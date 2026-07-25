Kovács Ákos: "Az utolsó kenet, ezt is fölvettem" − Először beszélt nyilvánosság előtt műtéte óta a dalszerző-énekes

Ahogy megírtuk, Kovács Ákos nemrégiben a közösségi oldalán tudatta rajongóival, hogy tavasszal rosszindulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak nála. Az 58 éves Kossuth-díjas dalszerző-énekes komoly műtéten esett át. Most a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón mondta el, hogyan derült ki a betegsége.

Kovács Ákosnál tavasszal diagnosztizáltak pajzsmirigy-daganatot.

Forrás: Borsonline

Ákost a műtét előtti időszak lelkileg nagyon megviselte

Ákos felidézte, hogy nem volt panasza, szűrővizsgálaton vett részt, minden eredménye negaítv lett, de a nyaki ultrahangon az orvosok növedéket találtak a pajzsmirigyében, amelyből mintát vettek. Nem sokkal később közölték vele, hogy a daganata rosszindulatú.

Az énekes arról is beszélt, hogy a műtétet megelőző három hét nagyon megviselte, megállás nélkül dolgozott a stúdióban, ugyanis attól tartott, hogy a beavatkozás következtében elveszítheti a hangját.

„Ebbe a három hétbe még sok minden belefért, egy gyors sümegi zarándoklat a sümegi fájdalmas Szűzanyához és az oltárhoz. Életem egyik nagy élménye marad az, hogy ott éjszaka az oltár előtt egy szál gyertya fényében imádkoztunk. Nagyon komoly imaháttér volt. Betegek szentsége, leánykori nevén az utolsó kenet, ezt is fölvettem.

És én, aki kontrollmániás vagyok, végül az utolsó napon úgy mentem be a kórházba, hogy nem ismertem magamra. »Ki ez az ember?«. Tök nyugodt voltam. Azt mondtam, »vízzé válok, rábízom magam az Úristenre, megyek az áramlatokkal, az orvosok csináltak már néhány ezer ilyen műtétet«.

Szóval teljesen megnyugodtam az utolsó percre, és oda tudtam bízni magam. Ilyen még az életemben nem történt” – mondta el a szegedi Ferences Ifjúsági Találkozón Ákos.

Egy milliméter választotta el attól, hogy továbbterjedjen

Az énekes arról is beszélt, hogy a szövettani eredményekből kiderült, nagyon közel volt a daganat a pajzsmirigy tokjához: mindössze egy milliméter választotta el attól, hogy továbbterjedjen. Endokrinológusától megtudta, ha a beavatkozás később történik, a betegség súlyosabb következményekkel járhatott volna.

Ákos a műtét után megkönnyebbült, a szerettei szerint már a műtőből kifelé is a saját hangján beszélt.

A vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak

Ákos arról is beszámolt, hogy a műtét utáni vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak, szervezete az orvosok szerint úgy működik, mintha a pajzsmirigyének egyik felét nem is távolították volna el.

Hozzátette, ha eddig nem lett volna hívő, most azzá vált volna, ugyanis érezte, hogy Isten vezette az eseményeket.

Ákos a saját példájából kiindulva azt üzente a hallgatóknak, a panaszmentesség nem jelenti azt, hogy nincs baj. Arra biztat mindenkit, hogy ne halogassa a szűrővizsgálatokat, mert ha időben kiderül egy betegség, sokkal nagyobb az esély a felépülésre.