Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 26., kedd Evelin, Fülöp

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Instant komfort Irány a nyár!
szponzorált tartalom Irány a nyár! repülés
Horváth Angéla
2026.05.26.
A repülés sokaknak egy utazás izgalmas kezdetét jelenti, másoknak azonban inkább stresszforrás: csomagolás, a poggyászokra vonatkozó szabályok betartásra, sorban állás, biztonsági ellenőrzés, és még sorolhatnánk. A légiutas-kísérők szerint azonban néhány egyszerű trükkel sokkal gördülékenyebb lehet a repülés.

A legnevesebb légitársaságok légiutas-kísérőinek tanácsai közül szemezgettünk, hogy olyan praktikus tanácsokat osszunk meg veletek, amelyek azoknak is jól jöhetnek, akik csak ritkán ülnek repülőre, de a rutinos utazóknak is segítséget jelenthetnek.

Rossmann
Hirdetés

1. Nézd meg még foglalás előtt, milyen típusú a gép, amivel utazni akarsz!

A Turkish Airlines fedélzeti vezetője szerint érdemes indulás előtt utánanézni, milyen típusú repülőgépen utazunk. Ezáltal képet kapunk arról, mire számíthatunk a fedélzeten, milyen az üléskiosztás, mekkora helyünk van a csomagoknak, és hogy melyik ülőhely felelhet meg legjobban a kényelmi igényeinknek és a pénztárcánknak.

2. Tanulmányozd a poggyászszabályzatot!

Ugyanilyen fontos, hogy még csomagolás előtt átnézzük a légitársaság kézi- és feladott poggyászokra vonatkozó előírásait. Így nem a reptéren fog kiderülni, hogy túl nagy vagy túl nehéz a bőrönd, ami pluszköltséget jelenthet.

3. Csomagolj okosan a kézipoggyászba!

A Delta Air Lines légiutas-kísérője szerint a vastagabb ruhadarabokat, például kabátokat érdemes laposan, egymásra fektetve a bőrönd aljára tenni. A pólókat, könnyebb ruhákat jobb feltekerni, mert így kevesebb helyet foglalnak. A csomagolókockák segítenek rendszerezni a ruhákat, és később a szennyes elkülönítésére is használhatók. A töltőkábeleket egy kisebb neszesszerben érdemes tartani, amit tépőzárral vagy szalaggal le tudunk zárni.

4. Válassz strapabíró bőröndöt!

A Delta egyik légiutas-kísérője arra figyelmeztet, hogy bőröndöt ne a színe vagy a mintája szerint válasszunk, a tartósság és a praktikum sokkal fontosabb: a jól forgó, strapabíró kerekek és az erős fogantyúk sokat számítanak. A stewardess a keményfalú bőröndöket ajánlja, mert jobban védik a csomagot és könnyebb tisztítani őket.

Close-up image of attractive, female traveller wearing casual clothing, cropped top, pushing wheelie suitcase luggage with telescopic handle over glass walled jetway loading bridge to board airplane, focus on foreground
Bőröndöt ne a színe vagy a mintája szerint válasszunk!
Forrás: E+

5. Legyen praktikus a kistáska, amit a fedélzetre viszel!

Ha a kézipoggyász mellett kistáskát vagy hátizsákot is viszel magaddal, érdemes olyat választani, amelyet rá lehet húzni a gurulós bőrönd fogantyújára. A külső zsebek kifejezetten  hasznosak: ide kerülhet a fejhallgató, a töltő, a könyv vagy minden olyan személyes apróság, amit gyorsan elővennél.

6. Igyál elég vizet!

Rengeteg légiutaskísérő tapasztalja a munkája során, hogy a repülés kiszáríthatja a szervezetet, ezért már az utazás előtti napokban is érdemes odafigyelni a megfelelő folyadékbevitelre. Az utazás napján antioxidánsokban gazdag reggeli fogyasztását javasolják, valamint azt, hogy repülés előtt kerüljük a túl sok cukor és só fogyasztását. A fedélzeten fogyasszunk óránként körülbelül 240 milliliter vízet.

7. A bőrödről se feledkezz meg!

Hosszabb repülésen a bőr is könnyen kiszárad, ezért jó, ha van nálunk kisebb kiszerelésű hidratálókrém és ajakápoló. Óránként-kétóránként kenjük be az arcunkat. Az Emirates üzleti és első osztályán utazási csomagot is várja az utazókat, amiben testápoló és ajakápoló is található.

8. Töltsd le a légitársaság alkalmazását!

A légitársaságok appjai sok bosszúságot megspórolhat. Lehet ezekben járatot foglalni és módosítani, digitális beszállókártyát letölteni, ételt előrendelni, sofőrszolgáltatást foglalni, sőt a fedélzeti szórakoztató rendszer filmjeit is előre ki lehet választani.

9. Tedd könnyen felismerhetővé a poggyászodat!

A hosszú repülés után senki sem szeret sokáig a poggyászszalagnál álldogálni, a sietségben pedig könnyen előfordulhat, hogy valaki más, a miénkhez hasonló bőröndjét visszük haza. A stewardessek szerint különösen a fekete, a barna, a szürke és a kék bőröndöket érdemes feltűnő poggyászcímkével, színes szalaggal vagy más könnyen felismerhető jelzéssel ellátni. Így kisebb az esélye, hogy összekeverjük a csomagokat.

10. Válassz olyan nyakpárnát, ami valóban tartja a fejedet!

Hosszabb repülésnél sokat számít, milyen nyakpárnát viszünk magaddal. A túl puha, formátlan párnák gyakran nem támasztják meg eléggé a nyakat, ezért alvás közben előrebillenhet a fej, ez pedig nyak- és vállfájdalmat okozhat. Érdemes olyan modellt választani, amely stabilan körbeöleli a nyakat, de nem túl magas és nem is szorít. A memóriahabos változatok a legkényelmesebbek, mert felveszik a test formáját. Praktikus szempont az is, hogy levehető, mosható huzata legyen a nyakpárnának, és az is jó, ha könnyen rögzíthető a kézipoggyászhoz.

A cikk szakmai partnere a Rossmann, amelynek új promóciójában a nyári utazás kerül a középpontba. A vásárlók kedvenc drogériás termékeik megvásárlásával gyűjthetnek matricákat és szerezhetnek jogosultságot arra, hogy kedvezményesen vásároljanak a – Rossmann UtazóPontok – promóciós termékei közül.

 


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu