„Nem láttam a kiutat” – Brad Pitt megrázó vallomást tett élete legsötétebb időszakáról

Az elmúlt évek alaposan próbára tették a 62 éves világsztárt: az Angelina Jolie-val folytatott hosszú és kimerítő jogi csatározások mellett a gyerekeivel való kapcsolata is megromlott, édesanyját pedig egy évvel ezelőtt veszítette el. Brad Pitt gyerekei közül ráadásul már többen úgy döntöttek, hogy elhagyják vezetéknevükből a Pitt nevet. A színész most szokatlan őszinteséggel beszélt arról az időszakról, amikor úgy érezte, nem lát kiutat a fájdalomból.

Brad Pitt családi problémák miatt küzdött öngyilkossági gondolatokkal.

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Brad Pitt először beszélt nyíltan arról, milyen lelki problémákkal küzdött az elmúlt években.

A színész nem részletezte, mi vezetett a mélypontjához, de azt megerősítette, hogy „családi dolgok" okozták a traumáját.

Brad Pitt magánéletében több tragédia is történt: elvált második feleségétől Angelina Jolie-tól, gyerekei elfordultak tőle, meghalt az édesanyja.

Jelenleg Ines de Ramonnal él párkapcsolatban, és a karrierje is szárnyal.

Brad Pitt úgy érezte, nem lát kiutat

Az Esquire UK-nak adott interjújában Brad Pitt hangsúlyozta, alapvetően soha nem volt öngyilkosságra hajlamos ember. Sőt, saját magát inkább veleszületett optimistának tartja. Volt azonban egy rövid időszak az életében, amikor valami megváltozott.

„Soha semmilyen értelemben nem voltam öngyilkos típus. Egyszerűen nem ilyen a természetem. Ha van valamilyen bajom, akkor valószínűleg az, hogy veleszületett optimista vagyok” – mondta.

Humorral azt is hozzátette, hogy régi barátja, David Fincher szerint ő valóban félig telinek látja a poharat – csak éppen az a pohár „félig vizelettel van tele”.

Ezután azonban sokkal komolyabbra fordította a szót. Elárulta, hogy volt egy rövid időszak, amikor a rá nehezedő fájdalom miatt egyszerűen nem látott kiutat. „Csak nem láttam a kiutat. A fájdalom annyira nyomasztó volt... Nem tettem volna semmit, de éreztem a hideg acélt, a golyót a fejemben, és megkönnyebbülésnek tűnt.”

Brad Pitt elmondása szerint ekkor értette meg, hogy az öngyilkosság gondolata egyesek számára nem feltétlenül a halál vágyáról, hanem a fájdalomtól való szabadulás kereséséről szólhat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy benne gyorsan működésbe lépett az életösztön, cselekedni soha nem akart.

Amikor az interjú készítője rákérdezett, mi állt ennek a rendkívül nehéz időszaknak a hátterében, Brad Pitt röviden csak annyit erősített meg: „családi dolgokról” beszél.

Angelina Jolie és Brad Pitt válása nyolc évig húzódott

Brad Pitt válása hosszú éveken keresztül a hollywoodi hírek egyik legtöbbet tárgyalt története volt. Angelina Jolie-val a 2005-ös Mr. és Mrs. Smith forgatásán ismerkedtek meg, majd 2014 augusztusában, Dél-Franciaországban, titkos ceremónián házasodtak össze.