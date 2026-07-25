Egyetlen tény, ami megmagyarázza, miért horkolnak kevésbé a nők – Meglepő magyarázat

Tény: több férfi horkol, mint nő, de vajon mi állhat a horkolás hátterében?

A horkolás több férfit érint, mint nőt – Itt a tudományos magyarázat

Forrás: Shutterstock

A hormonok is hatnak a horkolásra

Ryan Chin Taw Cheong, a londoni University College kórház alvásszakértője szerint a férfiak majdnem kétszer olyan gyakran horkolnak, mint a nők – írja a The Guardian. „Ez a különbség két életszakaszban szűkül: az egyik a menopauza utáni időszak, 45 és 55 éves kor között, a másik pedig a terhesség alatti idő” – mondja Cheong.

Egyes női hormonok, például az ösztrogén és a progeszteron jobban stabilizálják a légutak izmait. Ezzel magyarázza Cheong, hogy a nők kevésbé horkolnak

„Ezért fordulhat elő, hogy a nők utolérik a férfiakat, amikor a hormonszint változik a menopauza vagy a terhesség során. A terhesség alatt felszedett plusz kilók szintén befolyásoló tényezők lehetnek” – mondja a szakértő, aki szerint fontos komolyan venni a horkolást, mert súlyosabb betegséget is jelezhet.

Hogy alakul ki a horkolás hangja?

Maga a horkolással járó hang azért alakul ki, mert a garat és a gége lágy szövetei rezonálni kezdenek. Ennek oka a garat, algarat és a lágyszájpad területén létrejövő szűkület, amely gátolja a megfelelő légáramlást. Más tényezők is növelhetik azonban a horkolás előfordulásának valószínűségét. Ilyen lehet például az alkohol, amely tovább lazítja az izmokat, valamint a túlsúly is, ugyanis ez szintén nyomást gyakorolhat a torokra és a garatra. Az allergiák, az orrpolipok, valamint az orrsövényferdülés, de akár egy komolyabb megfázás szintén elzárhatja a légutakat, ami horkoláshoz vezethet.

A horkolás veszélyei

A horkolás az alvási apnoé egyik tünete lehet, ami növeli a súlyos következmények kockázatát, beleértve a magas vérnyomást, a szívbetegségeket, és a stroke-ot.

A magyar felnőtt lakosság fele horkol: egy 2002-es Hungarostudy felmérés azt mutatta, hogy a férfiak 37 százalékára hangos horkolás jellemző, a nőknél ez csak 21 százalék.

Íme néhány tipp horkolás ellen:

Ezek is érdekelhetnek: