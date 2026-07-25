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Egyetlen tény, ami megmagyarázza, miért horkolnak kevésbé a nők – Meglepő magyarázat

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Life.hu
2026.07.25.
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A nők jó része megtapasztalta már, hogy milyen, ha egy férfi brutális horkolásától visszhangzik a hálószoba. De vajon tényleg jobban horkolnak a férfiak, mint a nők? Most lehull a lepel!

Tény: több férfi horkol, mint nő, de vajon mi állhat a horkolás hátterében? 

A horkolás több férfit érint, mint nőt – Itt a tudományos magyarázat
A horkolás több férfit érint, mint nőt – Itt a tudományos magyarázat
Forrás: Shutterstock

A hormonok is hatnak a horkolásra

Ryan Chin Taw Cheong, a londoni University College kórház alvásszakértője szerint a férfiak majdnem kétszer olyan gyakran horkolnak, mint a nők – írja a The Guardian.  „Ez a különbség két életszakaszban szűkül: az egyik a menopauza utáni időszak, 45 és 55 éves kor között, a másik pedig a terhesség alatti idő” – mondja Cheong.

Egyes női hormonok, például az ösztrogén és a progeszteron jobban stabilizálják a légutak izmait. Ezzel magyarázza Cheong, hogy a nők kevésbé horkolnak

„Ezért fordulhat elő, hogy a nők utolérik a férfiakat, amikor a hormonszint változik a menopauza vagy a terhesség során. A terhesség alatt felszedett plusz kilók szintén befolyásoló tényezők lehetnek” – mondja a szakértő, aki szerint fontos komolyan venni a horkolást, mert súlyosabb betegséget is jelezhet. 

Hogy alakul ki a horkolás hangja? 

Maga a horkolással járó hang azért alakul ki, mert a garat és a gége lágy szövetei rezonálni kezdenek. Ennek oka a garat, algarat és a lágyszájpad területén létrejövő szűkület, amely gátolja a megfelelő légáramlást. Más tényezők is növelhetik azonban a horkolás előfordulásának valószínűségét. Ilyen lehet például az alkohol, amely tovább lazítja az izmokat, valamint a túlsúly is, ugyanis ez szintén nyomást gyakorolhat a torokra és a garatra. Az allergiák, az orrpolipok, valamint az orrsövényferdülés, de akár egy komolyabb megfázás szintén elzárhatja a légutakat, ami horkoláshoz vezethet. 

A horkolás veszélyei

A horkolás az alvási apnoé egyik tünete lehet, ami növeli a súlyos következmények kockázatát, beleértve a magas vérnyomást, a szívbetegségeket, és a stroke-ot. 

A magyar felnőtt lakosság fele horkol: egy 2002-es Hungarostudy felmérés azt mutatta, hogy a férfiak 37 százalékára hangos horkolás jellemző, a nőknél ez csak 21 százalék.

Íme néhány tipp horkolás ellen: 

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Nemcsak a párkapcsolatot teszi próbára, de lassan rombolja a szervezetet is. A horkolás nem életveszélyes, hosszútávon súlyos egészségügyi következményei lehetnek, ezért a horkolás ellen tenni kell!

Ezt edd elalvás előtt és nem fogsz horkolni

Megvan, hogy mit tehetsz a horkolás ellen! Egy olyan étel segíthet a probléma leküzdésében, amire soha nem gondoltál volna, pedig a te hűtődben is ott lapul.

Meglepően egyszerű módszer a horkolás megszüntetésére: egy csapásra megoldja a problémát

A horkolás megnehezíti a pihentető alvást, pedig erre mindenkinek szüksége van. Szerencsére egy egyszerű megoldással megszünetethető a probléma.

 

 

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