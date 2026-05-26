A legnevesebb légitársaságok légiutas-kísérőinek tanácsai közül szemezgettünk, hogy olyan praktikus tanácsokat osszunk meg veletek, amelyek azoknak is jól jöhetnek, akik csak ritkán ülnek repülőre, de a rutinos utazóknak is segítséget jelenthetnek.

1. Nézd meg még foglalás előtt, milyen típusú a gép, amivel utazni akarsz!

A Turkish Airlines fedélzeti vezetője szerint érdemes indulás előtt utánanézni, milyen típusú repülőgépen utazunk. Ezáltal képet kapunk arról, mire számíthatunk a fedélzeten, milyen az üléskiosztás, mekkora helyünk van a csomagoknak, és hogy melyik ülőhely felelhet meg legjobban a kényelmi igényeinknek és a pénztárcánknak.

2. Tanulmányozd a poggyászszabályzatot!

Ugyanilyen fontos, hogy még csomagolás előtt átnézzük a légitársaság kézi- és feladott poggyászokra vonatkozó előírásait. Így nem a reptéren fog kiderülni, hogy túl nagy vagy túl nehéz a bőrönd, ami pluszköltséget jelenthet.

3. Csomagolj okosan a kézipoggyászba!

A Delta Air Lines légiutas-kísérője szerint a vastagabb ruhadarabokat, például kabátokat érdemes laposan, egymásra fektetve a bőrönd aljára tenni. A pólókat, könnyebb ruhákat jobb feltekerni, mert így kevesebb helyet foglalnak. A csomagolókockák segítenek rendszerezni a ruhákat, és később a szennyes elkülönítésére is használhatók. A töltőkábeleket egy kisebb neszesszerben érdemes tartani, amit tépőzárral vagy szalaggal le tudunk zárni.

4. Válassz strapabíró bőröndöt!

A Delta egyik légiutas-kísérője arra figyelmeztet, hogy bőröndöt ne a színe vagy a mintája szerint válasszunk, a tartósság és a praktikum sokkal fontosabb: a jól forgó, strapabíró kerekek és az erős fogantyúk sokat számítanak. A stewardess a keményfalú bőröndöket ajánlja, mert jobban védik a csomagot és könnyebb tisztítani őket.

5. Legyen praktikus a kistáska, amit a fedélzetre viszel!

Ha a kézipoggyász mellett kistáskát vagy hátizsákot is viszel magaddal, érdemes olyat választani, amelyet rá lehet húzni a gurulós bőrönd fogantyújára. A külső zsebek kifejezetten hasznosak: ide kerülhet a fejhallgató, a töltő, a könyv vagy minden olyan személyes apróság, amit gyorsan elővennél.