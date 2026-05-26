Szenzációs csapatmunka: az apuka és a mentésirányító segített világra egy kisfiút Budapesten

Igazi versenyfutás kezdődött az idővel egy budapesti családnál a hosszú hétvégén. A 38 hetes kismamánál az éjszaka folyamán indultak be a fájások, az események azonban a vártnál sokkal gyorsabban felpörögtek, ezért a család segítséget kért a mentőktől. A rendkívüli otthonszülés végül szerencsére komplikációk nélkül, sikeresen zajlott le.

Az otthonszülés során a mentésirányító telefonon segítette végig a családot.

Sikeres otthonszülés: a mentésirányító és az apuka segítette világra a kis Zalánt

Az esetről az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán számoltak be. A posztban arról számoltak be, hogy a mentésirányító azonnal riasztotta a legközelebbi esetkocsit és a koraszülöttmentőket, miközben telefonon végig kapcsolatban maradt a családdal. Az apukát közben arra kérte, vizsgálja meg a kismamát, ekkor derült ki, hogy a baba már úton van, sőt a hajas fejbőre is látható.

A tapasztalt mentésirányító pillanatok alatt felkészítette a szülőket az otthonszülésre, és telefonon keresztül segítette végig a folyamatot. Percekkel később megszületett a család második kisfia, Zalán, aki rögtön felsírt. A megható pillanatokat tovább fokozta, hogy a kisfiú bátyja is felébredt, és izgatottan fogadta az újszülöttet. A helyszínre érkező mentők ellátták az egészséges kisbabát és édesanyját, majd stabil állapotban kórházba szállították őket.

