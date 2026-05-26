A legnevesebb légitársaságok légiutas-kísérőinek tanácsai közül szemezgettünk, hogy olyan praktikus tanácsokat osszunk meg veletek, amelyek azoknak is jól jöhetnek, akik csak ritkán ülnek repülőre, de a rutinos utazóknak is segítséget jelenthetnek.
1. Nézd meg még foglalás előtt, milyen típusú a gép, amivel utazni akarsz!
A Turkish Airlines fedélzeti vezetője szerint érdemes indulás előtt utánanézni, milyen típusú repülőgépen utazunk. Ezáltal képet kapunk arról, mire számíthatunk a fedélzeten, milyen az üléskiosztás, mekkora helyünk van a csomagoknak, és hogy melyik ülőhely felelhet meg legjobban a kényelmi igényeinknek és a pénztárcánknak.
2. Tanulmányozd a poggyászszabályzatot!
Ugyanilyen fontos, hogy még csomagolás előtt átnézzük a légitársaság kézi- és feladott poggyászokra vonatkozó előírásait. Így nem a reptéren fog kiderülni, hogy túl nagy vagy túl nehéz a bőrönd, ami pluszköltséget jelenthet.
3. Csomagolj okosan a kézipoggyászba!
A Delta Air Lines légiutas-kísérője szerint a vastagabb ruhadarabokat, például kabátokat érdemes laposan, egymásra fektetve a bőrönd aljára tenni. A pólókat, könnyebb ruhákat jobb feltekerni, mert így kevesebb helyet foglalnak. A csomagolókockák segítenek rendszerezni a ruhákat, és később a szennyes elkülönítésére is használhatók. A töltőkábeleket egy kisebb neszesszerben érdemes tartani, amit tépőzárral vagy szalaggal le tudunk zárni.
4. Válassz strapabíró bőröndöt!
A Delta egyik légiutas-kísérője arra figyelmeztet, hogy bőröndöt ne a színe vagy a mintája szerint válasszunk, a tartósság és a praktikum sokkal fontosabb: a jól forgó, strapabíró kerekek és az erős fogantyúk sokat számítanak. A stewardess a keményfalú bőröndöket ajánlja, mert jobban védik a csomagot és könnyebb tisztítani őket.
5. Legyen praktikus a kistáska, amit a fedélzetre viszel!
Ha a kézipoggyász mellett kistáskát vagy hátizsákot is viszel magaddal, érdemes olyat választani, amelyet rá lehet húzni a gurulós bőrönd fogantyújára. A külső zsebek kifejezetten hasznosak: ide kerülhet a fejhallgató, a töltő, a könyv vagy minden olyan személyes apróság, amit gyorsan elővennél.
6. Igyál elég vizet!
Rengeteg légiutaskísérő tapasztalja a munkája során, hogy a repülés kiszáríthatja a szervezetet, ezért már az utazás előtti napokban is érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre. Az utazás napján antioxidánsokban gazdag reggeli fogyasztását javasolják, valamint azt, hogy repülés előtt kerüljük a túl sok cukor és só fogyasztását. A fedélzeten fogyasszunk óránként körülbelül 240 milliliter vízet.
7. A bőrödről se feledkezz meg!
Hosszabb repülésen a bőr is könnyen kiszárad, ezért jó, ha van nálunk kisebb kiszerelésű hidratálókrém és ajakápoló. Óránként-kétóránként kenjük be az arcunkat. Az Emirates üzleti és első osztályán utazási csomagot is várja az utazókat, amiben testápoló és ajakápoló is található.
8. Töltsd le a légitársaság alkalmazását!
A légitársaságok appjai sok bosszúságot megspórolhat. Lehet ezekben járatot foglalni és módosítani, digitális beszállókártyát letölteni, ételt előrendelni, sofőrszolgáltatást foglalni, sőt a fedélzeti szórakoztató rendszer filmjeit is előre ki lehet választani.
9. Tedd könnyen felismerhetővé a poggyászodat!
A hosszú repülés után senki sem szeret sokáig a poggyászszalagnál álldogálni, a sietségben pedig könnyen előfordulhat, hogy valaki más, a miénkhez hasonló bőröndjét visszük haza. A stewardessek szerint különösen a fekete, a barna, a szürke és a kék bőröndöket érdemes feltűnő poggyászcímkével, színes szalaggal vagy más könnyen felismerhető jelzéssel ellátni. Így kisebb az esélye, hogy összekeverjük a csomagokat.
10. Válassz olyan nyakpárnát, ami valóban tartja a fejedet!
Hosszabb repülésnél sokat számít, milyen nyakpárnát viszünk magaddal. A túl puha, formátlan párnák gyakran nem támasztják meg eléggé a nyakat, ezért alvás közben előrebillenhet a fej, ez pedig nyak- és vállfájdalmat okozhat. Érdemes olyan modellt választani, amely stabilan körbeöleli a nyakat, de nem túl magas és nem is szorít. A memóriahabos változatok a legkényelmesebbek, mert felveszik a test formáját. Praktikus szempont az is, hogy levehető, mosható huzata legyen a nyakpárnának, és az is jó, ha könnyen rögzíthető a kézipoggyászhoz.
