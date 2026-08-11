Cristiano Ronaldo esküvőjét várták, de pofára estek: a rajongók egy másik párt rohantak le − A futballista így reagált a fiaskóra

A múlt héten azt pletykálták, hogy Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez augusztus 8-án Madeira fővárosában, Funchalban, a katedrálisban mondja ki a boldogító igent, majd szeretteikkel az ötcsillagos Savoy Palace szállodában ünnepelnek. A találgatások túl meggyőzőek voltak és tévútra vitték a rajongókat, akik egy másik pár esküvőjét rohanták le. Ronaldo később reagált a malőrre.
Több mint 2000 ember várta Cristiano Ronaldót és Georgina Rodríguezt...,
A templom lépcsőin több mint 2000 futballszurkoló és kíváncsiskodó gyűlt össze abban a reményben, hogy megpillanthatják Cristiano Ronaldót és Georgina Rodríguezt. A tömeg akkor lett különösen izgatott, amikor egy szürke luxus Rolls-Royce érkezett a helyszínre. A jelenlévők azt feltételezték, hogy a járműben Georgina ül...
...de mások érkeztek az oltár elé
Hamar kiderült azonban, hogy a Rolls-Royce-szal nem Ronaldo menyasszonya érkezett, hanem Fatima Nicole Cunha Teixeira volt, aki partnerével, Fabio Ramosszal kötötte össze az életét. A Fabio és Fatima esküvőjén részt vevő vendégeknek a beszámolók szerint át kellett verekedniük magukat a tömegen, mivel a rajongók meg voltak győződve arról, hogy Cristiano a vőlegény. Az egyik vendég a Mirrornak így fogalmazott: „Fabio nem Cristiano Ronaldo. Ez az egész őrület. Nem számítottunk semmi ilyesmire. Nem hiszem, hogy el fogja felejteni az esküvőjét.” A Franciaországban élő pár azért tért vissza hazájába, hogy összeházasodjon, és semmilyen kapcsolatuk nincs Cristianóval vagy Georginával.
Az ifjú pár az alábbi bejegyzésben látható.
Cristiano Ronaldo is reagált
A helyszínen készült felvételeken még Ronaldo-pólót viselő emberek is láthatóak. A Jornal da Madeira helyi újság az Instagramon osztott meg videót a katedrális előtt összegyűlt tömegről, a képaláírásban pedig azt írták, hogy azért gyűltek össze ilyen sokan, mert azt hitték, a futballista mesébe illő esküvőjéből kaphatnak egy kis ízelítőt.
A felvételre maga Cristiano Ronaldo is reagált. Öt nevető emojival kommentálta az Instagram-bejegyzést.
A pap is tisztázta, ki házasodott össze
A funchali katedrális plébánosa, Marcos Gonçalves atya szintén igyekezett tisztázni a helyzetet. Egyértelművé tette, hogy a templomban nem Ronaldo és Georgina esküvőjét tartották. „Semmi közük Cristiano Ronaldóhoz. Ez az egyetlen esküvő, ami ma itt zajlik” − mondta és hozzátette, nem tud róla, hogy Cristiano lefoglalta volna a helyszínt. A szertartás végül lezajlott, Fatima Nicole Cunha Teixeira és Fabio Ramos házaspárként hagyta el a katedrálist. A funchali székesegyház később a Facebookon is megosztott egy fotót a friss házasokról, amelyhez a következőket írta: „Soha nem láttunk ehhez hasonlót itt a székesegyházban. Nem volt egyszerű a menyasszonynak bejutnia a templomba.”
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez esküvőjének pontos időpontját és részleteit továbbra sem hozták nyilvánosságra. A 41 éves Cristiano Ronaldo és a modell 2016 óta vannak együtt, miután egy madridi Gucci üzletben találkoztak, eljegyzésüket pedig hivatalosan 2025 augusztusában jelentették be.
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