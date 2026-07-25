Pókember 2016-ban és most: Tom Holland és Zendaya megható fotómontázsa hatalmasat megy a közösségi médiában

Néhány napja arról számoltunk be, hogy Zendaya csak úgy ragyogott az Odüsszeia premierjén. Nem volt ez másképp a Pókember: Vadonatúj nap bemutatóján sem. A színésznő káprázatosan nézett ki és sugárzott a boldogságtól szerelme és egyben filmbeli partnere, Tom Holland mellett.

Pókember: Vadonatúj nap: Zendaya és Tom Holland Sanghajban népszerűsítik filmjüket.

Forrás: ANP MAG via AFP

Zendaya a method dressing királynője

Zendaya új frizurával és különleges, hálómintás ruhában jelent meg a Pókember: Vadonatúj nap sanghaji premierjén, ahol férjével, Tom Hollanddal népszerűsítették a filmet. A színésznő konkrétan Kleopátraként, egyenes hajjal, frufruval jelent meg a vörös szőnyegen, füstös szemsminkje pedig még karakteresebbé tette az összhatást.

Zendaya ismét bebizonyította, hogy ő a method dressing, vagyis a film témájához igazított öltözködés királynője Hollywoodban.

A Pókembert alakító barna, kétsoros öltönyt és piros kockás nyakkendőt viselt. A pár a vetítés előtt együtt lépett színpadra, ahol leleplezték a film hivatalos plakátját. A Pókember: Vadonatúj nap július 31-én kerül a mozikba.

A premierhez kapcsolódva a házaspár egy különleges gesztussal is megörvendeztette követőit. Zendaya megosztotta a Sony Pictures Instagram-bejegyzését, amely egymás mellé állította a páros első, még 2016-os Pókember: Hazatérés sajtókörútján készült fotóit és az azokat most újraalkotó képeket. Tom Holland és Zendaya akkor ismerkedtek meg a film forgatásán. Az egyik felvételen Zendaya fehér szoknyát és fekete trikót visel, miközben Tom Holland ugyanazt a pózt veszi fel, mint egy évtizeddel korábban. A nosztalgikus képsorozathoz csatlakozott a Ned Leedst alakító Jacob Batalon is. A Sony Pictures a bejegyzéshez a következőket írta: „Már 10 évvel ezelőtt is”.

Zendayát Kleopátraként az alábbi videóban nézheted meg:

Rekordokat döntő filmeket jegyeznek

A sanghaji premier idején Tom Holland és Zendaya másik közös filmje, az Odüsszeia tarol a mozikan. A produkció a július 17-i bemutatója után alig egy héttel már 303 millió dolláros globális bevételnél járt, és az előrejelzések szerint a szerdai összesítésig további 15–20 millió dollárral növekedhet ez az összeg. Mindeközben a Pókember: Vadonatúj nap is erős rajtra készül: a film már most megdöntötte a nyitóhétvégére és az első hétre szóló elővételes jegyeladási rekordokat, így még nem tudni, hogy végül melyik produkció válik az év legnagyobb bevételt hozó filmjévé.