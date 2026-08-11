Ez az elegáns, dögös szín uralja majd az őszi körömtrendeket – Felejtsd el a nude árnyalatokat!

Az ősz közeledtével nemcsak a ruhatárunk kezd átalakulni, hanem a szépségápolási rutinunk és természetesen a manikűrünk is. A nyári hónapokban a világos, tejes árnyalatok, a pasztellszínek, a gyümölcsös motívumok és a ragyogó finish uralják a körömtrendeket, néhány héten belül azonban már egészen más színvilág kerülhet előtérbe.

Az ősz legnagyobb körömtrendje az elegáns barna, vagyis eszpresszó.

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Az eszpresszóbarna az ősz legnagyobb körömtrendje.

A magasfényű finish-sel készült manikűr különösen elegáns hatást kelt.

Rövid, természetes körmön és hosszabb mandulaformán is működik.

A legmenőbb őszi körömtrend: ez a szín hódít majd

A mélyebb, teltebb tónusok minden évben visszatérnek ősszel, idén azonban úgy tűnik, egy árnyalat különösen nagy figyelmet kap. Hailey Bieber ikonikus glazed donut manikűrjének egyik megalkotója ráadásul nem akárki, ha trendjóslásról van szó. A sztármanikűrös olyan hírességekkel dolgozik együtt, mint Kylie Jenner, Sabrina Carpenter és a Blackpinkből ismert Jennie, így pontosan látja, milyen irányba mozdul el a vörös szőnyeges és a közösségi médiában megjelenő manikűrdivat.

Az egyik nagy visszatérő az eszpresszóbarna, amely az elmúlt időszakban már a divatban is egyre nagyobb szerepet kapott. A mély, kávéra emlékeztető árnyalat egyszerre karakteres és visszafogott, ezért azok számára is jó választás lehet, akik nem szeretnének feltűnő körmöket, de a klasszikus nude-nál izgalmasabb színt keresnek.

Az eszpresszóbarna különösen szépen mutat magasfényű fedéssel. A fényes felület még mélyebbé és gazdagabbá teszi az árnyalatot, miközben luxushatást kölcsönöz a manikűrnek. Rövid, természetes fazonon letisztult és modern, hosszabb mandulaformán pedig kifejezetten nőies és elegáns lehet. A barna ráadásul meglepően sokoldalú szín. Bézs, krém, fekete, szürke és bordó ruhákkal egyaránt könnyen kombinálható, így nem kell attól tartani, hogy egyetlen árnyalathoz kell igazítani az egész őszi ruhatárat.

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