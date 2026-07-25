Újabb büntetőügybe keveredett András: ezért is bíróság elé kell állnia

Jövő szerdán videókapcsolaton keresztül tesz tanúvallomást a volt yorki herceg. Andrew Mountbatten-Windsort kutyasétáltatás közben inzultálták a norfolki otthona közelében, az elkövetőt fenyegető és sértő magatartással vádolják.

Andrew Mountbatten-Windsort kutyasétáltatás közben inzultálták a norfolki otthona közelében.

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Andrew Mountbatten-Windsor videón keresztül tanúskodik

A 66 éves András a bíróság engedélyével távolról vesz részt az eljárásban. A tárgyalás július 29-én kezdődik, és az egyik vádpont közvetlenül Andrew Mountbatten-Windsort érinti.

A Westminsteri Bíróság előtt induló büntetőeljárás vádlottja Alex Jenkinson, akit két rendbeli fenyegetéssel és sértéssel vádolnak. A brit ügyészség szerint a férfi olyan magatartást tanúsított, amely alkalmas volt arra, hogy zaklatást, riadalmat vagy szorongást keltsen. Az egyik vádpont András volt herceggel kapcsolatos, akinek a bíróság engedélyezte, hogy videókapcsolaton keresztül tegyen tanúvallomást.

Jenkinson mindeddig ártatlannak vallotta magát.

A brit sajtó beszámolói szerint az említett incidens 2026 májusában történt a norfolki Sandringham Estate Marsh Farm közelében, tehát András otthonánál. A volt herceg kutyáit sétáltatta, amikor az eset történt, vele volt egyik biztonsági őre is.

Továbbra is folyik a nyomozás az Epstein-ügyben is

Andrást hónapokkal ezelőtt közhivatali visszaélés gyanúja miatt vették őrizetbe és hallgatták ki. A rendőrség még ugyanazon a napon szabadon engedte, a nyomozás pedig továbbra is folyamatban van.

Az elmúlt időszakban András herceg ritkán jelent meg a nyilvánosság előtt, leginkább norfolki otthona környékén látták autóvezetés közben vagy kutyasétáltatás során. Andrew Mountbatten-Windsort a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt kirobbant botrány következményeként elveszítette királyi tisztségeit és katonai címét, valamint az Ő Királyi Fensége megszólítást.

Az Epstein-ügyben Virginia Giuffre azt állította, hogy 17 éves korában Jeffrey Epstein és Ghislaine Maxwell közvetítésével három alkalommal is szexuális kapcsolatba kényszerítették András herceggel. A herceg következetesen tagadta a vádakat, és azt állította, hogy nem emlékszik a felperesre. Az ügy végül 2022-ben peren kívüli megállapodással zárult, amelyben András herceg nem ismerte el a felelősségét, ugyanakkor jelentős összegű egyezséget kötött az azóta elhunyt Giuffre-rel.