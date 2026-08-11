Rubint Réka megdöbbentő kommentet mutatott: „Legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!” − Íme a teljes bejegyzés

Ahogy megírtuk, Rékát azért kellett megműteni júliusban, mert az alapdaganata a tüdeje után a máján is áttétet képezett. Bár a háromgyerekes anyuka a kórházból is bejelentkezett, a kommentelők egy része így sem hitte és hiszi el, hogy valóban beteg. Rubint Réka most az Instagram-sztorijában egy különösen durva bejegyzést osztott meg.

Rubint Réka 4 éve küzd a betegségével, több terápián és műtéten is átesett.

Forrás: Bors

Rubint Réka közzé tette egyik rosszakarója kommentjét

Miután a kemoterápiás kezeléstől kihullott a haja, úgy döntött, nem titkolja tovább, hogy beteg és áprilisban nyíltan beszélt a rákdiagnózisáról Rubint Réka. Azóta rengeteg támogatást kap követőitől, de a rosszindulatú kommentelők is megtalálják, akik azt állítják, biztosan nem daganatos beteg. A fitneszedző először aminap reagált a vádakra és azt is elmondta, hogy van most. Ez azonban nem állította le a kommentcunamit, Réka pedig egy különösen kegyetlent meg is mutatott Insta-sztorijában. „Mindenkinek van daganatos betegségekben szenvedő, illetve meghalt hozzátartozója!!! Te itt jössz a videóiddal, nyaralásaiddal és jóléteddel!!! A felét, a fele segítséget nem kapja meg a daganatos kistarcsai Juli néni!!! Tudod??? Ha találkoznánk, tudod, szembeköpnélek!!! Jahh, legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!!!” – írta valaki az egyik posztja alá.

Nem hagyta szó nélkül, hogy a halálát kívánják

„Csak remélni tudom, hogy ha van gyermeke, unokája, akkor nem az Ön példáját fogják követni” – írta a kommentre Réka, aki a minap a Fókuszban mondta el, hogy jobban van. Hozzátette az elmúlt években neki is voltak mélypontjai, amelyeket csak a szűk környezete láthatott.

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