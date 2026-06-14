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Rod Stewart családjával szurkolt a vb-n: ő az énekes jóképű fia, Alastair – Fotó

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Rideg Léna
2026.06.14.
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A családi kiruccanásról készült fotók láttán sokan ugyanarra figyeltek fel. Rod Stewart 20 éves fia, Alastair Stewart feltűnő magasságával és modellalkatával azonnal magára vonta a figyelmet a bostoni stadion lelátóján.

Rod Stewart családjával együtt utazott Bostonba, hogy élőben szurkoljon a skót válogatottnak a világbajnokságon, ám a közösségi médiában megosztott képeken nem az énekes, hanem fia, Alastair Stewart került a figyelem középpontjába.

Rod Stewart a családjával drukkolt a foci vb-n.
Rod Stewart a családjával drukkolt a foci vb-n.
Forrás: Getty Images Europe

Rod Stewart fia mindenkit lenyűgözött a családi kiruccanáson

A 20 éves modell feltűnő magasságával szinte mindenkit túlszárnyalt a családi fotókon. A 193 centiméter magas Alastair nemcsak édesapjánál magasabb jóval – Rod Stewart 178 centiméter –, hanem édesanyjánál, Penny Lancaster modellnél is, aki maga is impozáns, 185 centiméteres magassággal rendelkezik. A 81 éves zenész és 55 éves felesége mellett Rod fia, a 31 éves Liam Stewart is részt vett az utazáson, aki az énekes Rachel Hunter modellel kötött korábbi kapcsolatából született. Penny Lancaster több fotót is megosztott a bostoni stadionból, ahol a család a lelátóról nézte végig, ahogy Skócia 1–0-ra legyőzi Haitit.

Rod Stewart feleségével, Penny Lancasterrel és fiaival, Alastairrel és Liammel együtt szurkolt a skót válogatottnak Bostonban.
Fotó: Instagram

Rod Stewart egy videót is közzétett, amelyen magángépük fedélzetén látható Alastairrel és Liammel útban Boston felé. A felvételen az énekes arról beszélt, mennyire különleges számára a világbajnokság. „Itt vagyunk, úton a világbajnokságra, hogy lássuk Skóciát játszani. Huszonnyolc év telt el azóta. Ezeknek a srácoknak sokat meséltem róla, de még sosem élhették át. Én hét világbajnokságon is ott voltam” – mondta. Amikor Alastair megkérdezte, pontosan mely tornákon vett részt, Stewart felsorolta Argentínát, Németországot, Franciaországot, Olaszországot és Mexikót. Fia gyorsan megjegyezte, hogy ez csak hat, mire az énekes nevetve hozzátette, hogy a mostani a hetedik. „Szeretném, ha továbbjutnánk a következő körbe. Akkor boldog emberként halhatnék meg” – mondta Rod Stewart, miközben Alastair egy lelkes „Hajrá, Skócia!” kiáltással csatlakozott hozzá.

Alastair otthagyta a divatiskolát, hogy kövesse az álmait

Alastair számára a modellkedés szinte családi örökség. Édesanyja, Penny Lancaster a kilencvenes évek és a kétezres évek elejének ismert modellje volt, aki különösen egy 2002-ben kötött, 200 ezer fontos fehérneműs szerződésének köszönhetően vált országosan ismertté Nagy-Britanniában. A fiatal modell jövője azonban nem feltétlenül a divatiparban képzelhető el. Penny Lancaster még 2024-ben arról beszélt, hogy fia felvételt nyert a londoni Jimmy Choo Fashion Academy hároméves képzésére, ahol divattervezést, vállalkozásépítést és márkaépítést tanulhatott volna. Alastair azonban idén májusban meglepő döntést hozott: otthagyta a divatfőiskolát, hogy a filmiparban próbáljon szerencsét.

„Jártam divatiskolába, de már nem tanulok ott. Most egy átmeneti időszakban vagyok. Szeretnék bekerülni a filmiparba, és követni a szenvedélyemet. Készítettem már néhány rövid színdarabot, rengeteg forgatókönyvet és filmes történetet írok”mondta a Daily Mailnek.

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