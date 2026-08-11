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7 retró játék, amiért minden gyerek könyörgött a 90-es években – Neked hány volt meg?

nosztalgia retró játék 90-es évek
Nagy Anna
2026.08.11.
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Volt idő, amikor egy apró műanyag baba vagy egy furcsán pislogó szőrmók is elég volt ahhoz, hogy órákra eltűnjünk a saját világunkban. A retró játékok között akad néhány, amelynek már a látványa is azonnal visszarepít a gyerekkorba. Te hányat ismersz fel közülük?

Aki a kilencvenes években volt gyerek, valószínűleg pontosan emlékszik arra az érzésre, amikor meglátott egy vágyott játékot a boltban, majd elkezdődött a szülők meggyőzésére irányuló hadművelet. A retró játékok mai szemmel néha meglepően egyszerűek voltak, mégis egész délutánokat tudtunk eltölteni velük. Ráadásul nem kellett hozzájuk Wi-Fi, alkalmazás vagy előfizetés: némi fantázia általában bőven elég volt.

A 90-es években nagyon népszerűek voltak ezek a ma már retró játékok.
A 90-es években nagyon népszerűek voltak ezek a ma már retró játékok.
Forrás: Shutterstock/Northfoto/ChatGPT
  • A 90-es évek játékai között akadtak babák, gyűjthető figurák és kezdetleges elektronikus kedvencek is.
  • A Furby, a Polly Pocket és a BABY born egy egész generáció gyerekkorának meghatározó része lett.
  • Néhány ikonikus retró játék már a 90-es évek előtt megszületett, de ebben az évtizedben is hatalmas népszerűségnek örvendett.
  • Az egykor imádott játékok ma már igazi nosztalgiabombák, amelyek pillanatok alatt felidézik a gyerekkori emlékeket.

Retró játékok, amelyek nélkül elképzelhetetlen volt a 90-es évek gyerekkora

A 90-es évek játékai között a babáktól az elektronikus kütyükig szinte minden megtalálható volt. Néhány közülük már korábban megjelent, de a kilencvenes évek gyerekkorának is meghatározó részévé vált, mások pedig éppen ebben az évtizedben robbantak be. Voltak játékok, amelyeket gyűjtöttünk, másokat gondosan fésültünk, etettünk vagy altattunk, a Brick Game-en pedig újra és újra megpróbáltuk megdönteni a saját rekordunkat. És persze mindig akadt egy olyan darab, ami a barátnőnknek már megvolt, nekünk viszont még feltétlenül kellett.

BABY born – Amikor egy babáról tényleg gondoskodni kellett

A BABY born 1991-ben jelent meg, és az egyszerű babázást egy jóval részletesebb szerepjátékká változtatta. A baba köré épülő játék lényege a gondoskodás volt: etetni, itatni, öltöztetni és lefektetni is lehetett. A márka mai babáinak egyes változatai inni, sírni és bilizni is tudnak, ráadásul több funkciójuk elem nélkül működik. A rengeteg ruha és kiegészítő miatt egyetlen baba mellé idővel szinte komplett babakelengyét lehetett összegyűjteni. Nem csoda, hogy sok kilencvenes évekbeli gyerekszobában a BABY Born volt az egyik legféltettebb kincs.

Emily Williams' baby doll toy which says 'Fuck it'. See SWNS story SWSWEAR: A horrified mum is desperately trying to get her two-year-old daughter to forget some of her first words – after a crying doll taught her to say “F**K IT.” Sarah Williams, 22, happily let daughter Emily chose the My Little Baby Born Nappy Time doll as a birthday treat. But her joy quickly turned to disgust when they got home and she realised that instead of crying, when tickled, the doll sounds like it says “f**k, f**k, f**k it.” The family, from Leighton Buzzard, Beds., are now desperately trying to stop clever little Emily from repeating the phrase – after she innocently told her dad “f**k it” when he asked if she wanted a drink. ***EXCLUSIVE***
Ma már retró játék, de egykor a BABY born volt minden kislány álma.
Forrás: NORTHFOTO/James Linsell-Clark / SWNS.com

Polly Pocket – Egy egész világ elfért a zsebünkben

Bár Polly Pocket 1989-ben debütált, igazi kilencvenes évekbeli kedvenccé vált. A játék legnagyobb varázsa az volt, hogy a kinyitható apró tokok belsejében komplett miniatűr világok rejtőztek. Lehetett belőlük ház, mesebeli helyszín vagy éppen egy új kaland színtere, miközben az egész készlet tényleg elfért egy gyerek tenyerében. A parányi figurákat és kiegészítőket persze legalább olyan könnyű volt elveszíteni, mint amilyen könnyű volt beléjük szeretni. Polly Pocket tökéletesen kihasználta azt, amit a gyerekkor fantáziája a legjobban tud: hatalmas történetet teremteni néhány centiméteren.

Pictures must credit: Kelsey McClellan / Airbnb Fans of tiny play doll Polly Pocket can relive their childhood — by staying in a giant recreation of her pack-away home. US maker Mattel is celebrating her 35th birthday with the supersized accommodation through Airbnb. The iconic ’90s-inspired house is being billed as ready for a slumber party. For the first time ever, fans can step into Polly’s world and explore her life-sized two-story home, complete with a retro fridge, a closet full of nostalgic fashion and surprises. Four guests at a time will be life-sized dolls at the house located in the town of Littleton, Massachusetts in the US. They will be able to snag one of the three one-night stays available from September 12 to 14 at $89 USD / €81 euros per person. Picture supplied by JLPPA
A Polly Pocket egy élethű mása.
Forrás: JLPPA / Bestimage/Northfoto

My Little Pony vagyis az Én kicsi pónim – Mindenki megtalálhatta a kedvenc póniját

A My Little Pony valójában már 1983-ban megszületett, akkor a Hasbro hat pasztellszínű pónival indította el a sorozatot. A selymes sörény, a különböző színek és a figurák azonban olyan receptnek bizonyultak, amely a következő évtized gyerekeit is meghódította. A kínálat idővel pegazusokkal, unikornisokkal és tengeri pónikkal, valamint istállókkal, házakkal, hintókkal és kastélyokkal bővült. A figurák ráadásul egyszerre működtek babaként és gyűjthető játékként: lehetett fésülni a hajukat, történeteket kitalálni köréjük, miközben természetesen mindig kellett még egy póni a kollekcióba. A márka népszerűségét filmek, rajzfilmek és könyvek is erősítették.

