkal gyorsabban felpörögtek, ezért a család segítséget kért a mentőktől. A rendkívüli otthonszülés végül szerencsére komplikációk nélkül, sikeresen zajlott le.

Az otthonszülés során a mentésirányító telefonon segítette végig a családot.
Az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be. A posztban arról számoltak be, hogy a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és a koraszülöttmentőket, miközben telefonon végig kapcsolatban maradt a családdal. Az apukát közben arra kérte, vizsgálja meg a kismamát, ekkor derült ki, hogy a baba már úton van, sőt a hajas fejbőre is látható.

A tapasztalt mentésirányító pillanatok alatt felkészítette a szülőket az otthonszülésre, és telefonon keresztül segítette végig a folyamatot. Percekkel később megszületett a család második kisfia, Zalán, aki rögtön felsírt. A megható pillanatokat tovább fokozta, hogy a kisfiú bátyja is felébredt, és izgatottan fogadta az újszülöttet. A helyszínre érkező mentők ellátták az egészséges kisbabát és édesanyját, majd stabil állapotban kórházba szállították őket.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
