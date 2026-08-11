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hideg tésztasaláta

Ezért nem sikerül soha a hideg tésztasaláta – Egyetlen főzési trükk selymessé teszi az ételt

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A tésztafőzés nem nagy művészet, de mégis sokan elrontják. Pláne, ha hideg tésztasaláta készül.

A nyári melegben a forró tésztaételek helyett sokan választanak hideg tésztasalátát. Az elkészítésénél azonban érdemes eltérni attól a szabálytól, amely szerint a tésztát mindig al dentére kell főzni.

A hideg tésztasaláta igazi nyári étel.
A hideg tésztasaláta igazi nyári étel.
Forrás:  123.rtf.com

A tésztasaláta gyakran száraz lesz

A tésztasaláta egyik leggyakoribb hibája, hogy a tészta kihűlés után keménnyé és szárazabbá válik. Egy egyszerű főzési trükkel azonban elkerülhető a kellemetlen állag: a tésztát ebben az esetben nem al dentére, hanem néhány perccel tovább kell főzni − idézi Anne Wolf profi séfet a Mirror

Az al dente olasz kifejezés, jelentése nagyjából „fogkeményre”. A tészta ilyenkor teljesen átfőtt, de ha beleharapunk, érezzük, hogy nem teljesen puha. Meleg tésztaételnél ez sok esetben kívánatos állag, tésztasalátánál azonban más szempontokat kell figyelembe venni.

Tésztasalátánál másképp működik az al dente

Az al dente tészta kihűlés után kemény és magas keményítőtartalmú lehet. Anne szerint ilyenkor az sem feltétlenül segít, ha később több öntetet adunk hozzá, mert az állagot már nehéz javítani.

Mi a megoldás? 

A megoldás éppen ezért az lehet, hogy a tésztát szándékosan tovább főzzük. Ez elsőre szokatlannak tűnhet, különösen azok számára, akik a tészta készítésénél szigorúan ragaszkodnak az al dente állaghoz, de a tésztasalátánál a cél más: a kihűlt tésztának is kellemesen puhának kell maradnia. Anne azt javasolja, hogy a tésztát az al dente állag elérése után még néhány percig főzzük. Így a tészta a kihűlést követően sem szárad ki könnyen. 

A módszer lényege tehát egyszerű: ha tésztasalátát készítünk, ne akkor vegyük ki a tésztát a vízből, amikor al dente, hanem főzzük még néhány percig.

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