Mirandia Worby with her My Little Pony collection. Mirandia from Suffolk has a collection of almost 6,000 toys and her £35k collection has it's own room. // A My Little Pony superfan who has a whole room dedicated to her £35k collection has now skyrocketed to almost 6,000 toys. Miranda Worby, 42, has been collecting the toy line based on colourful ponies since she was a little girl. The artist from Lowestoft, Suffolk, even bought a new house so she could display her collection of the plastic creatures in a 'pony room'. Now Miranda has collected more than 5,000 toys including a 3-foot-tall amusement ride and said toy collecting is not 'childish'. Photo released 30/12/2025
My Little Pony vagyis az Én kicsi pónim nagyon népszerű játék volt.
Forrás: James Linsell Clark/Northfoto

Cupcake Doll vagyis Sütibaba – A baba, amely sütinek álcázta magát

A Cupcake Doll az egyik legötletesebb retró játék volt: a műanyag szoknyát kifordítva a baba cupcake-ké alakult, miközben a fejfedő a sütemény tetejét idézte. A trükk önmagában is elég lett volna a sikerhez, a babák azonban még illatosak is voltak. Peter Jenkinson játékszakértő szerint a babák egyik legemlékezetesebb tulajdonsága az „édes, gyümölcsös illat” és a látványos frizura volt, a különböző karaktereket pedig más-más ízek inspirálták. A különböző sorozatokban nemcsak cupcake-ek, hanem például fagylaltkehelyre emlékeztető változatok is készültek. Talán ezért elég ma egy régi Cupcake Doll fotójára nézni, és sok egykori tulajdonos szinte azonnal fel tudja idézni a jellegzetes, édeskés illatát.

Treasure Trolls – Minél őrültebb volt a haja, annál jobb

A kócos hajú trollfigurák története jóval korábban kezdődött, de az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején újra kitört a trollmánia. A korszakban több gyártó is készített saját változatokat, így a boltokat rövid idő alatt ellepték a különböző méretű, színű és öltözetű figurák. Az Ace Novelty népszerű Treasure Trolls babáinak egyik különlegessége a hasukon található csillogó műanyag „Wishstone”, azaz kívánságkő volt. A játékokat szerencsét hozó figurákként reklámozták, ami csak még vonzóbbá tette őket a gyerekek számára. Ehhez jött az égnek meredő, rikító színű haj, amely a trollok összetéveszthetetlen védjegyévé vált.

Furby – Egyszerre imádtuk és egy kicsit féltünk tőle

1998-ban megérkezett a Furby, és gyakorlatilag azonnal a karácsonyi szezon egyik legkeresettebb játékává vált. A szőrös elektronikus lény reagált a környezetére, így egészen más élményt adott, mint egy hagyományos plüssállat. Beszélt, mozgott, reagált arra, ha foglalkoztak vele, ezért könnyű volt úgy érezni, mintha valódi személyisége lenne. A Furby körül hamar világméretű őrület alakult ki, amit jól érzékeltet, hogy a Hasbro szerint az első három évben több mint 40 millió darabot adtak el belőle világszerte. Furcsa hangjával, hatalmas szemeivel és kiszámíthatatlan megszólalásaival ugyanakkor legalább annyira bizarr volt, mint amennyire aranyos. Ha van játék, amely egyetlen pillantással képes felidézni a kilencvenes évek végének technológiai optimizmusát és furcsaságait, a Furby biztosan az.

28 November 2023, Bavaria, Nuremberg: The Furby plush figures from Hasbro, an electronic furry animal, pictured on a table at the annual press conference of the German Toy Retail Association (BVS) and the German Toy Industry Association (DVSI). The toy is part of the list of the "Top 10 Toys 2023" published by the BVS. The DVSI and BVS provide an outlook on the important Christmas business and present figures for the past few months. Photo: Daniel Karmann/dpa Annual Press Conference Toy Industry In Bavaria Germany November , 2023
A Furby a gyerekek kedvence volt.
Forrás: Daniel Karmann/dpa/Northfoto

Brick Game – A „9999 játék”, amelyből valójában jóval kevesebb volt

A Brick Game a 90-es évek játékai között külön kategóriát képviselt, hiszen nem baba vagy figura, hanem olcsó, hordozható elektronikus játék volt. A jellegzetes LCD-kijelzős gépek számtalan változata elterjedt, és gyakran olyan elképesztő feliratokkal árulták őket, mint a „9999 in 1”. A hatalmas szám azonban nem jelentett több ezer teljesen különböző játékot: ugyanazoknak az alapjátékoknak és pályáknak számos variációját számolták külön. A legismertebb természetesen a Tetrishez hasonló, lehulló elemekből sorokat építő játék volt, de különböző készülékeken autóverseny, Snake-szerű és más egyszerű programok is feltűntek. Mai szemmel primitívnek tűnhet a monokróm kijelző és a néhány gomb, akkoriban azonban egy hosszú autóút vagy unalmas délután megmentője lehetett.

Neked melyik retró játék volt a kedvenced?

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