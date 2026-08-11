7 retró játék, amiért minden gyerek könyörgött a 90-es években – Neked hány volt meg?

Aki a kilencvenes években volt gyerek, valószínűleg pontosan emlékszik arra az érzésre, amikor meglátott egy vágyott játékot a boltban, majd elkezdődött a szülők meggyőzésére irányuló hadművelet. A retró játékok mai szemmel néha meglepően egyszerűek voltak, mégis egész délutánokat tudtunk eltölteni velük. Ráadásul nem kellett hozzájuk Wi-Fi, alkalmazás vagy előfizetés: némi fantázia általában bőven elég volt.
- A 90-es évek játékai között akadtak babák, gyűjthető figurák és kezdetleges elektronikus kedvencek is.
- A Furby, a Polly Pocket és a BABY born egy egész generáció gyerekkorának meghatározó része lett.
- Néhány ikonikus retró játék már a 90-es évek előtt megszületett, de ebben az évtizedben is hatalmas népszerűségnek örvendett.
- Az egykor imádott játékok ma már igazi nosztalgiabombák, amelyek pillanatok alatt felidézik a gyerekkori emlékeket.
Retró játékok, amelyek nélkül elképzelhetetlen volt a 90-es évek gyerekkora
A 90-es évek játékai között a babáktól az elektronikus kütyükig szinte minden megtalálható volt. Néhány közülük már korábban megjelent, de a kilencvenes évek gyerekkorának is meghatározó részévé vált, mások pedig éppen ebben az évtizedben robbantak be. Voltak játékok, amelyeket gyűjtöttünk, másokat gondosan fésültünk, etettünk vagy altattunk, a Brick Game-en pedig újra és újra megpróbáltuk megdönteni a saját rekordunkat. És persze mindig akadt egy olyan darab, ami a barátnőnknek már megvolt, nekünk viszont még feltétlenül kellett.
BABY born – Amikor egy babáról tényleg gondoskodni kellett
A BABY born 1991-ben jelent meg, és az egyszerű babázást egy jóval részletesebb szerepjátékká változtatta. A baba köré épülő játék lényege a gondoskodás volt: etetni, itatni, öltöztetni és lefektetni is lehetett. A márka mai babáinak egyes változatai inni, sírni és bilizni is tudnak, ráadásul több funkciójuk elem nélkül működik. A rengeteg ruha és kiegészítő miatt egyetlen baba mellé idővel szinte komplett babakelengyét lehetett összegyűjteni. Nem csoda, hogy sok kilencvenes évekbeli gyerekszobában a BABY Born volt az egyik legféltettebb kincs.
Polly Pocket – Egy egész világ elfért a zsebünkben
Bár Polly Pocket 1989-ben debütált, igazi kilencvenes évekbeli kedvenccé vált. A játék legnagyobb varázsa az volt, hogy a kinyitható apró tokok belsejében komplett miniatűr világok rejtőztek. Lehetett belőlük ház, mesebeli helyszín vagy éppen egy új kaland színtere, miközben az egész készlet tényleg elfért egy gyerek tenyerében. A parányi figurákat és kiegészítőket persze legalább olyan könnyű volt elveszíteni, mint amilyen könnyű volt beléjük szeretni. Polly Pocket tökéletesen kihasználta azt, amit a gyerekkor fantáziája a legjobban tud: hatalmas történetet teremteni néhány centiméteren.
My Little Pony vagyis az Én kicsi pónim – Mindenki megtalálhatta a kedvenc póniját
A My Little Pony valójában már 1983-ban megszületett, akkor a Hasbro hat pasztellszínű pónival indította el a sorozatot. A selymes sörény, a különböző színek és a figurák azonban olyan receptnek bizonyultak, amely a következő évtized gyerekeit is meghódította. A kínálat idővel pegazusokkal, unikornisokkal és tengeri pónikkal, valamint istállókkal, házakkal, hintókkal és kastélyokkal bővült. A figurák ráadásul egyszerre működtek babaként és gyűjthető játékként: lehetett fésülni a hajukat, történeteket kitalálni köréjük, miközben természetesen mindig kellett még egy póni a kollekcióba. A márka népszerűségét filmek, rajzfilmek és könyvek is erősítették.
