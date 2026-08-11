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„Nem láttam a kiutat” – Brad Pitt megrázó vallomást tett élete legsötétebb időszakáról

Getty Image - Fred Duval
mélypont Brad Pitt válás Angelina Jolie
Nagy Anna
2026.08.11.
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A színész ritkán beszél ennyire nyíltan arról, milyen mélypontra került a magánéleti problémái miatt. Brad Pitt most elárulta, életének egy rövid időszakában olyan elviselhetetlennek érezte a fájdalmat, hogy már azt is megértette, miért láthatja valaki a halált menekülésnek. A színész szerint mindez családi problémákhoz kapcsolódott.

Az elmúlt évek alaposan próbára tették a 62 éves világsztárt: az Angelina Jolie-val folytatott hosszú és kimerítő jogi csatározások mellett a gyerekeivel való kapcsolata is megromlott, édesanyját pedig egy évvel ezelőtt veszítette el. Brad Pitt gyerekei közül ráadásul már többen úgy döntöttek, hogy elhagyják vezetéknevükből a Pitt nevet. A színész most szokatlan őszinteséggel beszélt arról az időszakról, amikor úgy érezte, nem lát kiutat a fájdalomból.

LONDON, ENGLAND - JUNE 23: Brad Pitt attends the "F1: The Movie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/Getty Images)
Brad Pitt családi problémák miatt küzdött öngyilkossági gondolatokkal.
Forrás: GettyImages
  • Brad Pitt először beszélt nyíltan arról, milyen lelki problémákkal küzdött az elmúlt években.
  • A színész nem részletezte, mi vezetett a mélypontjához, de azt megerősítette, hogy „családi dolgok" okozták a traumáját.
  • Brad Pitt magánéletében több tragédia is történt: elvált második feleségétől Angelina Jolie-tól, gyerekei elfordultak tőle, meghalt az édesanyja.
  • Jelenleg Ines de Ramonnal él párkapcsolatban, és a karrierje is szárnyal.

Brad Pitt úgy érezte, nem lát kiutat

Az Esquire UK-nak adott interjújában Brad Pitt hangsúlyozta, alapvetően soha nem volt öngyilkosságra hajlamos ember. Sőt, saját magát inkább veleszületett optimistának tartja. Volt azonban egy rövid időszak az életében, amikor valami megváltozott.

„Soha semmilyen értelemben nem voltam öngyilkos típus. Egyszerűen nem ilyen a természetem. Ha van valamilyen bajom, akkor valószínűleg az, hogy veleszületett optimista vagyok” – mondta.

Humorral azt is hozzátette, hogy régi barátja, David Fincher szerint ő valóban félig telinek látja a poharat – csak éppen az a pohár „félig vizelettel van tele”.

Ezután azonban sokkal komolyabbra fordította a szót. Elárulta, hogy volt egy rövid időszak, amikor a rá nehezedő fájdalom miatt egyszerűen nem látott kiutat. „Csak nem láttam a kiutat. A fájdalom annyira nyomasztó volt... Nem tettem volna semmit, de éreztem a hideg acélt, a golyót a fejemben, és megkönnyebbülésnek tűnt.”

Brad Pitt elmondása szerint ekkor értette meg, hogy az öngyilkosság gondolata egyesek számára nem feltétlenül a halál vágyáról, hanem a fájdalomtól való szabadulás kereséséről szólhat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy benne gyorsan működésbe lépett az életösztön, cselekedni soha nem akart.

Amikor az interjú készítője rákérdezett, mi állt ennek a rendkívül nehéz időszaknak a hátterében, Brad Pitt röviden csak annyit erősített meg: „családi dolgokról” beszél.

Angelina Jolie és Brad Pitt válása nyolc évig húzódott

Brad Pitt válása hosszú éveken keresztül a hollywoodi hírek egyik legtöbbet tárgyalt története volt. Angelina Jolie-val a 2005-ös Mr. és Mrs. Smith forgatásán ismerkedtek meg, majd 2014 augusztusában, Dél-Franciaországban, titkos ceremónián házasodtak össze.

Kapcsolatuk azonban 2016-ban véget ért egy repülőgépen történt incidens után. Angelina Jolie részéről bántalmazási vádak is felmerültek, amelyeket Brad Pitt határozottan tagadott. A színész ellen nem emeltek büntetőjogi vádat, a Los Angeles-i gyermek- és családvédelmi hatóság pedig tisztázta őt a fizikai bántalmazással kapcsolatos vádak alól.

A válási procedúra végül nyolc éven át tartott, és csak 2024-ben zárult le. A volt házaspár közötti jogi konfliktusok azonban ezzel sem értek teljesen véget: Brad Pitt 2022-ben pert indított Angelina Jolie ellen, miután a színésznő eladta részesedését közös Château Miraval birtokukban.

Brad Pitt gyerekei közül egyre többen hagyják el a nevét

A családi konfliktus egyik legfájdalmasabb jele, hogy Brad Pitt és Angelina Jolie több gyereke is eltávolodott apjától.

A legfrissebb fejlemény szerint a 18 éves Vivienne kérelmet nyújtott be a Los Angeles megyei felsőbíróságon, hogy hivatalos nevét Vivienne Marcheline Jolie-Pittről Vivienne Marcheline Jolie-ra változtathassa. A bírósági dokumentumok szerint a döntés oka „személyes”, az ügyben november 2-ára tűztek ki hivatalos meghallgatást.

Vivienne ezzel idősebb testvérei példáját követi. Zahara és Maddox szintén nyilvánosságra hozták azon szándékukat, hogy elhagyják nevükből a Pitt vezetéknevet. Shiloh pedig már tavaly hivatalosan is megváltoztatta a Shiloh Nouvel Jolie-Pitt nevet Shiloh Jolie-ra.

A hat testvér közül Pax mellett Vivienne ikertestvére, Knox az, aki egyelőre nem tette meg hivatalosan ugyanezt a lépést.

Édesanyja elvesztése is hatalmas űrt hagyott benne

Brad Pitt az interjúban egy másik súlyos családi veszteségről is beszélt. Édesanyja, Jane egy évvel ezelőtt, 84 éves korában hunyt el, és a gyász mély nyomot hagyott a színészben.

A gyász, ha túléled, hatalmas űrt hagy maga után, ugyanakkor mélységes szépséget is. Fájdalmas szépség, de akkor is szépség.

Miközben magánéletében több komoly veszteséggel is meg kellett küzdenie, Brad Pitt szakmailag továbbra sem lassít. Idén ősszel érkezik A vadon szíve (Heart of the Beast) című filmje, ezt követi Quentin Tarantino The Adventures of Cliff Booth című alkotása, amelyben hollywoodi kaszkadőrt alakít, néhány hete pedig a The Riders című thriller forgatását is befejezte.

A magánéletében is új fejezet kezdődött: jelenleg Ines de Ramonnal él párkapcsolatban, aki Los Angelesben él vele. Brad Pitt ugyanakkor bevallotta, hatvanas éveiben járva szívesen visszakapná az ötvenes éveit.

„Istenem, vissza akarom kapni az ötvenes éveimet... Több mindent csinálnék. Az ötvenes éveidben egyszerűen – ember, bármi jár a fejedben, csináld. Menj, és vesd bele magad. Most vesd bele magad.”

Ha úgy érzed, segítségre lenne szükséged, hívd a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Amennyiben másvalakiért aggódsz, ezt az oldalt ajánljuk figyelmedbe.

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