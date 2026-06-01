2026. jún. 1., hétfő

Pánikban a rajongók: Rod Stewart egészségi okokra hivatkozva váratlanul lemondta a koncertjeit

Komáromi Bence
2026.06.01.
Megrázó híreket kaptunk a 81 éves rocksztárról. Rod Stewart váratlanul, az utolsó pillanatban lemondta a közelgő két koncertjét egészségi problémákra hivatkozva. Mutatjuk a részleteket!

A szívükhöz kaptak a rajongók, miután Rod Stewart váratlanul lemondta a hétvégi koncertjeit. A rocksztár pénteken és szombaton is fellépett volna Las Vegasban, azonban azonban néhány órával a koncert megkezdése előtt jelezte a menedzsmentjén keresztül, hogy az egészségi állapota miatt kényszerszünetet kell tartania. Hétfőn kiderült, hogy mi történt Rod Stewarttal, és az is, mikorra tervezi a visszatérést.

Rod Stewart egészségi állapota az elmúlt években többször is aggodalomra adott okot
Csúnya betegség támadta meg Rod Stewart szervezetét

A világsztár hétfőn személyesen kért bocsánatot a jegyet vásárló rajongóitól és jelezte, hogy mindenképpen megtartja az elmaradt koncertjeit. A következő fellépéseinek ideje azonban még kérdéses, ugyanis jelenleg az otthonában lábadozik.

„Elnézést kérek minden rajongómtól! Pihentetnem kell a hangomat, ugyanis arcüreggyulladásból gyógyulok. Alig várom, hogy találkozzunk a következő koncertek valamelyikén a Caesars Palace-ban, vagy a nyári turnémon" – üzente rajongóinak a világsztár. 

Rod Stewarttal ne most fordul elő ilyen először. Az elmúlt években többször is visszamondta a fellépéseit különböző egészségi krízisek miatt. Korábbi cikkünkben beszámoltunk arról, hogy tavaly például szinte napra pontosan ugyanekkor kellett lemondania 6 koncertet is, mert egy rejtélyes betegség támadta a szervezetét. Akkor nem hozta nyilvánosságra, hogy mi okozta a problémát, azonban később újult erővel tért vissza a színpadra. Korábban a koronavírust is elkapta, ami miatt szintén szüneteltetnie kellett a koncertezést. Az pedig csak a hab a tortán, hogy mindössze 5 évvel ezelőtt meg kellett műteni Rod Stewart bokáját, a beavatkozás óta pedig nehezebben jár, mint korábban.