Cupcake Doll vagyis Sütibaba – A baba, amely sütinek álcázta magát
A Cupcake Doll az egyik legötletesebb retró játék volt: a műanyag szoknyát kifordítva a baba cupcake-ké alakult, miközben a fejfedő a sütemény tetejét idézte. A trükk önmagában is elég lett volna a sikerhez, a babák azonban még illatosak is voltak. Peter Jenkinson játékszakértő szerint a babák egyik legemlékezetesebb tulajdonsága az „édes, gyümölcsös illat” és a látványos frizura volt, a különböző karaktereket pedig más-más ízek inspirálták. A különböző sorozatokban nemcsak cupcake-ek, hanem például fagylaltkehelyre emlékeztető változatok is készültek. Talán ezért elég ma egy régi Cupcake Doll fotójára nézni, és sok egykori tulajdonos szinte azonnal fel tudja idézni a jellegzetes, édeskés illatát.
Treasure Trolls – Minél őrültebb volt a haja, annál jobb
A kócos hajú trollfigurák története jóval korábban kezdődött, de az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején újra kitört a trollmánia. A korszakban több gyártó is készített saját változatokat, így a boltokat rövid idő alatt ellepték a különböző méretű, színű és öltözetű figurák. Az Ace Novelty népszerű Treasure Trolls babáinak egyik különlegessége a hasukon található csillogó műanyag „Wishstone”, azaz kívánságkő volt. A játékokat szerencsét hozó figurákként reklámozták, ami csak még vonzóbbá tette őket a gyerekek számára. Ehhez jött az égnek meredő, rikító színű haj, amely a trollok összetéveszthetetlen védjegyévé vált.
Furby – Egyszerre imádtuk és egy kicsit féltünk tőle
1998-ban megérkezett a Furby, és gyakorlatilag azonnal a karácsonyi szezon egyik legkeresettebb játékává vált. A szőrös elektronikus lény reagált a környezetére, így egészen más élményt adott, mint egy hagyományos plüssállat. Beszélt, mozgott, reagált arra, ha foglalkoztak vele, ezért könnyű volt úgy érezni, mintha valódi személyisége lenne. A Furby körül hamar világméretű őrület alakult ki, amit jól érzékeltet, hogy a Hasbro szerint az első három évben több mint 40 millió darabot adtak el belőle világszerte. Furcsa hangjával, hatalmas szemeivel és kiszámíthatatlan megszólalásaival ugyanakkor legalább annyira bizarr volt, mint amennyire aranyos. Ha van játék, amely egyetlen pillantással képes felidézni a kilencvenes évek végének technológiai optimizmusát és furcsaságait, a Furby biztosan az.
Brick Game – A „9999 játék”, amelyből valójában jóval kevesebb volt
A Brick Game a 90-es évek játékai között külön kategóriát képviselt, hiszen nem baba vagy figura, hanem olcsó, hordozható elektronikus játék volt. A jellegzetes LCD-kijelzős gépek számtalan változata elterjedt, és gyakran olyan elképesztő feliratokkal árulták őket, mint a „9999 in 1”. A hatalmas szám azonban nem jelentett több ezer teljesen különböző játékot: ugyanazoknak az alapjátékoknak és pályáknak számos variációját számolták külön. A legismertebb természetesen a Tetrishez hasonló, lehulló elemekből sorokat építő játék volt, de különböző készülékeken autóverseny, Snake-szerű és más egyszerű programok is feltűntek. Mai szemmel primitívnek tűnhet a monokróm kijelző és a néhány gomb, akkoriban azonban egy hosszú autóút vagy unalmas délután megmentője lehetett.
Neked melyik retró játék volt a kedvenced?
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