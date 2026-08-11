Cristiano Ronaldo esküvőjét várták, de pofára estek: a rajongók egy másik párt rohantak le − A futballista így reagált a fiaskóra

A múlt héten azt pletykálták, hogy Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 8-án Madeira fővárosában, Funchalban, a katedrálisban mondja ki a boldogító igent, majd szeretteikkel az ötcsillagos Savoy Palace szállodában ünnepelnek. A találgatások túl meggyőzőek voltak és tévútra vitték a rajongókat, akik egy másik pár esküvőjét rohanták le. Ronaldo később reagált a malőrre.

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjét várja a fél világ.

Forrás: Northfoto

Több mint 2000 ember várta Cristiano Ronaldót és Georgina Rodríguezt...,

A templom lépcsőin több mint 2000 futballszurkoló és kíváncsiskodó gyűlt össze abban a reményben, hogy megpillanthatják Cristiano Ronaldót és Georgina Rodríguezt. A tömeg akkor lett különösen izgatott, amikor egy szürke luxus Rolls-Royce érkezett a helyszínre. A jelenlévők azt feltételezték, hogy a járműben Georgina ül...

...de mások érkeztek az oltár elé

Hamar kiderült azonban, hogy a Rolls-Royce-szal nem Ronaldo menyasszonya érkezett, hanem Fatima Nicole Cunha Teixeira volt, aki partnerével, Fabio Ramosszal kötötte össze az életét. A Fabio és Fatima esküvőjén részt vevő vendégeknek a beszámolók szerint át kellett verekedniük magukat a tömegen, mivel a rajongók meg voltak győződve arról, hogy Cristiano a vőlegény. Az egyik vendég a Mirrornak így fogalmazott: „Fabio nem Cristiano Ronaldo. Ez az egész őrület. Nem számítottunk semmi ilyesmire. Nem hiszem, hogy el fogja felejteni az esküvőjét.” A Franciaországban élő pár azért tért vissza hazájába, hogy összeházasodjon, és semmilyen kapcsolatuk nincs Cristianóval vagy Georginával.

Az ifjú pár az alábbi bejegyzésben látható.

Cristiano Ronaldo is reagált

A helyszínen készült felvételeken még Ronaldo-pólót viselő emberek is láthatóak. A Jornal da Madeira helyi újság az Instagramon osztott meg videót a katedrális előtt összegyűlt tömegről, a képaláírásban pedig azt írták, hogy azért gyűltek össze ilyen sokan, mert azt hitték, a futballista mesébe illő esküvőjéből kaphatnak egy kis ízelítőt.