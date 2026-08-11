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Rubint Réka megdöbbentő kommentet mutatott: „Legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!” − Íme a teljes bejegyzés

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A fitneszlédi 4 éve küzd a betegségével, de sokan úgy vélik, túl jól van ahhoz, hogy rákos legyen. Rubint Réka a pozitív üzenetek mellett rosszndulatú kommenteket is kap, ebből tett fel most egyet az Instagram-sztorijába.

Ahogy megírtuk, Rékát azért kellett megműteni júliusban, mert az alapdaganata a tüdeje után a máján is áttétet képezett. Bár a háromgyerekes anyuka a kórházból is bejelentkezett, a kommentelők egy része így sem hitte és hiszi el, hogy valóban beteg. Rubint Réka most az Instagram-sztorijában egy különösen durva bejegyzést osztott meg. 

Rubint Réka 4 éve küzd a betegségével, több terápián és műtéten is átesett.
Rubint Réka 4 éve küzd a betegségével, több terápián és műtéten is átesett.
Forrás: Bors

Rubint Réka közzé tette egyik rosszakarója kommentjét

Miután a kemoterápiás kezeléstől kihullott a haja, úgy döntött, nem titkolja tovább, hogy beteg és áprilisban nyíltan beszélt a rákdiagnózisáról Rubint Réka. Azóta rengeteg támogatást kap követőitől, de a rosszindulatú kommentelők is megtalálják, akik azt állítják, biztosan nem daganatos beteg. A fitneszedző először aminap reagált a vádakra és azt is elmondta, hogy van most. Ez azonban nem állította le a kommentcunamit, Réka pedig egy különösen kegyetlent meg is mutatott Insta-sztorijában. „Mindenkinek van daganatos betegségekben szenvedő, illetve meghalt hozzátartozója!!! Te itt jössz a videóiddal, nyaralásaiddal és jóléteddel!!! A felét, a fele segítséget nem kapja meg a daganatos kistarcsai Juli néni!!! Tudod??? Ha találkoznánk, tudod, szembeköpnélek!!! Jahh, legközelebb akkor posztoljatok, amikor valóban meghaltál!!!” – írta valaki az egyik posztja alá. 

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„Csak remélni tudom, hogy ha van gyermeke, unokája, akkor nem az Ön példáját fogják követni” – írta a kommentre Réka, aki a minap a Fókuszban mondta el, hogy jobban van. Hozzátette az elmúlt években neki is voltak mélypontjai, amelyeket csak a szűk környezete láthatott. 

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Sokan kételkednek abban, hogy a háromgyerekes édesanya valóban beteg-e. Rubint Réka most reagált ezekre a kommentekre és elmondta, min ment keresztül az utóbbi hónapokban.

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Csak közvetlenül a kezelések után pihen a fintneszlady. Rubint Réka azt vallja, a munkája az élete.

Rémisztő tüneteiről számolt be Rubint Réka: "Négykézláb, hányásig köhögtem, a daganat csápszerűen fonta át a hörgőket, a légcsövet, a nyelőcsövet"

Tudja, miért kapta a betegségét és a szervezete is jelzett, hogy pihenjen. Rubint Réka felidézte, hogyan derült ki négy éve, hogy baj van.

 

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