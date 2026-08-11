Tom Holland könnyekben tört ki, amikor meglátta Zendayát: új titkos részletek derültek ki az esküvőjükről

Ahogy megírtuk, Zendaya és Tom Holland augusztus 4-én családtagjaik és barátaik körében esküvői fogadást tartottak egy angliai luxusszállodában. A pár az év elején házasodott össze, Tom Holland pedig júniusban, hónapokig tartó találgatások után vallotta be, hogy kimondták az igent.

Tom Holland és Zendaya már az év elején titokban összeházasodtak.

Forrás: Northfoto

Tom Holland és Zendaya szigorú telefontilalom mellett ünnepelt

Tom Holland és Zendaya már az év elején titokban összeházasodtak, majd augusztus 4-én egy újabb, nagyszabású ceremónián ünnepelték szerelmüket mintegy 250 közeli barátjukkal és családtagjukkal. A rendezvényen állítólag olyan ismert vendégek is megjelentek, mint Robert Downey Jr., Timothée Chalamet és Kylie Jenner. Úgy tudni, Tom testvére, Sam Holland volt a vőlegény tanúja. A ceremóniát szigorú telefontilalom mellett rendezték meg, így a vendégek nem készíthettek és oszthattak meg felvételeket az eseményről. Egy, a The Sunnak nyilatkozó bennfentes azonban néhány titkot is elárult a nagy napról.

Tom Holland a könnyekig hatódott: „Megtaláltam az igazit”

A második házasságkötésként emlegetett, a surrey-i Beaverbrook birtokon tartott, 500 000 fontosra becsült eseményen a Pókember-filmek sztárja a beszámolók szerint könnyekben tört ki, amikor meglátta menyasszonyát az oltárhoz sétálni. „Hihetetlen nap volt, tele szeretettel és érzelmekkel” – nyilatkozta egy bennfentes, aki azt is elmondta, Tomot és Zendayát kezdetben bosszantott, hogy Law Roach elszólta magát és elárulta, a pár már korábban, titokban összeházasodott. Március 1-jén ugyanis az Actor Awards vörös szőnyegén Law az Access Hollywoodnak arról beszélt, hogy az esküvő már megvolt, és hogy mindenki lemaradt róla. Tom júniusban egy interjú során elmondta, hogy Zendayában megtalálta az igazit, és minden perc boldog, amit vele tölthet.

Tom Holland és Zendaya kapcsolata 2016-ban, a Pókember: Hazatérés forgatásán kezdődött, a kapcsolatukról azonban évekig csak találgatások folytak, ők azt csak 2021-ben erősítették meg, amikor paparazzifotók jelentek meg róluk, amint egy autóban csókolóznak Los Angelesben. Zendaya 2025 januárjában egy nagy gyémántgyűrűvel az ujján jelent meg a Golden Globe-gálán. Az ékszert a bal gyűrűsujján viselte, ezért azonnal elindultak az eljegyzésükről szóló találgatások. Kevesebb mint 24 órával később a People megerősítette, hogy a pár valóban jegyben jár. Law Roach, a Project Runway 48 éves zsűritagja aztán 2026 márciusában azt állította, hogy az esküvő megtörtént. Tom Holland aztán júniusban mondta ki egyértelműen, hogy Zendayával összeházasodtak. A Tomdaya néven emlegetett pár az évek során következetesen igyekezett megóvni kapcsolatát a nyilvánosság elől, és valószínűleg ez a jövőben is így lesz.

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