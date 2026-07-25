A mangós Aperol olyan, mint a legszebb naplemente: amint belekortyolsz, a tengerparton érzed magad

A klasszikus Aperol Spritz minden nyáron új változatban tér vissza, 2026-nak a trópusi hangulatú, mangós verzió jutott, és a szezon egyik kedvence itala lett. A mangós Aperol elkészítéséhez friss, érett gyümölcs vagy mangólé egyaránt használható. Ha ezt kínálod a grillpartikon, te lehetsz a legmenőbb házigazda!

A mangós Aperol olyan, mint a legszebb naplemente

Forrás: Life.hu/ AI

A mangós Aperol receptje:

Hozzávalók:

1 érett mangó vagy 50 milliliter mangólé

100 milliliter Aperol

180 milliliter prosecco

140 milliliter fehérbor

jégkocka

Elkészítés:

1. A mangót mossuk meg, hámozzuk meg, majd vágjuk le a húsát a magról.

2. Tegyük a gyümölcshúst egy magas falú edénybe, adjuk hozzá az Aperolt, és turmixoljuk simára. Friss mangó helyett 50 milliliter kész mangólé is használható.

3. Készítsünk elő két poharat. Mindkettőbe öntsünk 70 milliliter fehérbort és 90 milliliter proseccót, majd osszuk el közöttük a mangós Aperolt. Alaposan keverjük össze.

4. Végül tegyünk a koktélokba jégkockát. A poharakat ízlés szerint mangószeletekkel díszíthetjük. Az italt hidegen kínáljuk.

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