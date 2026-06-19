Erő, hajlékonyság, kreativitás: a volt fitneszvilágbajnok ma már a levegősportért dolgozik

Simkó Georgina nem az a típus, aki egy nagy siker után hátradől. Egykori fitneszvilágbajnokként pontosan tudja, mennyi lemondás, fegyelem és belső erő kell ahhoz, hogy valaki nemzetközi szinten is bizonyítani tudjon. Az élete azonban nem állt meg a dobogónál: idővel egyre fontosabb lett számára, hogy másoknak is segítsen megtapasztalni, mire képes a testük – és sokszor a lelkük is –, ha kapnak egy támogató közösséget. Így került közel a rúdsporthoz és a légtornához, majd a Magyar Levegősportok Szövetségéhez, ahol ma elnökhelyettesként dolgozik. A beszélgetésünk apropója az, hogy a tavalyi világbajnokság után idén Európa legjobb légtornászai érkeznek Budaörsre, de Simkó Georginával nemcsak az Eb-ről beszélgettünk, hanem arról is, hogyan lesz egy személyes sportsikerből hivatás, közösségépítés és küldetés.

Simkó Georgina a levegősportokért dolgozik.

Fotó: Klassic Kreatív Stúdió

Fitneszvilágbajnoki cím után új út – Simkó Georgina

A Life.hu-n korábban még fitneszvilágbajnokként írtunk rólad. Mit adott neked az a siker, amit ma is magaddal viszel?

Sportolóként megtanultam, hogy a siker mögött mindig hosszú évek munkája áll. Tudom, milyen érzés versenyzőként izgulni, felkészülni, hibázni vagy éppen győzni. Ez segít abban, hogy elnökhelyettesként a döntéseim középpontjában mindig a sportolók és a versenyzők álljanak. Egyetemi oktatóként hitelesebben tudom átadni azt a szemléletet, hogy a sport nemcsak eredményekről szól, hanem fejlődésről, személyiségépítésről és a mögötte meghúzódó tudományról is. Édesanyaként pedig különösen érzékeny vagyok az utánpótláskorú sportolókat érintő kérdésekre, ezért igyekszem az ő érdekeiket minden helyzetben szem előtt tartani.

Fitneszvilágbajnokként akár maradhattál volna a fitnesz világában is. Miért éppen a levegősport felé fordultál?

Valójában nem a szövetséget választottam, hanem először magukat a sportágakat. A rúdsport és a légtorna hosszú éveken keresztül fontos része volt az életemnek: először szabadidős sportolóként, később oktatóként és sportvezetőként is. Ami megfogott bennük, az az, hogy sokkal többet adnak egyszerű fizikai aktivitásnál. Természetesen fejlesztik az erőt, a koordinációt, a hajlékonyságot és az állóképességet, de a mentális egészségre is rendkívül pozitív hatással lehetnek. Számtalan sportolónál láttam, hogy a rendszeres mozgás hogyan növeli az önbizalmat, hogyan segít egészségesebb testképet kialakítani, vagy akár nehéz élethelyzetek és lelki traumák feldolgozását támogatni. Amikor egyre mélyebben megismertem ezt a közösséget, azt éreztem, szükség lenne egy egységes sportági szemléletre, amely összefogja a rúdsportot és a légtornát. A nemzetközi trendek is ebbe az irányba mutattak, így született meg bennem a levegősport koncepciója, amelyen belül a rúdsport és a légtorna önálló szakágként működik. Utólag azt gondolom, ez jó döntés volt. Ez a szemlélet segített abban, hogy erős, fejlődő közösséget építsünk, és végül egy hivatalosan elismert sportágat hozzunk létre Magyarországon. Számomra a levegősport nemcsak szervezeti vagy sportvezetői feladat, hanem olyan ügy, amelyben valóban hiszek: abban, hogy a mozgás képes pozitívan megváltoztatni az emberek életét.