Praktikus és stílusos: ezek a nyár legjobban kihasználható utazós kiegészítői

A nyári szezonban a legtöbben útnak indulunk. Vannak, akik tengerparti nyaralást terveznek, mások városnéző hétvégére készülnek, de olyanok is akadnak szép számmal, akik a fesztiválokat szeretnék bevenni. Bármilyen típusú kiruccanásra is szánjuk el magunkat, különösen felértékelődnek azok a tárgyak, amelyek egyszerre kényelmesek, praktikusak és hosszú távon kiszolgálnak. Egy jól megválasztott utazós kiegészítő ugyanis nem csupán megkönnyíti, de komfortosabbá is teheti az élményt.

A kevesebb néha tényleg több

Az utazások egyik örök dilemmája, hogy mit vigyünk magunkkal, és mit hagyjunk inkább otthon. A túlpakolt bőröndök, a nehéz táskák és az átgondolatlan csomagolás pillanatok alatt stresszessé tehetik még a legjobban várt nyaralást is. Ennek azonban vége, hiszen elhoztuk az öt legszuperebb utazási kiegészítőt, hogy neked csak a kalandozással kelljen foglalkoznod!

Kompakt bőrönd: amikor minden centi számít

A kompakt méretű bőröndök igazi megmentők lehetnek rövidebb utaknál. Könnyebbek, egyszerűbb velük közlekedni, és sok légitársaságnál még feladni sem kell őket. A modern változatok ráadásul meglepően jól pakolhatók: külön rekeszekkel, cipzáras elválasztókkal és praktikus zsebekkel segítik az átlátható rendszerezést.

Nem mellékes szempont az sem, hogy ma már a kisebb bőröndök között is rengeteg elegáns, minimalista vagy éppen színes, karakteres darabot találni, így könnyen az utazószett egyik stílusos elemévé válhatnak.

Kézipoggyászként is használható hátizsák: a legsokoldalúbb társ

Kevés praktikusabb dolog létezik egy jól kialakított utazós hátizsáknál. A kézipoggyász méretű modellek különösen népszerűek, mert repülőn, vonaton és autós utak során is kényelmesen használhatók. Sok közülük laptoprekesszel, rejtett zsebekkel és bővíthető tárolóval készül, így akár egy rövidebb utazás teljes ruhatára is beleférhet.

A legjobb bennük, hogy szabadon hagyják a kezeket, ami rengeteget számít rohanás közben, átszállásoknál vagy városnézés során.

Utazó- és nyakpárna: apróságnak tűnnek, de rengeteget adnak

Hosszabb utak során egészen más élmény utazni egy kényelmes nyakpárnával. Legyen szó repülőről, buszról vagy akár autóról, sokat segíthet abban, hogy ne fájós nyakkal érkezzünk meg az úti célhoz. Az újabb memóriahabos modellek ráadásul könnyűek, összehajthatók és kis helyen is elférnek.