Az aktív életmód ma már sok nő életének szerves része. A rendszeres mozgás javítja az állóképességet, energikusabbá tesz, támogatja az alvásminőséget, csökkenti a stresszt és hozzájárul a mentális egyensúlyhoz. Ugyanannyira fontos a húszas éveinkben, mint a menopauza előtt és a változókor után, legyen szó kardióról vagy súlyzós edzésről. Miközben ezt tudjuk, kevesebb szó esik arról, mi történik edzés után. Mi az, amit mindenképp meg kell tennünk, hogy egészségesek maradjunk?

Edzés után zuhanyozz le és öltözz át!

Forrás: Shutterstock

Mi történik edzés után a testeddel?

A fizikai aktivitás során a testhőmérséklet emelkedik, fokozódik a verejtékezés, a bőr pedig tartósan nedves marad. Ha ráadásul szoros, műszálas edzőruhát viselünk, az alatt meleg, párás mikroklíma jön létre, amely felboríthatja az intimterületek természetes egyensúlyát. Sokan időhiány, kényelmi szempontok vagy egyszerű megszokás miatt az edzés után nem azonnal zuhanyoznak le és hosszabb ideig az átizzadt sportruhában maradnak, ami egyenes út a kellemetlen tünetekkel járó intimproblémák kialakulásához.

Hirdetés

Mi jelzi, hogy valami nincs rendben?

Fontos felismerni, hogy ezek a tünetek – például az irritáció, a viszketés vagy a diszkomfortérzet – sokszor nem azonnal, hanem órákkal, de akár napokkal később jelentkeznek és krónikussá is válhatnak. Emiatt nehéz egyértelműen összekapcsolni őket az edzés utáni rossz szokásokkal, pedig az ok gyakran éppen ott keresendő.

Apró rutinok, amik sokat számítanak

Az egyik legfontosabb lépés a mielőbbi átöltözés: a nedves ruházat cseréje száraz, légáteresztő anyagra segít megszüntetni a kedvezőtlen környezetet. A zuhanyozás szintén kulcsfontosságú. Nem szükséges azonnal, perceken belül megtörténnie, de nem érdemes túl sokáig halogatni. A bőr megtisztítása és szárazra törlése hozzájárul a természetes állapot helyreállításához. Emellett a megfelelő anyagválasztás is lényeges: a jól szellőző, nedvességet elvezető sportruhák használata már önmagában csökkentheti a kockázatot, de fontos, hogy miután végeztünk az edzéssel ezt is azonnal cseréljük le.

Ha az intimterületen a diszkomfortérzés folyamatos, könnyen csaphat át viszketésbe vagy folyásba. Érdemes hát szakemberhez fordulni, hiszen bizonyos esetekben komolyabb fertőzés vagy egyéb egészségi tényező is állhat a háttérben.