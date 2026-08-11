7 retró játék, amiért minden gyerek könyörgött a 90-es években – Neked hány volt meg?

Aki a kilencvenes években volt gyerek, valószínűleg pontosan emlékszik arra az érzésre, amikor meglátott egy vágyott játékot a boltban, majd elkezdődött a szülők meggyőzésére irányuló hadművelet. A retró játékok mai szemmel néha meglepően egyszerűek voltak, mégis egész délutánokat tudtunk eltölteni velük. Ráadásul nem kellett hozzájuk Wi-Fi, alkalmazás vagy előfizetés: némi fantázia általában bőven elég volt.

A 90-es években nagyon népszerűek voltak ezek a ma már retró játékok.

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A 90-es évek játékai között akadtak babák, gyűjthető figurák és kezdetleges elektronikus kedvencek is.

A Furby, a Polly Pocket és a BABY born egy egész generáció gyerekkorának meghatározó része lett.

Néhány ikonikus retró játék már a 90-es évek előtt megszületett, de ebben az évtizedben is hatalmas népszerűségnek örvendett.

Az egykor imádott játékok ma már igazi nosztalgiabombák, amelyek pillanatok alatt felidézik a gyerekkori emlékeket.

Retró játékok, amelyek nélkül elképzelhetetlen volt a 90-es évek gyerekkora

A 90-es évek játékai között a babáktól az elektronikus kütyükig szinte minden megtalálható volt. Néhány közülük már korábban megjelent, de a kilencvenes évek gyerekkorának is meghatározó részévé vált, mások pedig éppen ebben az évtizedben robbantak be. Voltak játékok, amelyeket gyűjtöttünk, másokat gondosan fésültünk, etettünk vagy altattunk, a Brick Game-en pedig újra és újra megpróbáltuk megdönteni a saját rekordunkat. És persze mindig akadt egy olyan darab, ami a barátnőnknek már megvolt, nekünk viszont még feltétlenül kellett.

BABY born – Amikor egy babáról tényleg gondoskodni kellett

A BABY born 1991-ben jelent meg, és az egyszerű babázást egy jóval részletesebb szerepjátékká változtatta. A baba köré épülő játék lényege a gondoskodás volt: etetni, itatni, öltöztetni és lefektetni is lehetett. A márka mai babáinak egyes változatai inni, sírni és bilizni is tudnak, ráadásul több funkciójuk elem nélkül működik. A rengeteg ruha és kiegészítő miatt egyetlen baba mellé idővel szinte komplett babakelengyét lehetett összegyűjteni. Nem csoda, hogy sok kilencvenes évekbeli gyerekszobában a BABY Born volt az egyik legféltettebb kincs.